Сибіга та глава МЗС Литви узгодили санкції проти рф та обговорили дії Угорщини

19:48 • 6096 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
19:03 • 13548 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
16:44 • 16861 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46 • 24443 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34 • 30867 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16 • 20597 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
9 березня, 11:13 • 45638 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 30996 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 47228 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
8 березня, 14:42 • 65582 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
Уряд Угорщини зафіксував рекордний дефіцит бюджету через передвиборчі витрати Орбана9 березня, 12:07 • 16049 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo9 березня, 12:47 • 22157 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto9 березня, 13:29 • 30734 перегляди
Танкер з мільйоном барелів нафти прорвав "блокаду" Ормузької протоки9 березня, 15:02 • 28511 перегляди
Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters9 березня, 15:15 • 10935 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto9 березня, 13:29 • 30797 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 9 березня, 11:31 • 42404 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 48046 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 114250 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Юлія Свириденко
Олена Зеленська
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Угорщина
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo17:41 • 8760 перегляди
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки16:37 • 9640 перегляди
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок9 березня, 15:28 • 10215 перегляди
Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters9 березня, 15:15 • 10980 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo9 березня, 12:47 • 22215 перегляди
Фільм
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Серіали

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Глави МЗС України та Литви обговорили посилення санкцій та енергетичну співпрацю перед засіданням Ради ЄС. Сибіга повідомив про захоплення Угорщиною коштів українських банків.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову зі своїм литовським колегою Кястутісом Будрісом. Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує УНН.

Деталі

За словами Сибіги, сторони узгодили позиції перед майбутнім засіданням Ради ЄС у закордонних справах.

Ми зосередилися на посиленні санкцій проти росії та підтримці міцної європейської єдності на підтримку України. Ми також обговорили співпрацю в енергетичній сфері з огляду на поточні виклики та важливість тіснішої координації між нашими країнами для зміцнення регіональної стійкості

- розповів глава українського МЗС.

Він також поінформував литовського колегу про незаконне захоплення Угорщиною коштів громадян України та державних банків. Крім того, міністри обмінялися думками щодо внеску України в ширшу міжнародну безпеку, "зокрема завдяки нашому досвіду у протидії новим загрозам, які також впливають на такі регіони, як Близький Схід".

Нагадаємо

У січні Президент України Володимир Зеленський у Вільнюсі зустрівся зі своїми литовським та польським колегами Гітанасом Наусєдою та Каролем Навроцьким. Йшлося, зокрема, про вступ України до Євросоюзу та "нашу дипломатичну роботу з партнерами, передусім з Америкою".

росія розширює військові підрозділи біля кордонів НАТО – розвідка Литви06.03.26, 18:15 • 5336 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Андрій Сибіга
Рада Європейського Союзу
Європейський Союз
Литва
Україна