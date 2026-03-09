Сибіга та глава МЗС Литви узгодили санкції проти рф та обговорили дії Угорщини

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову зі своїм литовським колегою Кястутісом Будрісом. Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує УНН.

Деталі

За словами Сибіги, сторони узгодили позиції перед майбутнім засіданням Ради ЄС у закордонних справах.

Ми зосередилися на посиленні санкцій проти росії та підтримці міцної європейської єдності на підтримку України. Ми також обговорили співпрацю в енергетичній сфері з огляду на поточні виклики та важливість тіснішої координації між нашими країнами для зміцнення регіональної стійкості - розповів глава українського МЗС.

Він також поінформував литовського колегу про незаконне захоплення Угорщиною коштів громадян України та державних банків. Крім того, міністри обмінялися думками щодо внеску України в ширшу міжнародну безпеку, "зокрема завдяки нашому досвіду у протидії новим загрозам, які також впливають на такі регіони, як Близький Схід".

Нагадаємо

У січні Президент України Володимир Зеленський у Вільнюсі зустрівся зі своїми литовським та польським колегами Гітанасом Наусєдою та Каролем Навроцьким. Йшлося, зокрема, про вступ України до Євросоюзу та "нашу дипломатичну роботу з партнерами, передусім з Америкою".

