$43.810.0050.900.00
ukenru
14:42 • 3036 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
12:28 • 14562 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
11:12 • 16414 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 16825 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15 • 17851 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 33638 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 76221 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 42844 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 42717 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 58238 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
1м/с
20%
763мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Партизани "АТЕШ" спалили магістральний електровоз у російському брянськуVideo8 березня, 05:45 • 12010 перегляди
Втрати рф на 8 березня перевищили 1,2 млн. людей - ГенштабPhoto8 березня, 06:12 • 10079 перегляди
ЦАХАЛ знищив винищувачі F14 та системи ППО в іранському Ісфахані8 березня, 06:28 • 9030 перегляди
Біля посольства США в Осло стався вибух, постраждалих нема8 березня, 06:45 • 5862 перегляди
США розглядають план захоплення іранського острова Харк - чим він важливий10:23 • 16022 перегляди
Публікації
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності12:28 • 14544 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 63391 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 70314 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 99209 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 63760 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Олександр Сирський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Нідерланди
Реклама
УНН Lite
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo13:08 • 3036 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 22930 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 25771 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком7 березня, 09:47 • 27156 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 28025 перегляди
Актуальне
Техніка
Золото
Дипломатка
Іскандер (ОТРК)
Financial Times

Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень

Київ • УНН

 • 3040 перегляди

Астролог Ксенія Базиленко попередила про плутанину в інформації та таємні домовленості у березні. На Україну чекають несподівані повороти та напруга.

Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень

У період з 9 по 15 березня нам доведеться відчути на собі наслідки затемнень і ретроградний Меркурій. Детальніше про те, що чекає нас спеціально для УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Деталі

Ми щойно пережили дуже потужний астрологічний період - коридор затемнень, який завершився місячним затемненням. Такі події завжди запускають глибокі процеси, що формують розвиток ситуацій у світі на багато місяців вперед. Саме в цей час могли закладатися важливі політичні та військові події. Те, що довго залишалося прихованим, поступово починає виходити на поверхню

 - вважає астролог.

Разом з тим, каже астролог, найгостріша емоційна хвиля затемнення поступово відступає, хоча процеси, які були запущені у цей період, ще довго проявлятимуться у світових подіях.

Ретроградний Меркурій: плутанина в інформації

Важливим фоном цього тижня залишається ретроградний Меркурій. На нас чека плутанина в інформації, затримка в переговорах, повернення до старого та перегляд попередніх рішень.

Зараз не варто робити поспішних висновків. 

Багато заяв, які звучать дуже гучно, згодом можуть змінитися або виявитися лише частиною складнішої політичної гри

- вважає астролог.

Водночас, на початку тижня Венера формує гармонійний аспект до Плутона. А це дипломатичні рішення, важливі перемовини, фінансові домовленості та трансформація особистих відносин. 

Цей аспект допомагає позбутися того, що вже втратило свою актуальність, вважає астролог. 

Поєднання Венери, Сатурна і Нептуна може підняти тему ідеалів, віри та реальності. Люди можуть змінювати свої погляди та пріоритети, позбуватися ілюзій.

У другій половині тижня формується сильна та напружена конфігурація:

  • Марс + ретроградний Меркурій + кармічний вузол Раху у знаку Риб;
    • Раху в астрології символізує напрямок розвитку людства, а також події, які мають доленосний характер. Це період коли можуть активізуватися таємні переговори та домовленості.

      Деякі процеси можуть відбуватися непомітно для суспільства, але саме зараз можуть формуватися рішення, значення яких стане зрозумілим пізніше

      - вважає астролог Базиленко.

      Астрологічні показники України

      У гороскопі України зараз поєднуються як складні, так і підтримуючі аспекти, пояснює Базиленко.

      Позитивний фактор: Нептун підтримує Сатурн. Це символ внутрішньої сили народу, каже астролог, духовної витривалості та здатності знаходити опору навіть у найскладніші часи.

      Напружений фактор: Уран вже тривалий час продовжує складні аспекти до Меркурія та Венери, що означає напругу, територіальні та безпекові питання, несподівані повороти.

      Втім такі аспекти змушують країну швидше адаптуватися і знаходити нові рішення

      - переконана астролог.

      Овен

      Для Овнів цей тиждень пов’язаний з внутрішніми переживаннями та психологічними процесами. Може з’явитися бажання побути наодинці, переосмислити події останнього часу. Не перевантажуйте себе роботою. Краще приділіть час відпочинку, здоров’ю та відновленню сил.

      Телець

      Для Тельців на перший план виходять питання спілкування, друзів і майбутніх планів. Можливі цікаві зустрічі або розмови, які допоможуть по-іншому подивитися на свої цілі. Гарний час для нових ідей, але важливі рішення поки що краще не поспішати приймати.

      Близнюки

      У Близнюків у центрі уваги буде робота, кар’єра і питання відповідальності. Можуть з’явитися нові завдання або ситуації, які потребують серйозного підходу. Намагайтеся не нервувати через дрібниці і не поспішати з висновками.

      Рак

      Для Раків відкривається період нових думок і переоцінки життєвих цінностей. Ви можете по-іншому подивитися на свої плани, навчання або подорожі. Гарний час для розширення кругозору, читання та духовного розвитку.

      Лев

      У Левів на цьому тижні можуть активізуватися питання фінансів, спільних ресурсів або важливих домовленостей. Намагайтеся уважно ставитися до грошей і не приймати поспішних рішень. Це хороший час для аналізу і планування.

      Діва

      Для Дів цей тиждень може бути емоційно важливим, оскільки увага буде зосереджена на партнерських відносинах. Можуть підніматися теми довіри, взаєморозуміння і спільних планів. Важливо зберігати спокій і уникати конфліктів.

      Терези

      Терезам варто звернути увагу на робочі питання, здоров’я і щоденні справи. Можливо, настав час навести порядок у своєму графіку або переглянути свої звички. Маленькі зміни у щоденному режимі можуть принести великі результати.

      Скорпіон

      Для Скорпіонів тиждень може принести більше творчості, романтики або бажання займатися тим, що приносить радість. Гарний час для хобі, творчості і спілкування з близькими людьми.

      Стрілець

      Стрільцям варто приділити більше уваги сім’ї, дому і особистому простору. Можливо, захочеться більше часу проводити з рідними або зайнятися домашніми справами. Це хороший момент для внутрішньої стабільності.

      Козеріг

      Для Козерогів активізується тема спілкування, новин і інформації. Можуть з’явитися важливі розмови або нові ідеї. Намагайтеся уважно ставитися до деталей і не поспішати з висновками.

      Водолій

      У Водоліїв у центрі уваги можуть бути фінансові питання. Це хороший час для аналізу витрат, планування бюджету і пошуку нових можливостей для доходу. Намагайтеся діяти обережно і не ризикувати.

      Риби

      Для Риб цей період особливо важливий, адже Сонце зараз знаходиться у вашому знаку. Це час, коли багато подій можуть стосуватися особистих рішень, вашого настрою і планів на майбутнє. Головне - слухати свою інтуїцію і не поспішати з серйозними рішеннями.

      Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків30.12.25, 17:27 • 87290 переглядiв

      Алла Кіосак

      СуспільствоГороскоп
      Війна в Україні
      Україна