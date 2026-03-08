Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень

У період з 9 по 15 березня нам доведеться відчути на собі наслідки затемнень і ретроградний Меркурій. Детальніше про те, що чекає нас спеціально для УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Деталі

Ми щойно пережили дуже потужний астрологічний період - коридор затемнень, який завершився місячним затемненням. Такі події завжди запускають глибокі процеси, що формують розвиток ситуацій у світі на багато місяців вперед. Саме в цей час могли закладатися важливі політичні та військові події. Те, що довго залишалося прихованим, поступово починає виходити на поверхню - вважає астролог.

Разом з тим, каже астролог, найгостріша емоційна хвиля затемнення поступово відступає, хоча процеси, які були запущені у цей період, ще довго проявлятимуться у світових подіях.

Ретроградний Меркурій: плутанина в інформації

Важливим фоном цього тижня залишається ретроградний Меркурій. На нас чека плутанина в інформації, затримка в переговорах, повернення до старого та перегляд попередніх рішень.

Зараз не варто робити поспішних висновків.

Багато заяв, які звучать дуже гучно, згодом можуть змінитися або виявитися лише частиною складнішої політичної гри - вважає астролог.

Водночас, на початку тижня Венера формує гармонійний аспект до Плутона. А це дипломатичні рішення, важливі перемовини, фінансові домовленості та трансформація особистих відносин.

Цей аспект допомагає позбутися того, що вже втратило свою актуальність, вважає астролог.

Поєднання Венери, Сатурна і Нептуна може підняти тему ідеалів, віри та реальності. Люди можуть змінювати свої погляди та пріоритети, позбуватися ілюзій.

У другій половині тижня формується сильна та напружена конфігурація:

Марс + ретроградний Меркурій + кармічний вузол Раху у знаку Риб;

Раху в астрології символізує напрямок розвитку людства, а також події, які мають доленосний характер. Це період коли можуть активізуватися таємні переговори та домовленості.

Деякі процеси можуть відбуватися непомітно для суспільства, але саме зараз можуть формуватися рішення, значення яких стане зрозумілим пізніше - вважає астролог Базиленко.

Астрологічні показники України

У гороскопі України зараз поєднуються як складні, так і підтримуючі аспекти, пояснює Базиленко.

Позитивний фактор: Нептун підтримує Сатурн. Це символ внутрішньої сили народу, каже астролог, духовної витривалості та здатності знаходити опору навіть у найскладніші часи.

Напружений фактор: Уран вже тривалий час продовжує складні аспекти до Меркурія та Венери, що означає напругу, територіальні та безпекові питання, несподівані повороти.

Втім такі аспекти змушують країну швидше адаптуватися і знаходити нові рішення - переконана астролог.

Овен

Для Овнів цей тиждень пов’язаний з внутрішніми переживаннями та психологічними процесами. Може з’явитися бажання побути наодинці, переосмислити події останнього часу. Не перевантажуйте себе роботою. Краще приділіть час відпочинку, здоров’ю та відновленню сил.

Телець

Для Тельців на перший план виходять питання спілкування, друзів і майбутніх планів. Можливі цікаві зустрічі або розмови, які допоможуть по-іншому подивитися на свої цілі. Гарний час для нових ідей, але важливі рішення поки що краще не поспішати приймати.

Близнюки

У Близнюків у центрі уваги буде робота, кар’єра і питання відповідальності. Можуть з’явитися нові завдання або ситуації, які потребують серйозного підходу. Намагайтеся не нервувати через дрібниці і не поспішати з висновками.

Рак

Для Раків відкривається період нових думок і переоцінки життєвих цінностей. Ви можете по-іншому подивитися на свої плани, навчання або подорожі. Гарний час для розширення кругозору, читання та духовного розвитку.

Лев

У Левів на цьому тижні можуть активізуватися питання фінансів, спільних ресурсів або важливих домовленостей. Намагайтеся уважно ставитися до грошей і не приймати поспішних рішень. Це хороший час для аналізу і планування.

Діва

Для Дів цей тиждень може бути емоційно важливим, оскільки увага буде зосереджена на партнерських відносинах. Можуть підніматися теми довіри, взаєморозуміння і спільних планів. Важливо зберігати спокій і уникати конфліктів.

Терези

Терезам варто звернути увагу на робочі питання, здоров’я і щоденні справи. Можливо, настав час навести порядок у своєму графіку або переглянути свої звички. Маленькі зміни у щоденному режимі можуть принести великі результати.

Скорпіон

Для Скорпіонів тиждень може принести більше творчості, романтики або бажання займатися тим, що приносить радість. Гарний час для хобі, творчості і спілкування з близькими людьми.

Стрілець

Стрільцям варто приділити більше уваги сім’ї, дому і особистому простору. Можливо, захочеться більше часу проводити з рідними або зайнятися домашніми справами. Це хороший момент для внутрішньої стабільності.

Козеріг

Для Козерогів активізується тема спілкування, новин і інформації. Можуть з’явитися важливі розмови або нові ідеї. Намагайтеся уважно ставитися до деталей і не поспішати з висновками.

Водолій

У Водоліїв у центрі уваги можуть бути фінансові питання. Це хороший час для аналізу витрат, планування бюджету і пошуку нових можливостей для доходу. Намагайтеся діяти обережно і не ризикувати.

Риби

Для Риб цей період особливо важливий, адже Сонце зараз знаходиться у вашому знаку. Це час, коли багато подій можуть стосуватися особистих рішень, вашого настрою і планів на майбутнє. Головне - слухати свою інтуїцію і не поспішати з серйозними рішеннями.

