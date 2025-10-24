Відомий репер P. Diddy, перебуваючи у в'язниці, став жертвою замаху на життя, коли інший ув'язнений проник до його камери з саморобним ножем. Його друг припускає, що це могло бути попередженням, а не спробою вбивства.
Продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський звернувся до EBU та «Суспільного» зі скаргою на зміну правил Нацвідбору на
Євробачення-2026. Команда співачки вимагає змінити окремі правила, інакше погрожує судовим позовом.
Кім Кардаш’ян відсвяткувала своє 45-річчя у Лондоні, змінивши два відверті образи: прозорий корсет та мінісукню з бісером. Серед
гостей були Кейт Мосс, FKA Twigs, Сара Полсон, Наомі Воттс і Джон Гальяно.
У Києві 23 жовтня прощаються з лідером гурту Green Grey Андрієм "Дизелем" Яценком. Музикант помер 20 жовтня від серцевої
недостатності у віці 55 років.
Співачка Ріанна зазнала збитків у розмірі 36 мільйонів доларів через невдалий спільний модний проєкт Fenty з Louis Vuitton. Причиною провалу стала пандемія COVID-19 та висока вартість колекцій, що зробило їх недоступними для більшості шанувальників.
Засновник і фронтмен гурту Green Grey Андрій Яценко помер 20 жовтня 2025 року від серцевої недостатності, спричиненої ішемічною
хворобою. Прощання з музикантом відбудеться 23 жовтня 2025 року в Києві.