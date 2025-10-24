"Він прокинувся з ножем біля горла": на репера P. Diddy скоїли замах у вʼязниці

Відомий репер P. Diddy, перебуваючи у в'язниці, став жертвою замаху на життя, коли інший ув'язнений проник до його камери з саморобним ножем. Його друг припускає, що це могло бути попередженням, а не спробою вбивства.