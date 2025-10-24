$41.900.14
17:15 • 366 перегляди
Завтра Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
15:19 • 8136 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
14:29 • 14681 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
12:52 • 14704 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
12:47 • 29745 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
12:17 • 22969 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
12:13 • 19021 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 27197 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 68717 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
24 жовтня, 05:49 • 27280 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 14:55 • 4636 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"12:41 • 10285 перегляди
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайтіPhoto24 жовтня, 09:50 • 23144 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto24 жовтня, 07:30 • 48498 перегляди
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 32445 перегляди
Новини по темi
"Він прокинувся з ножем біля горла": на репера P. Diddy скоїли замах у вʼязниці

Відомий репер P. Diddy, перебуваючи у в'язниці, став жертвою замаху на життя, коли інший ув'язнений проник до його камери з саморобним ножем. Його друг припускає, що це могло бути попередженням, а не спробою вбивства.

Новини Світу • 24 жовтня, 02:49 • 33463 перегляди
Менеджмент Олі Полякової скаржиться в EBU на правила Нацвідбору на Євробачення-2026

Продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський звернувся до EBU та «Суспільного» зі скаргою на зміну правил Нацвідбору на Євробачення-2026. Команда співачки вимагає змінити окремі правила, інакше погрожує судовим позовом.

Культура • 23 жовтня, 13:49 • 2060 перегляди
Кім Кардаш’ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фотоPhoto

Кім Кардаш’ян відсвяткувала своє 45-річчя у Лондоні, змінивши два відверті образи: прозорий корсет та мінісукню з бісером. Серед гостей були Кейт Мосс, FKA Twigs, Сара Полсон, Наомі Воттс і Джон Гальяно.

УНН Lite • 23 жовтня, 12:24 • 42838 перегляди
Ховають в його улюбленій кепці: в Києві прощаються із лідером гурту Green GreyPhoto

У Києві 23 жовтня прощаються з лідером гурту Green Grey Андрієм "Дизелем" Яценком. Музикант помер 20 жовтня від серцевої недостатності у віці 55 років.

Суспільство • 23 жовтня, 07:25 • 15809 перегляди
Ріанна втратила $36 мільйонів через провал модного проєкту з Louis Vuitton

Співачка Ріанна зазнала збитків у розмірі 36 мільйонів доларів через невдалий спільний модний проєкт Fenty з Louis Vuitton. Причиною провалу стала пандемія COVID-19 та висока вартість колекцій, що зробило їх недоступними для більшості шанувальників.

Культура • 22 жовтня, 13:05 • 5175 перегляди
Андрій "Diezel" Яценко помер від серцевої недостатності, прощання відбудеться 23 жовтня - Green Grey

Засновник і фронтмен гурту Green Grey Андрій Яценко помер 20 жовтня 2025 року від серцевої недостатності, спричиненої ішемічною хворобою. Прощання з музикантом відбудеться 23 жовтня 2025 року в Києві.

Суспільство • 21 жовтня, 17:35 • 4708 перегляди