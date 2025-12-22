Співак Кріс Рі помер у віці 74 років
Київ • УНН
Британський співак Кріс Рі, відомий своїми хітами, помер у віці 74 років у лікарні після нетривалої хвороби. Його дебютний альбом вийшов у 1978 році, а хіт Driving Home For Christmas досі популярний.
Співак Кріс Рі, відомий своїми хітами, у тому числі Driving Home For Christmas, помер у віці 74 років. Про це повідомив представник його родини, передає УНН із посиланням на Sky news.
Кріс Рі мирно помер у лікарні
У заяві, наданій від імені дружини та двох дітей Рі, йдеться: "З величезною скорботою ми повідомляємо про смерть нашого улюбленого Кріса. Він мирно помер сьогодні у лікарні після нетривалої хвороби, в оточенні своєї родини".
Хто такий Кріс Рі?
Уродженець Мідлсбро Кріс Рі прославився наприкінці 1970-х і 1980-х роках завдяки таким хітам, як Fool (If You Think It's Over), Let's Dance і The Road To Hell.
Його дебютний альбом під назвою "Whatever Happened To Benny Santini?" був випущений 1978 року.
Трек "Fool (If You Think It's Over)" з цього альбому був номінований на премію "Греммі".
Коли в 1989 році вийшов альбом Road To Hell, він став однією з найбільших сольних зірок Великої Британії і закріпив за собою статус улюбленця переважно чоловічої аудиторії певного віку.
Два його пізніших студійних альбоми – The Road To Hell (1989) та Auberge (1991) – посіли перше місце у британських чартах.
Його знаменита різдвяна пісня Driving Home For Christmas, вперше випущена 1986 року, звучить у різдвяній рекламі продуктів харчування M&S цього року.
Рі був діагностований рак підшлункової залози, і в 2001 році йому видалили підшлункову залозу, після чого в 2016 році він переніс інсульт.
У 2017 році він знепритомнів на сцені під час виступу в Оксфорді.