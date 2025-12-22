Співак Кріс Рі помер у віці 74 років

$42.250.09
Ексклюзив
14:35 • 7092 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:00 • 7818 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
13:08 • 11229 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
13:06 • 13864 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
11:25 • 14903 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
10:46 • 16542 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
10:39 • 15464 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
10:33 • 12595 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
10:23 • 11826 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
10:14 • 8628 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59
"Файли Епштейна": у прокуратурі в США пообіцяли оприлюднення усіх матеріалів щодо Трампа09:41
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу у рф, складу боєприпасів та місця запуску "шахедів" окупантів13:13
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:35
Ексклюзив
14:35 • 7094 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo14:33
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35
Співак Кріс Рі помер у віці 74 років

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Британський співак Кріс Рі, відомий своїми хітами, помер у віці 74 років у лікарні після нетривалої хвороби. Його дебютний альбом вийшов у 1978 році, а хіт Driving Home For Christmas досі популярний.

Співак Кріс Рі помер у віці 74 років

Співак Кріс Рі, відомий своїми хітами, у тому числі Driving Home For Christmas, помер у віці 74 років. Про це повідомив представник його родини, передає УНН із посиланням на Sky news.

Кріс Рі мирно помер у лікарні

У заяві, наданій від імені дружини та двох дітей Рі, йдеться: "З величезною скорботою ми повідомляємо про смерть нашого улюбленого Кріса. Він мирно помер сьогодні у лікарні після нетривалої хвороби, в оточенні своєї родини".

Хто такий Кріс Рі?

Уродженець Мідлсбро Кріс Рі прославився наприкінці 1970-х і 1980-х роках завдяки таким хітам, як Fool (If You Think It's Over), Let's Dance і The Road To Hell.

Його дебютний альбом під назвою "Whatever Happened To Benny Santini?" був випущений 1978 року.

Трек "Fool (If You Think It's Over)" з цього альбому був номінований на премію "Греммі".

Коли в 1989 році вийшов альбом Road To Hell, він став однією з найбільших сольних зірок Великої Британії і закріпив за собою статус улюбленця переважно чоловічої аудиторії певного віку.

Два його пізніших студійних альбоми – The Road To Hell (1989) та Auberge (1991) – посіли перше місце у британських чартах.

Його знаменита різдвяна пісня Driving Home For Christmas, вперше випущена 1986 року, звучить у різдвяній рекламі продуктів харчування M&S цього року.

Рі був діагностований рак підшлункової залози, і в 2001 році йому видалили підшлункову залозу, після чого в 2016 році він переніс інсульт.

У 2017 році він знепритомнів на сцені під час виступу в Оксфорді.

Антоніна Туманова

КультураНовини Світу
Новий рік
Музикант
Карцинома
Велика Британія