Певец Крис Ри умер в возрасте 74 лет
Киев • УНН
Британский певец Крис Ри, известный своими хитами, скончался в возрасте 74 лет в больнице после непродолжительной болезни. Его дебютный альбом вышел в 1978 году, а хит Driving Home For Christmas до сих пор популярен.
Певец Крис Ри, известный своими хитами, в том числе Driving Home For Christmas, скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщил представитель его семьи, передает УНН со ссылкой на Sky news.
Крис Ри мирно скончался в больнице
В заявлении, предоставленном от имени жены и двух детей Ри, говорится: "С огромной скорбью мы сообщаем о смерти нашего любимого Криса. Он мирно скончался сегодня в больнице после непродолжительной болезни, в окружении своей семьи".
Кто такой Крис Ри?
Уроженец Мидлсбро Крис Ри прославился в конце 1970-х и 1980-х годах благодаря таким хитам, как Fool (If You Think It's Over), Let's Dance и The Road To Hell.
Его дебютный альбом под названием "Whatever Happened To Benny Santini?" был выпущен в 1978 году.
Трек "Fool (If You Think It's Over)" из этого альбома был номинирован на премию "Грэмми".
Когда в 1989 году вышел альбом Road To Hell, он стал одной из крупнейших сольных звезд Великобритании и закрепил за собой статус любимца преимущественно мужской аудитории определенного возраста.
Два его более поздних студийных альбома – The Road To Hell (1989) и Auberge (1991) – заняли первое место в британских чартах.
Его знаменитая рождественская песня Driving Home For Christmas, впервые выпущенная в 1986 году, звучит в рождественской рекламе продуктов питания M&S в этом году.
Ри был диагностирован рак поджелудочной железы, и в 2001 году ему удалили поджелудочную железу, после чего в 2016 году он перенес инсульт.
В 2017 году он потерял сознание на сцене во время выступления в Оксфорде.