Эксклюзив
14:35 • 7204 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:00 • 7922 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
13:08 • 11290 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рф
Эксклюзив
13:06 • 13933 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
11:25 • 14955 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
10:46 • 16582 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
10:39 • 15489 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
10:33 • 12605 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
10:23 • 11834 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
10:14 • 8634 просмотра
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
Forbes

Певец Крис Ри умер в возрасте 74 лет

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Британский певец Крис Ри, известный своими хитами, скончался в возрасте 74 лет в больнице после непродолжительной болезни. Его дебютный альбом вышел в 1978 году, а хит Driving Home For Christmas до сих пор популярен.

Певец Крис Ри умер в возрасте 74 лет

Певец Крис Ри, известный своими хитами, в том числе Driving Home For Christmas, скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщил представитель его семьи, передает УНН со ссылкой на Sky news.

Крис Ри мирно скончался в больнице

В заявлении, предоставленном от имени жены и двух детей Ри, говорится: "С огромной скорбью мы сообщаем о смерти нашего любимого Криса. Он мирно скончался сегодня в больнице после непродолжительной болезни, в окружении своей семьи".

Кто такой Крис Ри?

Уроженец Мидлсбро Крис Ри прославился в конце 1970-х и 1980-х годах благодаря таким хитам, как Fool (If You Think It's Over), Let's Dance и The Road To Hell.

Его дебютный альбом под названием "Whatever Happened To Benny Santini?" был выпущен в 1978 году.

Трек "Fool (If You Think It's Over)" из этого альбома был номинирован на премию "Грэмми".

Когда в 1989 году вышел альбом Road To Hell, он стал одной из крупнейших сольных звезд Великобритании и закрепил за собой статус любимца преимущественно мужской аудитории определенного возраста.

Два его более поздних студийных альбома – The Road To Hell (1989) и Auberge (1991) – заняли первое место в британских чартах.

Его знаменитая рождественская песня Driving Home For Christmas, впервые выпущенная в 1986 году, звучит в рождественской рекламе продуктов питания M&S в этом году.

Ри был диагностирован рак поджелудочной железы, и в 2001 году ему удалили поджелудочную железу, после чего в 2016 году он перенес инсульт.

В 2017 году он потерял сознание на сцене во время выступления в Оксфорде.

Антонина Туманова

