Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой

Украинский актер и юморист Юрий Ткач откровенно рассказал о сложном периоде в жизни, когда чрезмерное употребление алкоголя серьезно повлияло на его семью и чуть не привело к разрыву с женой Викторией Ткач, передает УНН со ссылкой на YouTube-проект Что ДаLee.

Итак, по словам Ткача, первые тревожные сигналы появились еще задолго до знакомства с будущей женой — в период активной клубной жизни. Актер признался, что тогда начал замечать, как алкоголь влияет на его ответственность и отношение к работе.

Я понял, что просто начинаю тухнуть… Я понял, что стал просто безответственным - вспомнил он.

Со временем артист смог взять ситуацию под контроль. Однако спустя годы в браке проблема вернулась — алкоголь снова начал появляться в повседневной жизни. По словам юмориста, с друзьями они могли почти каждый вечер выпивать немало пива, что в итоге сказалось и на здоровье.

Мы почти каждый вечер пили по 4 литра пива с кумом… Соответственно, гахнуло по здоровью. И задумались - поделился Ткач.

Критическим моментом стала позиция жены, которая поставила перед ним жесткий выбор. Супруги даже на некоторое время решили пожить отдельно.

Был такой момент, что жена сказала: "Финита ля комедия. Я, наверное, либо уйду, либо ты подумаешь - рассказал артист.

Именно эта ситуация заставила его пересмотреть свое отношение к алкоголю. По словам Ткача, после этого он фактически прекратил пить и сейчас лишь иногда может позволить себе символический бокал в компании. В то же время юморист не скрывает, что иногда возникает желание "обнулиться". Однако последний опыт с текилой убедил его относиться к алкоголю еще осторожнее.

На день рождения выпил текилы, и на следующий день понял, что надо с этим тоже заканчивать - признался он.

Сейчас артист говорит, что значительно внимательнее относится к собственному здоровью и старается не возвращаться к привычкам, которые когда-то поставили под угрозу его семейную жизнь.



