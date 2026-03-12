Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой
Киев • УНН
Актер признался в злоупотреблении алкоголем и временном разрыве с женой. После ультиматума любимой юморист изменил образ жизни ради сохранения семьи.
Украинский актер и юморист Юрий Ткач откровенно рассказал о сложном периоде в жизни, когда чрезмерное употребление алкоголя серьезно повлияло на его семью и чуть не привело к разрыву с женой Викторией Ткач, передает УНН со ссылкой на YouTube-проект Что ДаLee.
Итак, по словам Ткача, первые тревожные сигналы появились еще задолго до знакомства с будущей женой — в период активной клубной жизни. Актер признался, что тогда начал замечать, как алкоголь влияет на его ответственность и отношение к работе.
Я понял, что просто начинаю тухнуть… Я понял, что стал просто безответственным
Со временем артист смог взять ситуацию под контроль. Однако спустя годы в браке проблема вернулась — алкоголь снова начал появляться в повседневной жизни. По словам юмориста, с друзьями они могли почти каждый вечер выпивать немало пива, что в итоге сказалось и на здоровье.
Мы почти каждый вечер пили по 4 литра пива с кумом… Соответственно, гахнуло по здоровью. И задумались
Критическим моментом стала позиция жены, которая поставила перед ним жесткий выбор. Супруги даже на некоторое время решили пожить отдельно.
Был такой момент, что жена сказала: "Финита ля комедия. Я, наверное, либо уйду, либо ты подумаешь
Именно эта ситуация заставила его пересмотреть свое отношение к алкоголю. По словам Ткача, после этого он фактически прекратил пить и сейчас лишь иногда может позволить себе символический бокал в компании. В то же время юморист не скрывает, что иногда возникает желание "обнулиться". Однако последний опыт с текилой убедил его относиться к алкоголю еще осторожнее.
На день рождения выпил текилы, и на следующий день понял, что надо с этим тоже заканчивать
Сейчас артист говорит, что значительно внимательнее относится к собственному здоровью и старается не возвращаться к привычкам, которые когда-то поставили под угрозу его семейную жизнь.
Виталий Козловский временно остановил концерты из-за болезни: что случилось с артистом11.03.26, 17:51 • 31625 просмотров