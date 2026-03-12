Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой

$43.980.1150.930.10
Эксклюзив
16:05 • 6758 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
15:30 • 13429 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
15:26 • 16518 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
14:55 • 12232 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
14:27 • 12682 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
13:11 • 12054 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 21088 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
12 марта, 09:02 • 38995 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
12 марта, 07:14 • 48810 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Эксклюзив
11 марта, 19:47 • 58131 просмотра
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать12 марта, 09:55 • 46454 просмотра
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto12 марта, 11:29 • 41382 просмотра
Николь Кидман впервые прокомментировала свой разрыв с Китом Урбаном12 марта, 12:00 • 23708 просмотра
Будапешт назвал условие возврата задержанных с украинскими инкассаторами денег12:32 • 32420 просмотра
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы13:41 • 13292 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Эксклюзив
15:26 • 16518 просмотра
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы13:41 • 13453 просмотра
Работа в 2026 году: где искать вакансии и что изменилось на рынке труда13:32 • 12843 просмотра
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto12 марта, 11:29 • 41540 просмотра
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать12 марта, 09:55 • 46615 просмотра
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Каролин Ливитт
Александр Сырский
Али Хаменеи
Украина
Румыния
Соединённые Штаты
Иран
Государственная граница Украины
Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой17:23 • 2572 просмотра
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отцаVideo14:36 • 7568 просмотра
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг14:24 • 7648 просмотра
Николь Кидман впервые прокомментировала свой разрыв с Китом Урбаном12 марта, 12:00 • 23816 просмотра
Легендарная мама Майкла Джексона впервые за долгое время показалась публике11 марта, 23:05 • 46727 просмотра
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
The New York Times
Forbes

Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой

Киев • УНН

 • 2574 просмотра

Актер признался в злоупотреблении алкоголем и временном разрыве с женой. После ультиматума любимой юморист изменил образ жизни ради сохранения семьи.

Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой

Украинский актер и юморист Юрий Ткач откровенно рассказал о сложном периоде в жизни, когда чрезмерное употребление алкоголя серьезно повлияло на его семью и чуть не привело к разрыву с женой Викторией Ткач, передает УНН со ссылкой на YouTube-проект Что ДаLee.

Итак, по словам Ткача, первые тревожные сигналы появились еще задолго до знакомства с будущей женой — в период активной клубной жизни. Актер признался, что тогда начал замечать, как алкоголь влияет на его ответственность и отношение к работе.

Я понял, что просто начинаю тухнуть… Я понял, что стал просто безответственным

- вспомнил он.

Со временем артист смог взять ситуацию под контроль. Однако спустя годы в браке проблема вернулась — алкоголь снова начал появляться в повседневной жизни. По словам юмориста, с друзьями они могли почти каждый вечер выпивать немало пива, что в итоге сказалось и на здоровье.

Мы почти каждый вечер пили по 4 литра пива с кумом… Соответственно, гахнуло по здоровью. И задумались

- поделился Ткач.

Критическим моментом стала позиция жены, которая поставила перед ним жесткий выбор. Супруги даже на некоторое время решили пожить отдельно.

Был такой момент, что жена сказала: "Финита ля комедия. Я, наверное, либо уйду, либо ты подумаешь

- рассказал артист.

Именно эта ситуация заставила его пересмотреть свое отношение к алкоголю. По словам Ткача, после этого он фактически прекратил пить и сейчас лишь иногда может позволить себе символический бокал в компании. В то же время юморист не скрывает, что иногда возникает желание "обнулиться". Однако последний опыт с текилой убедил его относиться к алкоголю еще осторожнее.

На день рождения выпил текилы, и на следующий день понял, что надо с этим тоже заканчивать

- признался он.

Сейчас артист говорит, что значительно внимательнее относится к собственному здоровью и старается не возвращаться к привычкам, которые когда-то поставили под угрозу его семейную жизнь.

Виталий Козловский временно остановил концерты из-за болезни: что случилось с артистом11.03.26, 17:51 • 31625 просмотров

Станислав Кармазин

