Легендарная мама Майкла Джексона впервые за долгое время показалась публике

Фото: Instagram Ла Тойя

Мать легендарного поп-исполнителя Майкла Джексона — Кэтрин Джексон — после длительного перерыва снова появилась на публике. Публичный выход состоялся накануне ее 96-го дня рождения, сообщает УНН со ссылкой на Instagram Ла Тойя - ее дочери.

Подробности

Женщина посетила церковную службу вместе со своей дочерью, певицей Ла Тойей Джексон. Артистка поделилась теплыми кадрами с матерью в фотоблоге.

На видео видно, что Кэтрин передвигается в инвалидном кресле, однако выглядит ухоженно и элегантно. Несмотря на почтенный возраст, она выглядит спокойно и светло.

Этой прекрасной леди 4 мая исполнится 96 лет. Добрая душа, излучающая любовь. Вдохновение для всех нас! Мы любим тебя, мама! — написала Ла Тойя в сообщении.

Последние годы Кэтрин Джексон ведет довольно закрытый образ жизни и редко появляется на публичных мероприятиях. В то же время именно она сыграла значительную роль в жизни известной семьи Джексонов. По словам самого Майкла Джексона, его мать всегда окружала детей заботой, поддержкой и безусловной любовью.

