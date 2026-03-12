Легендарная мама Майкла Джексона впервые за долгое время показалась публике

$43.860.0351.040.33
ukenru
Эксклюзив
19:47 • 6676 просмотра
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
11 марта, 15:03 • 16663 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
11 марта, 14:45 • 24991 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
11 марта, 13:06 • 21278 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
11 марта, 12:47 • 26555 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 30509 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 36510 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 34310 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 44799 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 121058 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+5°
2.5м/с
60%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Микки Рурка выселили из арендованного дома в Лос-Анджелесе после решения суда11 марта, 14:04 • 13609 просмотра
Виталий Козловский временно остановил концерты из-за болезни: что случилось с артистом11 марта, 15:51 • 10675 просмотра
Куда поехать на выходные: топ-10 интересных локаций Житомирщины для короткого путешествияPhoto11 марта, 16:24 • 15219 просмотра
Орбан заявил, что украинцы угрожают его детям и внукамVideo11 марта, 17:18 • 6442 просмотра
День рождения Чака Норриса: топ фильмов звезды культовых боевиковVideo11 марта, 17:32 • 8884 просмотра
публикации
Куда поехать на выходные: топ-10 интересных локаций Житомирщины для короткого путешествияPhoto11 марта, 16:24 • 15233 просмотра
Конфликт на Ближнем Востоке может создать профицит зерна в Украине - эксперт11 марта, 13:32 • 21557 просмотра
В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее11 марта, 13:14 • 26768 просмотра
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов11 марта, 09:01 • 57937 просмотра
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит10 марта, 15:46 • 64070 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Али Хаменеи
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Легендарная мама Майкла Джексона впервые за долгое время показалась публике23:05 • 540 просмотра
День рождения Чака Норриса: топ фильмов звезды культовых боевиковVideo11 марта, 17:32 • 8908 просмотра
Виталий Козловский временно остановил концерты из-за болезни: что случилось с артистом11 марта, 15:51 • 10686 просмотра
Микки Рурка выселили из арендованного дома в Лос-Анджелесе после решения суда11 марта, 14:04 • 13621 просмотра
"После этого интервью я перестал ее уважать": Иво Бобул резко ответил на скандальные заявления Сандулесы11 марта, 11:55 • 26564 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Хранитель
Отопление

Легендарная мама Майкла Джексона впервые за долгое время показалась публике

Киев • УНН

 • 542 просмотра

Кэтрин Джексон посетила церковь вместе с дочерью Ла Тойей накануне своего 96-летия. Женщина передвигается в инвалидной коляске и ведет закрытый образ жизни.

Легендарная мама Майкла Джексона впервые за долгое время показалась публике
Фото: Instagram Ла Тойя

Мать легендарного поп-исполнителя Майкла Джексона — Кэтрин Джексон — после длительного перерыва снова появилась на публике. Публичный выход состоялся накануне ее 96-го дня рождения, сообщает УНН со ссылкой на Instagram Ла Тойя - ее дочери.

Подробности

Женщина посетила церковную службу вместе со своей дочерью, певицей Ла Тойей Джексон. Артистка поделилась теплыми кадрами с матерью в фотоблоге.

На видео видно, что Кэтрин передвигается в инвалидном кресле, однако выглядит ухоженно и элегантно. Несмотря на почтенный возраст, она выглядит спокойно и светло.

Этой прекрасной леди 4 мая исполнится 96 лет. Добрая душа, излучающая любовь. Вдохновение для всех нас! Мы любим тебя, мама!

— написала Ла Тойя в сообщении.

Последние годы Кэтрин Джексон ведет довольно закрытый образ жизни и редко появляется на публичных мероприятиях. В то же время именно она сыграла значительную роль в жизни известной семьи Джексонов. По словам самого Майкла Джексона, его мать всегда окружала детей заботой, поддержкой и безусловной любовью.

День рождения Чака Норриса: топ фильмов звезды культовых боевиков11.03.26, 19:32 • 8908 просмотров

Станислав Кармазин

КультураНовости МираУНН Lite