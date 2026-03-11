$43.860.0351.040.33
15:03 • 10178 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
14:45 • 19226 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
13:06 • 16712 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
11 марта, 12:47 • 21697 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 28217 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 35042 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 33748 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 44553 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 120790 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 87891 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Леопард 2

Украина поможет Германии подготовиться к обороне от рф до 2029 года – СМИ

Киев • УНН

 • 2020 просмотра

Украинские инструкторы будут обучать немецких солдат тактике использования БПЛА и артиллерии. Сотрудничество является частью подготовки НАТО к нападению рф в 2029 году.

Украина поможет Германии подготовиться к обороне от рф до 2029 года – СМИ

Украинские военные инструкторы будут помогать готовить немецких солдат, передавая боевой опыт, полученный во время войны с Россией. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Отмечается, что Германия и Украина в прошлом месяце договорились о направлении украинских инструкторов в учебные заведения немецкой армии, где они будут делиться практическими уроками войны.

По словам командующего сухопутными войсками Германии генерал-лейтенанта Кристиана Фройдинга, украинские военные имеют уникальный опыт современной войны против России.

"Мы возлагаем большие надежды. Украинские военные сейчас единственные в мире, кто имеет реальный фронтовой опыт ведения боевых действий против России", – сказал он.

Ожидается, что первая группа украинских инструкторов будет состоять из нескольких десятков военных, которые в течение нескольких недель будут обучать немецких солдат.

В частности, они будут передавать опыт в сферах артиллерии, использования беспилотников, действий бронетехники, инженерного обеспечения и систем командования и управления.

По словам Фройдинга, такое сотрудничество является частью подготовки к возможному масштабному нападению России на НАТО примерно к 2029 году — подобный сценарий рассматривается в оценках немецких и других западных разведывательных служб.

НАТО не готово к будущей войне с рф по результатам учений в Эстонии - WSJ13.02.26, 16:04 • 3833 просмотра

"Это почти уже послезавтра. У нас нет времени – враг не будет ждать, пока мы объявим, что готовы", – отметил генерал.

В материале также отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Германия уже подготовила тысячи украинских военных для работы с западными системами вооружения, в частности танками Leopard, боевыми машинами пехоты Marder, артиллерией и средствами противовоздушной обороны.

Фройдинг добавил, что украинские силы за время войны разработали новые тактики ведения боя, включая активное применение беспилотников и цифровых систем управления.

"То, что теперь они приезжают к нам как инструкторы, свидетельствует о партнерстве в сфере безопасности на равных", – подчеркнул он.

Украина получила ракеты PAC-3 для систем Patriot от Германии - Зеленский11.03.26, 18:22 • 2880 просмотров

Напомним

В декабре 2025 года российский диктатор Владимир Путин взялся угрожать войной Европе, а также подчеркнул - в случае войны "очень быстро может произойти ситуация, при которой нам не с кем договариваться".

Впоследствии заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на планы ЕС закрыть въезд в Европу всем участникам войны против Украины пригрозил, что они "могут поехать и без виз, как в 1812-м и 1945-м"

Андрей Тимощенков

