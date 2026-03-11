Украина поможет Германии подготовиться к обороне от рф до 2029 года – СМИ
Киев • УНН
Украинские инструкторы будут обучать немецких солдат тактике использования БПЛА и артиллерии. Сотрудничество является частью подготовки НАТО к нападению рф в 2029 году.
Украинские военные инструкторы будут помогать готовить немецких солдат, передавая боевой опыт, полученный во время войны с Россией. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Отмечается, что Германия и Украина в прошлом месяце договорились о направлении украинских инструкторов в учебные заведения немецкой армии, где они будут делиться практическими уроками войны.
По словам командующего сухопутными войсками Германии генерал-лейтенанта Кристиана Фройдинга, украинские военные имеют уникальный опыт современной войны против России.
"Мы возлагаем большие надежды. Украинские военные сейчас единственные в мире, кто имеет реальный фронтовой опыт ведения боевых действий против России", – сказал он.
Ожидается, что первая группа украинских инструкторов будет состоять из нескольких десятков военных, которые в течение нескольких недель будут обучать немецких солдат.
В частности, они будут передавать опыт в сферах артиллерии, использования беспилотников, действий бронетехники, инженерного обеспечения и систем командования и управления.
По словам Фройдинга, такое сотрудничество является частью подготовки к возможному масштабному нападению России на НАТО примерно к 2029 году — подобный сценарий рассматривается в оценках немецких и других западных разведывательных служб.
"Это почти уже послезавтра. У нас нет времени – враг не будет ждать, пока мы объявим, что готовы", – отметил генерал.
В материале также отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Германия уже подготовила тысячи украинских военных для работы с западными системами вооружения, в частности танками Leopard, боевыми машинами пехоты Marder, артиллерией и средствами противовоздушной обороны.
Фройдинг добавил, что украинские силы за время войны разработали новые тактики ведения боя, включая активное применение беспилотников и цифровых систем управления.
"То, что теперь они приезжают к нам как инструкторы, свидетельствует о партнерстве в сфере безопасности на равных", – подчеркнул он.
Напомним
В декабре 2025 года российский диктатор Владимир Путин взялся угрожать войной Европе, а также подчеркнул - в случае войны "очень быстро может произойти ситуация, при которой нам не с кем договариваться".
Впоследствии заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на планы ЕС закрыть въезд в Европу всем участникам войны против Украины пригрозил, что они "могут поехать и без виз, как в 1812-м и 1945-м"