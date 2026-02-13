НАТО не готово к будущей войне с рф по результатам учений в Эстонии - WSJ
Масштабные учения НАТО в Эстонии выявили серьезные тактические недостатки в условиях интенсивных боевых действий с дронами. Украинские специалисты по беспилотникам имитировали уничтожение 17 бронированных машин НАТО.
россия и Украина показали миру будущее войны - Америка и ее союзники по НАТО к этому оказались не готовы. К такому выводу пришли во время масштабных учений, которые страны НАТО провели в Эстонии в мае прошлого года, сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.
Подробности
Автор публикации, член редакционного совета WSJ Джиллиан Кей Мельхиор, выявил серьезные тактические недостатки и уязвимости в условиях интенсивных боевых действий с применением дронов, которые наблюдались в ходе учений под названием Hedgehog 2025.
В этих учениях приняли участие более 16 000 военнослужащих из 12 стран НАТО, которые тренировались вместе с украинскими специалистами по беспилотникам, в частности с бойцами, привлеченными с передовой.
В Украине линия фронта в основном стабилизирована, но на учениях смоделировали поле боя, где танки и войска все еще имеют определенную способность к перемещению. По одному из сценариев, боевая группа из нескольких тысяч военных, включая британскую бригаду и эстонскую дивизию, пыталась провести атаку. Однако во время наступления они не учли, насколько дроны сделали поле боя прозрачным
В то же время одна команда примерно из 10 украинцев, которая выполняла роль противника, провела контратаку против сил НАТО. Примерно за полдня они имитировали уничтожение 17 бронированных транспортных средств и провели 30 "ударов" по другим целям.
Напомним
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что россия несет большие потери в Украине и продвигается со скоростью садовой улитки.