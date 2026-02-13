НАТО не готово к будущей войне с рф по результатам учений в Эстонии - WSJ

россия и Украина показали миру будущее войны - Америка и ее союзники по НАТО к этому оказались не готовы. К такому выводу пришли во время масштабных учений, которые страны НАТО провели в Эстонии в мае прошлого года, сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Автор публикации, член редакционного совета WSJ Джиллиан Кей Мельхиор, выявил серьезные тактические недостатки и уязвимости в условиях интенсивных боевых действий с применением дронов, которые наблюдались в ходе учений под названием Hedgehog 2025.

В этих учениях приняли участие более 16 000 военнослужащих из 12 стран НАТО, которые тренировались вместе с украинскими специалистами по беспилотникам, в частности с бойцами, привлеченными с передовой.

В Украине линия фронта в основном стабилизирована, но на учениях смоделировали поле боя, где танки и войска все еще имеют определенную способность к перемещению. По одному из сценариев, боевая группа из нескольких тысяч военных, включая британскую бригаду и эстонскую дивизию, пыталась провести атаку. Однако во время наступления они не учли, насколько дроны сделали поле боя прозрачным