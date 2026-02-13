НАТО не готово к будущей войне с рф по результатам учений в Эстонии - WSJ

$42.990.04
51.030.17
ukenru
13:41 • 1216 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
12:31 • 7682 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
11:25 • 26634 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
10:00 • 39080 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 08:10 • 33563 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
13 февраля, 07:58 • 27210 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 37877 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 61193 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 41446 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 60977 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.1м/с
91%
733мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Норвегия и Франция объединили усилия для усиления оборонных возможностей Украины13 февраля, 04:21 • 27049 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 38739 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo09:44 • 20253 просмотра
Детектив НАБУ, владеющий коллекцией монет царской россии и миллионами наличных, приобрел уже второй дом за 3 млн10:22 • 14709 просмотра
Бывший заместитель главы Офиса Президента Шурма и его брат объявлены в розыск - МВД11:20 • 25065 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
11:25 • 26634 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
10:00 • 39080 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 38786 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 62360 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 103619 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Оксен Лисовой
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Европа
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo09:44 • 20287 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 28919 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины12 февраля, 13:20 • 32819 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 58404 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 50478 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Хранитель
MIM-104 Patriot

НАТО не готово к будущей войне с рф по результатам учений в Эстонии - WSJ

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Масштабные учения НАТО в Эстонии выявили серьезные тактические недостатки в условиях интенсивных боевых действий с дронами. Украинские специалисты по беспилотникам имитировали уничтожение 17 бронированных машин НАТО.

НАТО не готово к будущей войне с рф по результатам учений в Эстонии - WSJ

россия и Украина показали миру будущее войны - Америка и ее союзники по НАТО к этому оказались не готовы. К такому выводу пришли во время масштабных учений, которые страны НАТО провели в Эстонии в мае прошлого года, сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Подробности

Автор публикации, член редакционного совета WSJ Джиллиан Кей Мельхиор, выявил серьезные тактические недостатки и уязвимости в условиях интенсивных боевых действий с применением дронов, которые наблюдались в ходе учений под названием Hedgehog 2025.

В этих учениях приняли участие более 16 000 военнослужащих из 12 стран НАТО, которые тренировались вместе с украинскими специалистами по беспилотникам, в частности с бойцами, привлеченными с передовой.

В Украине линия фронта в основном стабилизирована, но на учениях смоделировали поле боя, где танки и войска все еще имеют определенную способность к перемещению. По одному из сценариев, боевая группа из нескольких тысяч военных, включая британскую бригаду и эстонскую дивизию, пыталась провести атаку. Однако во время наступления они не учли, насколько дроны сделали поле боя прозрачным

- говорится в публикации.

В то же время одна команда примерно из 10 украинцев, которая выполняла роль противника, провела контратаку против сил НАТО. Примерно за полдня они имитировали уничтожение 17 бронированных транспортных средств и провели 30 "ударов" по другим целям.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что россия несет большие потери в Украине и продвигается со скоростью садовой улитки.

Евгений Устименко

Новости МираТехнологии
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Марк Рютте
НАТО
Великобритания
Соединённые Штаты
Эстония
Украина