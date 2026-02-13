росіяни пересуваються в Україні зі швидкістю равликів - Генсек НАТО Рютте

$42.990.04
51.030.17
ukenru
12:31 • 4498 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
11:25 • 22791 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
10:00 • 34520 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
08:10 • 30152 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
07:58 • 25432 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 36784 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 59915 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 41029 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 58069 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 36636 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2м/с
92%
731мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Норвегія і Франція об'єднали зусилля для посилення оборонних можливостей України13 лютого, 04:21 • 25167 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви07:25 • 34857 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo09:44 • 17246 перегляди
Детектив НАБУ, який володіє колекцією монет царської росії та мільйонами готівки, придбав уже другий будинок за 3 млн10:22 • 12053 перегляди
Колишнього заступника глави Офісу Президента Шурму і його брата оголосили у розшук - МВС11:20 • 21197 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
11:25 • 22801 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
10:00 • 34531 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви07:25 • 35503 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 60599 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 101926 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Оксен Лісовий
Кирило Буданов
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Державний кордон України
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo09:44 • 17749 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 28015 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 31934 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 57416 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 49616 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Золото
Фільм

росіяни пересуваються в Україні зі швидкістю равликів - Генсек НАТО Рютте

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що росія зазнає великих втрат в Україні і просувається зі швидкістю садового равлика. Він закликав НАТО продовжувати підтримку України та не піддаватися російській пропаганді.

росіяни пересуваються в Україні зі швидкістю равликів - Генсек НАТО Рютте

росія зазнає великих втрат в ході війни в Україні, але всіляко намагається показувати свою "могутність". Про це заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Він зазначив, що НАТО має продовжувати підтримувати Україну і "робити більше для України". Водночас він зазначив, що росіяни "рухаються Україною зі швидкістю садового равлика".

росіяни хочуть, щоб ми сприймали росіян як могутнього ведмедя. Однак можна стверджувати, що вони рухаються Україною зі швидкістю садового равлика. Тож не потрапляймо до пастки російської пропаганди

 - йдеться в заяві Рютте.

Також Генсек прокоментував зустріч міністрів країн Альянсу в Брюсселі. Він сказав, що за столом переговорів відчув "зміну в мисленні" лідерів.

Ми роками, десятиліттями скаржилися на те, що в Європі ми недостатньо витрачаємо на оборону. Це змінилося після саміту в Гаазі. Зміна мислення полягає в тому, що вчора в кімнаті ми всі відчували чітке об’єднання бачення та єдності

- заявив Рютте.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив впевненість у продовженні потоку критично важливого американського обладнання до України. Програма PURL забезпечила 75% поставок ракет Patriot та 90% потреб ППО України.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Війна в Україні
Марк Рютте
The Guardian
НАТО
Гаага
MIM-104 Patriot
Брюссель
Україна