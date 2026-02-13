росіяни пересуваються в Україні зі швидкістю равликів - Генсек НАТО Рютте

росія зазнає великих втрат в ході війни в Україні, але всіляко намагається показувати свою "могутність". Про це заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Він зазначив, що НАТО має продовжувати підтримувати Україну і "робити більше для України". Водночас він зазначив, що росіяни "рухаються Україною зі швидкістю садового равлика".

росіяни хочуть, щоб ми сприймали росіян як могутнього ведмедя. Однак можна стверджувати, що вони рухаються Україною зі швидкістю садового равлика. Тож не потрапляймо до пастки російської пропаганди

Також Генсек прокоментував зустріч міністрів країн Альянсу в Брюсселі. Він сказав, що за столом переговорів відчув "зміну в мисленні" лідерів.

Ми роками, десятиліттями скаржилися на те, що в Європі ми недостатньо витрачаємо на оборону. Це змінилося після саміту в Гаазі. Зміна мислення полягає в тому, що вчора в кімнаті ми всі відчували чітке об’єднання бачення та єдності