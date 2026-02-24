Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
Київ • УНН
Велика Британія запровадила майже 300 нових санкцій проти рф, націлених на скорочення нафтових доходів та підрив військової спроможності. Обмеження торкнулися "Транснефти", танкерів, об'єктів ЗПГ, банків та постачальників компонентів для зброї.
Офіційний Лондон оголосив про введення майже 300 нових обмежень, спрямованих на радикальне скорочення нафтових доходів кремля та підрив його військової спроможності. Під час візиту до Києва міністр закордонних справ Іветт Купер наголосила, що цей санкційний удар є найбільш значущим з перших місяців повномасштабного вторгнення і має на меті остаточне знекровлення російської військової машини. Про це пише УНН.
Деталі
Головною ціллю нових обмежень стала державна компанія "Транснефть", яка забезпечує транспортування понад 80% російського нафтового експорту. Також під санкції потрапили:
- 175 компаній мережі "2Rivers", що є одним із найбільших у світі операторів тіньового флоту рф.
- 48 нафтових танкерів, які використовувалися для обходу попередніх міжнародних обмежень та прихованого продажу сировини.
- 6 об’єктів у галузі зрідженого природного газу, зокрема термінали "Портова" та "Висоцьк", а також пов’язані з ними судна та трейдери.
Британський уряд підкреслює, що ці заходи вже призвели до падіння доходів Росії від енергоносіїв до найнижчого рівня з 2020 року, позбавляючи диктатора ресурсів для фінансування війни.
Блокування фінансових потоків та підтримка української енергетики
Крім енергетичного сектору, санкції охопили фінансову та технологічну сфери, аби максимально ізолювати агресора від світових ринків. Зокрема, обмеження запроваджено проти:
- 9 російських банків, що забезпечували транскордонні платежі для військових потреб.
- 49 організацій та осіб, які постачали компоненти для виробництва російських безпілотників та іншого озброєння.
- 3 компаній та 2 посадовців цивільної ядерної енергетики, які намагалися укладати закордонні контракти для компенсації нафтових втрат.
Водночас Велика Британія виділяє 30 мільйонів фунтів стерлінгів на зміцнення енергетичної стійкості України після зимових обстрілів. Більша частина цих коштів піде на ремонт пошкодженої інфраструктури, а 5 мільйонів - на розслідування воєнних злочинів рф, що доводить загальну суму британської допомоги до понад 21 мільярда фунтів стерлінгів.
