Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
Великобритания ввела почти 300 новых санкций против РФ, нацеленных на сокращение нефтяных доходов и подрыв военной способности. Ограничения коснулись "Транснефти", танкеров, объектов СПГ, банков и поставщиков компонентов для оружия.
Официальный Лондон объявил о введении почти 300 новых ограничений, направленных на радикальное сокращение нефтяных доходов кремля и подрыв его военной способности. Во время визита в Киев министр иностранных дел Иветт Купер подчеркнула, что этот санкционный удар является наиболее значимым с первых месяцев полномасштабного вторжения и имеет целью окончательное обескровливание российской военной машины. Об этом пишет УНН.
Детали
Главной целью новых ограничений стала государственная компания "Транснефть", которая обеспечивает транспортировку более 80% российского нефтяного экспорта. Также под санкции попали:
- 175 компаний сети "2Rivers", являющейся одним из крупнейших в мире операторов теневого флота рф.
- 48 нефтяных танкеров, которые использовались для обхода предыдущих международных ограничений и скрытой продажи сырья.
- 6 объектов в области сжиженного природного газа, в частности терминалы "Портовая" и "Высоцк", а также связанные с ними суда и трейдеры.
Британское правительство подчеркивает, что эти меры уже привели к падению доходов России от энергоносителей до самого низкого уровня с 2020 года, лишая диктатора ресурсов для финансирования войны.
Блокирование финансовых потоков и поддержка украинской энергетики
Помимо энергетического сектора, санкции охватили финансовую и технологическую сферы, чтобы максимально изолировать агрессора от мировых рынков. В частности, ограничения введены против:
- 9 российских банков, обеспечивавших трансграничные платежи для военных нужд.
- 49 организаций и лиц, которые поставляли компоненты для производства российских беспилотников и другого вооружения.
- 3 компаний и 2 должностных лиц гражданской ядерной энергетики, которые пытались заключать зарубежные контракты для компенсации нефтяных потерь.
В то же время Великобритания выделяет 30 миллионов фунтов стерлингов на укрепление энергетической устойчивости Украины после зимних обстрелов. Большая часть этих средств пойдет на ремонт поврежденной инфраструктуры, а 5 миллионов - на расследование военных преступлений рф, что доводит общую сумму британской помощи до более чем 21 миллиарда фунтов стерлингов.
