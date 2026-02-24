$43.300.02
публикации
Эксклюзивы
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов

Киев • УНН

 • 260 просмотра

Великобритания ввела почти 300 новых санкций против РФ, нацеленных на сокращение нефтяных доходов и подрыв военной способности. Ограничения коснулись "Транснефти", танкеров, объектов СПГ, банков и поставщиков компонентов для оружия.

Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов

Официальный Лондон объявил о введении почти 300 новых ограничений, направленных на радикальное сокращение нефтяных доходов кремля и подрыв его военной способности. Во время визита в Киев министр иностранных дел Иветт Купер подчеркнула, что этот санкционный удар является наиболее значимым с первых месяцев полномасштабного вторжения и имеет целью окончательное обескровливание российской военной машины. Об этом пишет УНН.

Детали

Главной целью новых ограничений стала государственная компания "Транснефть", которая обеспечивает транспортировку более 80% российского нефтяного экспорта. Также под санкции попали:

  • 175 компаний сети "2Rivers", являющейся одним из крупнейших в мире операторов теневого флота рф.
    • 48 нефтяных танкеров, которые использовались для обхода предыдущих международных ограничений и скрытой продажи сырья.
      • 6 объектов в области сжиженного природного газа, в частности терминалы "Портовая" и "Высоцк", а также связанные с ними суда и трейдеры.

        Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном мире24.02.26, 19:32 • 2826 просмотров

        Британское правительство подчеркивает, что эти меры уже привели к падению доходов России от энергоносителей до самого низкого уровня с 2020 года, лишая диктатора ресурсов для финансирования войны.

        Блокирование финансовых потоков и поддержка украинской энергетики

        Помимо энергетического сектора, санкции охватили финансовую и технологическую сферы, чтобы максимально изолировать агрессора от мировых рынков. В частности, ограничения введены против:

        • 9 российских банков, обеспечивавших трансграничные платежи для военных нужд.
          • 49 организаций и лиц, которые поставляли компоненты для производства российских беспилотников и другого вооружения.
            • 3 компаний и 2 должностных лиц гражданской ядерной энергетики, которые пытались заключать зарубежные контракты для компенсации нефтяных потерь.

              В то же время Великобритания выделяет 30 миллионов фунтов стерлингов на укрепление энергетической устойчивости Украины после зимних обстрелов. Большая часть этих средств пойдет на ремонт поврежденной инфраструктуры, а 5 миллионов - на расследование военных преступлений рф, что доводит общую сумму британской помощи до более чем 21 миллиарда фунтов стерлингов.

              Канада предоставит Украине $1,46 млрд военной помощи и сотни бронемашин для усиления обороны24.02.26, 20:21 • 656 просмотров

              Степан Гафтко

