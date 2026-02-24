Канада предоставит Украине $1,46 млрд военной помощи и сотни бронемашин для усиления обороны

$43.300.02
51.010.09
ukenru
18:23 • 218 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
17:32 • 2506 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
16:08 • 6730 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
15:23 • 10962 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
14:55 • 12238 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
14:05 • 12211 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
12:55 • 20325 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 13131 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 31702 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
24 февраля, 08:57 • 21191 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
0.8м/с
91%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Федоров озвучил "план войны" и назвал три цели МинобороныVideo24 февраля, 09:17 • 17498 просмотра
МИД обнародовал заявление к годовщине полномасштабного вторжения рф в Украину24 февраля, 09:24 • 4894 просмотра
Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против рф - до 300 новых ограничений24 февраля, 09:44 • 22658 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 14160 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto14:59 • 7024 просмотра
публикации
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
12:55 • 20325 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 31702 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 50217 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 69035 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 71949 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Латвия
Беларусь
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo16:37 • 3242 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto14:59 • 7038 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 14169 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 26664 просмотра
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo23 февраля, 20:42 • 24370 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Отопление
Х-47М2 "Кинжал"
«Калибр» (семейство ракет)

Канада предоставит Украине $1,46 млрд военной помощи и сотни бронемашин для усиления обороны

Киев • УНН

 • 328 просмотра

Канада выделяет $1,46 млрд на военные нужды Украины и передает более 400 единиц бронированной техники. Также Оттава направляет $20 млн на восстановление энергетической инфраструктуры и вводит санкции против российского "теневого флота".

Канада предоставит Украине $1,46 млрд военной помощи и сотни бронемашин для усиления обороны

Правительство Канады объявило о новом масштабном пакете поддержки Украины к четвертой годовщине полномасштабного вторжения РФ. Премьер-министр Марк Карни подтвердил выделение 2 миллиардов канадских долларов (приблизительно 1,46 млрд американских долларов) на военные нужды и продление учебной миссии UNIFIER до 2029 года для подготовки украинских защитников. Об этом говорится на сайте правительства Канады, пишет УНН.

Детали

Ключевым элементом нового пакета станет передача более 400 единиц бронированной техники, в том числе 66 современных легких бронемашин LAV 6 и 383 автомобилей Senator.

Помимо технического усиления, Канада расширяет программу UNIFIER, увеличивая количество инструкторов для адаптации обучения к актуальным потребностям украинской армии на поле боя. Это решение обеспечивает непрерывную подготовку офицерского и рядового состава ВСУ по стандартам НАТО в течение следующих трех лет.

Поддержка Украины остается неизменной. Канада будет продолжать оказывать военную помощь для защиты ее свободы и достижения прочного мира

– подчеркнули в официальном заявлении представители Оттавы.

Энергетическая поддержка и удар по теневому флоту РФ

Параллельно с военными мерами Оттава направляет 20 миллионов долларов на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, поврежденной российскими обстрелами.

В то же время канадское правительство вводит жесткие санкции против 100 судов российского "теневого флота" и снижает ценовой порог на российскую нефть, чтобы ограничить доходы Кремля. Новые ограничения также охватывают десятки физических и юридических лиц, помогающих агрессору обходить международные санкции и финансировать войну.

Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу24.02.26, 17:23 • 10968 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеЭкономикаНовости Мира
Санкции
Техника
Энергетика
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Оттава
НАТО
Канада
Украина