Канада предоставит Украине $1,46 млрд военной помощи и сотни бронемашин для усиления обороны
Киев • УНН
Канада выделяет $1,46 млрд на военные нужды Украины и передает более 400 единиц бронированной техники. Также Оттава направляет $20 млн на восстановление энергетической инфраструктуры и вводит санкции против российского "теневого флота".
Правительство Канады объявило о новом масштабном пакете поддержки Украины к четвертой годовщине полномасштабного вторжения РФ. Премьер-министр Марк Карни подтвердил выделение 2 миллиардов канадских долларов (приблизительно 1,46 млрд американских долларов) на военные нужды и продление учебной миссии UNIFIER до 2029 года для подготовки украинских защитников. Об этом говорится на сайте правительства Канады, пишет УНН.
Детали
Ключевым элементом нового пакета станет передача более 400 единиц бронированной техники, в том числе 66 современных легких бронемашин LAV 6 и 383 автомобилей Senator.
Помимо технического усиления, Канада расширяет программу UNIFIER, увеличивая количество инструкторов для адаптации обучения к актуальным потребностям украинской армии на поле боя. Это решение обеспечивает непрерывную подготовку офицерского и рядового состава ВСУ по стандартам НАТО в течение следующих трех лет.
Поддержка Украины остается неизменной. Канада будет продолжать оказывать военную помощь для защиты ее свободы и достижения прочного мира
Энергетическая поддержка и удар по теневому флоту РФ
Параллельно с военными мерами Оттава направляет 20 миллионов долларов на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, поврежденной российскими обстрелами.
В то же время канадское правительство вводит жесткие санкции против 100 судов российского "теневого флота" и снижает ценовой порог на российскую нефть, чтобы ограничить доходы Кремля. Новые ограничения также охватывают десятки физических и юридических лиц, помогающих агрессору обходить международные санкции и финансировать войну.
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу24.02.26, 17:23 • 10968 просмотров