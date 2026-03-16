Директор НАБУ соврал суду не один раз, когда избегал тюрьмы с помощью фиктивного усыновления – экс-прокурор САП

В Украине создали рабочую группу для возобновления работы аэропортов
17:43 • 7676 просмотра
ЕС завтра открывает технические переговоры по следующим кластерам для Украины - Марта Кос
Эксклюзив
16:39 • 8854 просмотра
Очищают ли комнатные растения воздух в доме: правда и мифы
Эксклюзив
15:36 • 12023 просмотра
Готовится ли Россия к нападению на страны Балтии – эксперты оценили риски
14:52 • 12876 просмотра
Рынок топлива в Украине стабилен, ажиотаж спадает - Свириденко встретилась с представителями крупнейших сетей АЗСPhoto
Эксклюзив
13:54 • 20696 просмотра
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
13:13 • 11957 просмотра
ЕС ввел санкции против девяти ответственных за Бучанскую резню - в списке российский генерал
Эксклюзив
16 марта, 11:08 • 15439 просмотра
Почему пациентов просят подписывать "отказы от претензий" перед началом лечения и имеет ли это юридическую силу - объясняет медицинский адвокат
16 марта, 05:44 • 26347 просмотра
Фильм "Одна битва за другой" стал триумфатором 98-й премии "Оскар": полный список лауреатовPhoto
Эксклюзив
15 марта, 18:40 • 48846 просмотра
Гороскоп на 16 - 22 марта - когда начнется новый астрологический год
Популярные новости
Каллас ответила на слова Трампа с предупреждением союзникам относительно Ормузского пролива с упоминанием об Украине16 марта, 08:57 • 9822 просмотра
Крупнейшие породы собак в мире16 марта, 10:19 • 29959 просмотра
Преступная халатность или коррупционная заинтересованность: почему Владислав Суворов не реагирует на нарушения на таможне16 марта, 11:53 • 23508 просмотра
Пасха 2026: кто будет праздновать раньше - православные или католикиPhoto16 марта, 12:37 • 20440 просмотра
Ирак заявил об открытии нового маршрута для экспорта нефти на фоне закрытия Ормузского пролива15:07 • 10990 просмотра
публикации
Дизель и газ резко подорожали: как изменились цены на АЗС за неделю16:16 • 7996 просмотра
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
Эксклюзив
13:54 • 20697 просмотра
Пасха 2026: кто будет праздновать раньше - православные или католикиPhoto16 марта, 12:37 • 20636 просмотра
Преступная халатность или коррупционная заинтересованность: почему Владислав Суворов не реагирует на нарушения на таможне16 марта, 11:53 • 23700 просмотра
Крупнейшие породы собак в мире16 марта, 10:19 • 30164 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Кир Стармер
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Великобритания
Саудовская Аравия
Реклама
УНН Lite
Шон Пенн получил "Оскар" и пропустил награждение, выбрав Украину, а не церемонию - СМИ16 марта, 06:56 • 30675 просмотра
Ким Кардашьян и Крис Дженнер опровергли сговор вокруг секс-видео15 марта, 10:00 • 41487 просмотра
Расследование Reuters раскрыло настоящее имя Бэнкси14 марта, 12:47 • 45820 просмотра
"Звездопад" объединил легенд: Бужинская и Павлик представили неожиданный романтический дуэтVideo13 марта, 21:04 • 51835 просмотра
Кендалл Дженнер и Хейли Бибер открыли оскаровский уикенд на вечеринке в Беверли-Хиллз13 марта, 19:15 • 45587 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Отопление
Фильм

Директор НАБУ соврал суду не один раз, когда избегал тюрьмы с помощью фиктивного усыновления – экс-прокурор САП

Киев • УНН

 • 1770 просмотра

Семен Кривонос оформил отцовство на чужого ребенка для избежания тюрьмы за подкуп избирателей. Мать ребенка опровергла наличие каких-либо отношений с ним.

Директор НАБУ Семен Кривонос, который усыновил ребенка для избежания тюрьмы за подкуп избирателей, неоднократно вводил в заблуждение суд. Об этом написал экс-прокурор САП Станислав Броневицкий, передает УНН.

По словам Броневицкого, в заявлении об отмене фиктивного отцовства Кривонос отметил, что был уверен, что это его сын.

Кривонос указывал на то, что якобы был убежден, что Максим – это его ребенок. А мать Максима Светлана сказала, что никаких отношений между ними не было, а Кривонос обратился к ней через общую знакомую и просил оформить на него ребенка вроде бы для выезда в США на работу 

– сообщил он.

Вывод Броневицкого подтверждает цитата из решения суда:

Обращаясь в суд по данному иску, ОСОБА_1 отмечает, что с 2007 года между ним и ответчиком продолжались близкие взаимоотношения, не связанные общим бытом и общим проживанием. Родившийся ребенок 15 мая 2008 года был зарегистрирован в Голосеевском отделе регистрации актов гражданского состояния районного управления юстиции в Киеве. Актовая запись №700. Позже, в 2009 году отцом ребенка согласно ч. 1 ст. 126 СК Украины записано истца, поскольку было взаимное убеждение, что это общий ребенок сторон по делу и истец является биологическим отцом 

– говорится в решении суда.

Как сообщалось ранее, директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос в 2009 году был признан виновным в подкупе избирателей, но избежал наказания по амнистии, поскольку содержал малолетнего сына Максима 2008 года рождения.

Мать ребенка Светлана Хомченко, которую Кривонос нашел через посредников, подтвердила информацию о фиктивном оформлении отцовства. Но, по ее словам, нынешний глава НАБУ назвал другую цель усыновления мальчика, чем избежание уголовной ответственности.

Это была помощь человеку (Кривоносу – ред.), которому нужно было уехать за границу... Ему нужно было по работе, по какому-то контракту с Америкой, у него должен был быть ребенок 

– отметила Хомченко.

Она добавила, что до момента фиктивного усыновления не имела никаких отношений с Кривоносом. Также заявила, что ей ничего неизвестно об использовании свидетельства о рождении сына в судебных заседаниях по делу Кривоноса и разрешения на это не давала.

Согласно показаниям женщины, ориентировочно в 2014 году, перед оформлением сына в школу, Кривонос провел ДНК-тест для последующей отмены отцовства через суд. Хомченко рассказала, что после завершения юридических процедур чиновник, никогда не видевшийся со своим приемным сыном, прекратил любое общение также и с ней – разве что однажды по просьбе матери передал часть денег на покупку велосипеда.

Ранее экс-народный депутат Борислав Береза, обнародовавший видео с матерью ребенка, заявил, что такой человек, как Кривонос, во главе НАБУ – это дискредитация для всего Бюро.

Лилия Подоляк

Политика
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Соединённые Штаты