Директор НАБУ збрехав суду не один раз, коли уникав вʼязниці за допомогою фіктивного усиновлення – експрокурор САП

Директор НАБУ Семен Кривонос, який усиновив дитину для уникнення в’язниці за підкуп виборців, неодноразово вводив в оману суд. Про це написав експрокурор САП Станіслав Броневицький, передає УНН.

За словами Броневицького, у заяві про скасування фіктивного батьківства Кривонос зазначив, що був впевнений, що це його син.

Кривонос вказував про те, що нібито був переконаний, що Максим – це його дитина. А мати Максима, Світлана сказала, що жодних відносин між ними не було, а Кривонос звернувся до неї через спільну знайому та просив оформити на нього дитину начебто для виїзду у США на роботу – повідомив він.

Висновок Броневицького підтверджує цитата з рішення суду.

Звертаючись у суд з даним позовом, ОСОБА_1 зазначає, що з 2007 року між ним та відповідачем тривали близькі взаємовідносини, які не були повʼязані спільним побутом та спільним проживанням. Народжену дитину 15 травня 2008 року було зареєстровано у Голосіївському відділі реєстрації актів цивільного стану районного управління юстиції в м. Києві. Актовий запис №700. Пізніше, у 2009 році батьком дитини згідно ч. 1 ст. 126 СК України записано позивача, оскільки було взаємне переконання, що це спільна дитина сторін у справі і позивач є біологічним батьком – йдеться у рішенні суду.

Як повідомлялося раніше, директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос у 2009 році був визнаний винним у підкупі виборців, але уникнув покарання за амністією, бо мав на утриманні малолітнього сина Максима 2008 року народження.

Мати дитини Світлана Хомченко, яку Кривонос знайшов через посередників, підтвердила інформацію про фіктивне оформлення ним батьківства. Але, за її словами, нинішній очільник НАБУ назвав іншу мету всиновлення хлопчика, ніж уникнення кримінальної відповідальності.

Це була допомога людині (Кривоносу – ред.), якій потрібно було виїхати за кордон... Йому потрібно було по роботі, по якомусь контракту з Америкою, в нього повинна була бути дитина – зазначила Хомченко.

Вона додала, що до моменту фіктивного усиновлення не мала жодних стосунків із Кривоносом. Також заявила, що їй нічого не відомо про використання свідоцтва про народження сина у судових засіданнях по справі Кривоноса та дозволу на це не надавала.

Згідно зі свідченнями жінки, орієнтовно у 2014 року, перед оформленням сина у школу, Кривонос провів ДНК-тест для подальшого скасування батьківства через суд. Хомченко розповіла, що після завершення юридичних процедур посадовець, який ніколи не бачився зі своїм прийомним сином, припинив будь-яке спілкування також і з нею - хіба що одного разу на прохання матері передав частину грошей на купівлю велосипеда.

Раніше екснародний депутат Борислав Береза, який оприлюднив відео із матір’ю дитини, заявив, що така людина як Кривонос на чолі НАБУ – це дискредитація для всього Бюро.