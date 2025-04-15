Андрій Сибіга

Сибіга на засіданні Ради Україна-НАТО закликав посилити тиск на рф для примусу її до миру

Міністр Сибіга наголосив, що росія є перешкодою для миру. Україна наполягає на припиненні ударів по цивільній інфраструктурі та потребує посилення тиску на рф.