Радослав Сікорський заявив, що Угорщина перешкоджає виділенню коштів Україні з Європейського фонду миру та блокує переговори щодо вступу до ЄС, зокрема 17-й пакет санкцій.
Україна запросила лідерів ЄС до Києва 9 травня, щоб протистояти параду перемоги путіна в Москві. Зеленський готовий прийняти лідерів "Коаліції охочих" для гарантій безпеки.
Програма Ukraine2EU є унікальною, оскільки ЄС зазвичай не фінансує вступ інших країн. Данія, Швеція та Литва спільно допомагають Україні на шляху до членства в ЄС.
На Раді міністрів ЄС Сибіга закликав посилити українську ППО, надати додаткові комплекси та ракети. Він також наголосив на потребі посилити тиск на росію.
В Туреччині відбудеться технічна зустріч за участю України та партнерів для створення морського компонента «коаліції охочих». рф у зустрічі не бере участі.
В МЗС України спростували інформацію про зустріч з росією в Анкарі 15-16 квітня. Раніше турецькі ЗМІ повідомляли про переговори щодо безпеки в Чорному морі.
Глава МЗС України Андрій Сибіга спростував інформацію про перемовини з росією 15-16 квітня в Анкарі. Він ініціюватиме розмову з держсекретарем США щодо удару по Сумах.
14 квітня посольства України по всьому світу приспустять прапори в знак жалоби за жертвами російського ракетного удару по Сумах. Також будуть відкриті книги жалоби.
Спецпредставник США Кіт Келлог засудив російський удар по Сумах, де загинули 32 людини. Він наголосив, що це були цілеспрямовані атаки на цивільні об'єкти.
Росія завдала ракетного удару по центру міста Суми у Вербну неділю, вбивши 21 людину та поранивши 83. Урядовці засудили атаку, назвавши її абсолютним злом та воєнним злочином.
Андрій Сибіга зустрівся з генсеком ОБСЄ Сінірліоглу та розповів про порушення рф режиму припинення вогню. Також наголосив на необхідності звільнення ув’язнених співробітників ОБСЄ.
У ніч на 12 квітня росія атакувала Одесу ударними дронами типу "Шахед". Під ударом опинились Київський та Пересипський райони міста, про що повідомив мер.
Гамбія призначила послом в Україні дипломата з Туреччини, а не з росії. Сибіга наголосив на важливості підтримки Африки у досягненні справедливого миру.
Андрій Сибіга та Алі Мохамед Омар підписали протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Сомалі. Також Україна надала допомогу Сомалі в рамках програми "Зерно з України".
З 11 березня по 11 квітня армія росії випустила по Україні майже 70 ракет та тисячі дронів.
Міністр закордонних справ України запросив дипломатів на місце трагедії в Кривому Розі, де загинули мирні жителі, включаючи дітей. Іноземці побачили наслідки злочинного терору.
Міністр Сибіга закликав ОБСЄ посилити тиск на росію через вбивство дев'ятьох дітей у Кривому Розі. Він наголосив на необхідності посилення захисту України для зупинки російського терору.
Україна викликала повіреного Китаю через участь китайців у війні на боці Росії. В МЗС наголосили, що це підриває довіру до Пекіна та ставить під сумнів їхню позицію щодо миру.
Україна мала б розпочати переговори про вступ до ЄС цього тижня. Угорщина заблокувала цей процес, але є надія на червневий компроміс.
Балістичний удар рф по Кривому Рогу забрав життя дев'ятьох дітей, що стало найбільшою кількістю жертв серед дітей з 2022 року. Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН для реагування.
МЗС України закликало світ посилити тиск на Москву, щоб зупинити терористичні атаки. Росія відповіла на пропозиції США новими ракетами та дронами.
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна закликав до жорсткої позиції щодо Віктора Орбана. Він запропонував застосувати статтю 7 Договору про ЄС, щоб "заблокувати" угорського премʼєра.
Якщо Угорщина заблокує санкції проти рф, ЄС може повернути путіну 240 млрд євро заморожених активів. Естонія закликає конфіскувати ці кошти.
Сибіга і Сійярто домовилися про новий етап консультацій. Сторони обговорили шляхи вирішення проблем у відносинах, Україна шукає рішення.
Міністр Сибіга наголосив, що росія є перешкодою для миру. Україна наполягає на припиненні ударів по цивільній інфраструктурі та потребує посилення тиску на рф.
Петер Сійярто повідомив про заплановану зустріч з Андрієм Сибігою 4 квітня. Сибіга підтвердив готовність до діалогу.
Глава МЗС України повідомив про новий пакет допомоги від Південної Кореї у розмірі 100 мільйонів доларів. Під час зустрічі обговорили протидію співпраці росії та КНДР.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що українські військові захищають Європу від російської агресії. Він додав, що для зупинки рф потрібен реальний тиск на москву.
На засіданні Ради Україна-НАТО обговорять військову допомогу Україні та підтримку у боротьбі з агресією рф. Також Рютте наголосив на посиленні оборонних витрат.
Українська делегація може приїхати до США вже цього тижня для обговорення угоди щодо корисних копалин. Угода важлива для американського та українського народів.