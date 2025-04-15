Андрій Сибіга

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19851 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 135532 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 125817 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 127288 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 125682 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 128080 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 192694 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76794 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164041 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115401 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.8м/с
21%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 37515 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 48450 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 49402 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 39178 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 22163 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 768 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 16382 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 39500 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 49713 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 135546 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 1830 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 10530 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 12697 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 108531 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 110190 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Люди

Андрій Сибіга

Український політик (нар. 1975)
Новини по темi

Угорщина блокує допомогу Україні та переговори щодо її вступу в ЄС - Сікорський

Радослав Сікорський заявив, що Угорщина перешкоджає виділенню коштів Україні з Європейського фонду миру та блокує переговори щодо вступу до ЄС, зокрема 17-й пакет санкцій.

Політика • 14 квітня, 20:44 • 2588 перегляди

Сила дипломатії проти військового параду кремля: європейських чиновників запрошують до Києва на 9 травня

Україна запросила лідерів ЄС до Києва 9 травня, щоб протистояти параду перемоги путіна в Москві. Зеленський готовий прийняти лідерів "Коаліції охочих" для гарантій безпеки.

Політика • 14 квітня, 12:25 • 7426 перегляди

"Ukraine2EU" є унікальною програмою, оскільки ЄС не фінансує приєднання інших держав - Стефанішина

Програма Ukraine2EU є унікальною, оскільки ЄС зазвичай не фінансує вступ інших країн. Данія, Швеція та Литва спільно допомагають Україні на шляху до членства в ЄС.

Політика • 14 квітня, 11:06 • 5048 перегляди

Сибіга закликав ЄС посилити ППО України та тиснути на рф після удару по Сумах

На Раді міністрів ЄС Сибіга закликав посилити українську ППО, надати додаткові комплекси та ракети. Він також наголосив на потребі посилити тиск на росію.

Політика • 14 квітня, 09:31 • 2650 перегляди
Ексклюзив

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

В Туреччині відбудеться технічна зустріч за участю України та партнерів для створення морського компонента «коаліції охочих». рф у зустрічі не бере участі.

Політика • 14 квітня, 08:15 • 76397 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

В МЗС України спростували інформацію про зустріч з росією в Анкарі 15-16 квітня. Раніше турецькі ЗМІ повідомляли про переговори щодо безпеки в Чорному морі.

Війна • 14 квітня, 07:56 • 94784 перегляди

Інформація про переговори України та росії в Анкарі є фейком - Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга спростував інформацію про перемовини з росією 15-16 квітня в Анкарі. Він ініціюватиме розмову з держсекретарем США щодо удару по Сумах.

Війна • 13 квітня, 20:10 • 4848 перегляди

Українські посольства вшанують жертв трагедії в Сумах: будуть приспущені прапори

14 квітня посольства України по всьому світу приспустять прапори в знак жалоби за жертвами російського ракетного удару по Сумах. Також будуть відкриті книги жалоби.

Війна • 13 квітня, 19:44 • 4420 перегляди

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

Спецпредставник США Кіт Келлог засудив російський удар по Сумах, де загинули 32 людини. Він наголосив, що це були цілеспрямовані атаки на цивільні об'єкти.

Війна • 13 квітня, 15:31 • 8966 перегляди

"Абсолютне зло": українські урядовці відреагували на жорстоку атаку росії по центру Сум

Росія завдала ракетного удару по центру міста Суми у Вербну неділю, вбивши 21 людину та поранивши 83. Урядовці засудили атаку, назвавши її абсолютним злом та воєнним злочином.

Війна • 13 квітня, 10:16 • 6148 перегляди

Сибіга зустрівся з генсеком ОБСЄ Сінірліоглу: поінформував про порушення рф енергетичного перемир’я

Андрій Сибіга зустрівся з генсеком ОБСЄ Сінірліоглу та розповів про порушення рф режиму припинення вогню. Також наголосив на необхідності звільнення ув’язнених співробітників ОБСЄ.

Війна • 12 квітня, 16:54 • 3363 перегляди

В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують ворожі БпЛА

У ніч на 12 квітня росія атакувала Одесу ударними дронами типу "Шахед". Під ударом опинились Київський та Пересипський райони міста, про що повідомив мер.

Війна • 11 квітня, 23:22 • 12375 перегляди

Гамбія призначила послом за сумісництвом в Україні дипломата, акредитованого в Анкарі, а не в москві – Сибіг

Гамбія призначила послом в Україні дипломата з Туреччини, а не з росії. Сибіга наголосив на важливості підтримки Африки у досягненні справедливого миру.

Політика • 11 квітня, 22:11 • 3883 перегляди

Україна та Сомалі встановили дипломатичні відносини

Андрій Сибіга та Алі Мохамед Омар підписали протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Сомалі. Також Україна надала допомогу Сомалі в рамках програми "Зерно з України".

Політика • 11 квітня, 10:56 • 3765 перегляди

Місяць відмови рф від безумовного припинення вогню: скільки ракет і "шахедів" росія запустила по Україні за цей час

З 11 березня по 11 квітня армія росії випустила по Україні майже 70 ракет та тисячі дронів.

Війна • 11 квітня, 08:25 • 4782 перегляди

"Важливо бачити на власні очі": Сибіга показав іноземним дипломатам наслідки ракетного удару по Кривому Рогу

Міністр закордонних справ України запросив дипломатів на місце трагедії в Кривому Розі, де загинули мирні жителі, включаючи дітей. Іноземці побачили наслідки злочинного терору.

Війна • 9 квітня, 12:47 • 9126 перегляди

Сибіга після засідання ОБСЄ по терору рф у Кривому Розі: звірство зупинить лише посиленням тиску на агресора

Міністр Сибіга закликав ОБСЄ посилити тиск на росію через вбивство дев'ятьох дітей у Кривому Розі. Він наголосив на необхідності посилення захисту України для зупинки російського терору.

Політика • 8 квітня, 14:01 • 8534 перегляди

МЗС викликало тимчасового повіреного у справах Китаю через взяття ЗСУ у полон двох китайських громадян

Україна викликала повіреного Китаю через участь китайців у війні на боці Росії. В МЗС наголосили, що це підриває довіру до Пекіна та ставить під сумнів їхню позицію щодо миру.

Війна • 8 квітня, 13:48 • 8998 перегляди

Україна мала б цього тижня розпочати переговори про вступ до ЄС, Угорщина блокує цей процес - ЗМІ

Україна мала б розпочати переговори про вступ до ЄС цього тижня. Угорщина заблокувала цей процес, але є надія на червневий компроміс.

Політика • 8 квітня, 07:44 • 8316 перегляди

Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН через жорстокий удар рф по Кривому Рогу

Балістичний удар рф по Кривому Рогу забрав життя дев'ятьох дітей, що стало найбільшою кількістю жертв серед дітей з 2022 року. Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН для реагування.

Війна • 7 квітня, 16:13 • 156342 перегляди

"Час посилювати тиск на москву": у МЗС відреагували на нічну атаку рф

МЗС України закликало світ посилити тиск на Москву, щоб зупинити терористичні атаки. Росія відповіла на пропозиції США новими ракетами та дронами.

Війна • 6 квітня, 08:40 • 57511 перегляди

"Угорщина грає в команді путіна": Естонія закликає позбавити Орбана права голосу в ЄС

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна закликав до жорсткої позиції щодо Віктора Орбана. Він запропонував застосувати статтю 7 Договору про ЄС, щоб "заблокувати" угорського премʼєра.

Політика • 6 квітня, 05:15 • 10689 перегляди

ЄС може віддати путіну 240 млрд євро, якщо Угорщина заблокує санкції - МЗС Естонії

Якщо Угорщина заблокує санкції проти рф, ЄС може повернути путіну 240 млрд євро заморожених активів. Естонія закликає конфіскувати ці кошти.

Новини Світу • 5 квітня, 14:36 • 23820 перегляди

Україна та Угорщина проведуть новий раунд переговорів наступного тижня - Сибіга

Сибіга і Сійярто домовилися про новий етап консультацій. Сторони обговорили шляхи вирішення проблем у відносинах, Україна шукає рішення.

Політика • 4 квітня, 12:01 • 6022 перегляди

Сибіга на засіданні Ради Україна-НАТО закликав посилити тиск на рф для примусу її до миру

Міністр Сибіга наголосив, що росія є перешкодою для миру. Україна наполягає на припиненні ударів по цивільній інфраструктурі та потребує посилення тиску на рф.

Війна • 4 квітня, 10:14 • 6778 перегляди

Сибіга і Сійярто планують зустрітися сьогодні: голова МЗС України хоче ретельного обговорення

Петер Сійярто повідомив про заплановану зустріч з Андрієм Сибігою 4 квітня. Сибіга підтвердив готовність до діалогу.

Політика • 4 квітня, 06:24 • 6508 перегляди

Південна Корея виділила Україні 100 мільйонів доларів допомоги - МЗС

Глава МЗС України повідомив про новий пакет допомоги від Південної Кореї у розмірі 100 мільйонів доларів. Під час зустрічі обговорили протидію співпраці росії та КНДР.

Політика • 3 квітня, 18:22 • 11350 перегляди

Українські військові захищають не лише Україну, але й Європу - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що українські військові захищають Європу від російської агресії. Він додав, що для зупинки рф потрібен реальний тиск на москву.

Війна • 3 квітня, 16:56 • 12620 перегляди

"Обговоримо військову допомогу для України": Рютте розповів, які питання підніматимуться під час засідання НАТО

На засіданні Ради Україна-НАТО обговорять військову допомогу Україні та підтримку у боротьбі з агресією рф. Також Рютте наголосив на посиленні оборонних витрат.

Війна • 3 квітня, 09:51 • 12842 перегляди

Угода про копалини: американський міністр анонсував можливий візит делегації України до США

Українська делегація може приїхати до США вже цього тижня для обговорення угоди щодо корисних копалин. Угода важлива для американського та українського народів.

Економіка • 3 квітня, 06:21 • 6536 перегляди