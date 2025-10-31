$42.080.01
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
росія втратить до 20 млрд доларів з держбюджету після запровадження 19 пакету санкцій - МЗС

Київ • УНН

 • 1320 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що 19-й пакет санкцій призведе до втрати російським держбюджетом до 20 мільярдів доларів. Це зменшить надходження до бюджету, що фінансує війну.

росія втратить до 20 млрд доларів з держбюджету після запровадження 19 пакету санкцій - МЗС

Після запровадження 19 пакета санкцій російський держбюджет втратить до 20 мільярдів доларів. Це призведе до зменшення надходжень до російського бюджету, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє УНН.

Деталі

За оцінками міжнародних експертів економічний ефект від запровадження 19 пакету санкцій становитиме до 20 млрд доларів. Це важливо, тому що це означає пряме зменшення надходжень в російський бюджет, який переважно спрямовується на фінансування війни

- пояснив Сибіга.

Глава МЗС додав, що Україна спостерігає за зростанням товарообігу країн Центральної Азії, а також за тим, що деякі країни допомагають росії обходити санкції.

Ми уважно відслідковуємо зростання товарообігів окремих країн, передусім Центральної Азії. Ми бачимо, що деякі столиці допомагають російському агресору обходити санкції. Тож ми займатимемо найбільш активну позицію, ми будемо досліджувати подальший реекспорт цих країн до росії, передусім продукції подвійного призначення

- наголосив Сибіга.

Також міністр закордонних справ України окреслив основні напрямки подальшого тиску на країни і компанії, які допомагають росії обходити санкції.

Тут буде два напрямки. По перше - санкціонування конкретних компаній. По друге - робота з європейськими партнерами, щоб посилити контроль над товарами подвійного призначення

- зазначив Андрій Сибіга.

Доповнення

Володимир Зеленський узгодив основні напрями подальшої санкційної роботи проти росії після зустрічі з головами МЗС, СБУ та СЗР. Він доручив виправити відсутність санкцій проти російських підприємств, задіяних у виробництві зброї, та активніше працювати з міжнародними партнерами для синхронізації санкцій.

Павло Зінченко

