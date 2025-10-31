$42.080.01
россия потеряет до 20 млрд долларов из госбюджета после введения 19 пакета санкций - МИД

Киев • УНН

 • 902 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что 19-й пакет санкций приведет к потере российским госбюджетом до 20 миллиардов долларов. Это уменьшит поступления в бюджет, финансирующий войну.

россия потеряет до 20 млрд долларов из госбюджета после введения 19 пакета санкций - МИД

После введения 19-го пакета санкций российский госбюджет потеряет до 20 миллиардов долларов. Это приведет к уменьшению поступлений в российский бюджет, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает УНН.

Детали

По оценкам международных экспертов, экономический эффект от введения 19-го пакета санкций составит до 20 млрд долларов. Это важно, потому что это означает прямое уменьшение поступлений в российский бюджет, который преимущественно направляется на финансирование войны

- пояснил Сибига.

Глава МИД добавил, что Украина наблюдает за ростом товарооборота стран Центральной Азии, а также за тем, что некоторые страны помогают россии обходить санкции.

Мы внимательно отслеживаем рост товарооборота отдельных стран, прежде всего Центральной Азии. Мы видим, что некоторые столицы помогают российскому агрессору обходить санкции. Поэтому мы будем занимать наиболее активную позицию, мы будем исследовать дальнейший реэкспорт этих стран в россию, прежде всего продукции двойного назначения

- подчеркнул Сибига.

Также министр иностранных дел Украины очертил основные направления дальнейшего давления на страны и компании, которые помогают россии обходить санкции.

Здесь будет два направления. Во-первых - санкционирование конкретных компаний. Во-вторых - работа с европейскими партнерами, чтобы усилить контроль над товарами двойного назначения

- отметил Андрей Сибига.

Дополнение

Владимир Зеленский согласовал основные направления дальнейшей санкционной работы против россии после встречи с главами МИД, СБУ и СВР. Он поручил исправить отсутствие санкций против российских предприятий, задействованных в производстве оружия, и активнее работать с международными партнерами для синхронизации санкций.

Павел Зинченко

