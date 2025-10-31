россия потеряет до 20 млрд долларов из госбюджета после введения 19 пакета санкций - МИД

После введения 19-го пакета санкций российский госбюджет потеряет до 20 миллиардов долларов. Это приведет к уменьшению поступлений в российский бюджет, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает УНН.

По оценкам международных экспертов, экономический эффект от введения 19-го пакета санкций составит до 20 млрд долларов. Это важно, потому что это означает прямое уменьшение поступлений в российский бюджет, который преимущественно направляется на финансирование войны

Глава МИД добавил, что Украина наблюдает за ростом товарооборота стран Центральной Азии, а также за тем, что некоторые страны помогают россии обходить санкции.

Мы внимательно отслеживаем рост товарооборота отдельных стран, прежде всего Центральной Азии. Мы видим, что некоторые столицы помогают российскому агрессору обходить санкции. Поэтому мы будем занимать наиболее активную позицию, мы будем исследовать дальнейший реэкспорт этих стран в россию, прежде всего продукции двойного назначения

Также министр иностранных дел Украины очертил основные направления дальнейшего давления на страны и компании, которые помогают россии обходить санкции.

Здесь будет два направления. Во-первых - санкционирование конкретных компаний. Во-вторых - работа с европейскими партнерами, чтобы усилить контроль над товарами двойного назначения