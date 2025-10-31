$42.080.01
Зеленський узгодив напрями санкційної роботи проти рф: названо ключові моменти

Київ • УНН

 • 814 перегляди

Володимир Зеленський узгодив основні напрями подальшої санкційної роботи проти росії після зустрічі з головами МЗС, СБУ та СЗР. Він доручив виправити відсутність санкцій проти російських підприємств, задіяних у виробництві зброї, та активніше працювати з міжнародними партнерами для синхронізації санкцій.

Зеленський узгодив напрями санкційної роботи проти рф: названо ключові моменти

Президент України Володимир Зеленський узгодив основні напрями подальшої санкційної роботи проти росії. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

Деталі

Це рішення було ухвалене за підсумками зустрічі з головами МЗС, СБУ і СЗР України. Йдеться про наступні напрями санкційної роботи:

  • значна кількість російських підприємств, які задіяні у виробництві ракет та іншої зброї, досі не підпадає під санкції інших країн світу - Зеленський доручив це виправити;
    • Президент також доручив активніше працювати з міжнародними партнерами для синхронізації санкції, які застосовуються проти росії.

      За словами глави держави, найбільший вплив має "кумулятивний ефект санкцій". На його думку, принциповим є те, щоб міжнародні партнери брали до своїх юрисдикцій напрацювання, які вже діють у їхніх сусідів.

      Це вимагає значної роботи всередині Групи семи, а також у Європі – щоб санкції Євросоюзу були підтримані Швейцарією, Норвегією, Британією та іншими країнами поза межами ЄС, роботи з Японією, Канадою та Сполученими Штатами. Російські втрати тільки від санкцій проти нафтових компаній можуть сягнути 50 мільярдів доларів наступного року, і збільшити цю суму російських втрат цілком можливо

      - заявив Зеленський.

      Також Президент повідомив, що визначив спільно з головами Служби безпеки і Служби зовнішньої розвідки "пріоритетні цілі для далекобійних санкцій на найближчий час". Він додав, що підписав нові укази стосовно санкцій України проти осіб, які працюють на російське військове виробництво і на російську пропаганду.

      Нагадаємо

      Раніше УНН повідомляв, що Володимир Зеленський заявив про необхідність накладення санкцій на 65 ключових кораблів російського "тіньового флоту".

      Євген Устименко

