Зеленський узгодив напрями санкційної роботи проти рф: названо ключові моменти

Володимир Зеленський узгодив основні напрями подальшої санкційної роботи проти росії після зустрічі з головами МЗС, СБУ та СЗР. Він доручив виправити відсутність санкцій проти російських підприємств, задіяних у виробництві зброї, та активніше працювати з міжнародними партнерами для синхронізації санкцій.