Зеленський узгодив напрями санкційної роботи проти рф: названо ключові моменти
Київ • УНН
Володимир Зеленський узгодив основні напрями подальшої санкційної роботи проти росії після зустрічі з головами МЗС, СБУ та СЗР. Він доручив виправити відсутність санкцій проти російських підприємств, задіяних у виробництві зброї, та активніше працювати з міжнародними партнерами для синхронізації санкцій.
Президент України Володимир Зеленський узгодив основні напрями подальшої санкційної роботи проти росії. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.
Деталі
Це рішення було ухвалене за підсумками зустрічі з головами МЗС, СБУ і СЗР України. Йдеться про наступні напрями санкційної роботи:
- значна кількість російських підприємств, які задіяні у виробництві ракет та іншої зброї, досі не підпадає під санкції інших країн світу - Зеленський доручив це виправити;
- Президент також доручив активніше працювати з міжнародними партнерами для синхронізації санкції, які застосовуються проти росії.
За словами глави держави, найбільший вплив має "кумулятивний ефект санкцій". На його думку, принциповим є те, щоб міжнародні партнери брали до своїх юрисдикцій напрацювання, які вже діють у їхніх сусідів.
Це вимагає значної роботи всередині Групи семи, а також у Європі – щоб санкції Євросоюзу були підтримані Швейцарією, Норвегією, Британією та іншими країнами поза межами ЄС, роботи з Японією, Канадою та Сполученими Штатами. Російські втрати тільки від санкцій проти нафтових компаній можуть сягнути 50 мільярдів доларів наступного року, і збільшити цю суму російських втрат цілком можливо
Також Президент повідомив, що визначив спільно з головами Служби безпеки і Служби зовнішньої розвідки "пріоритетні цілі для далекобійних санкцій на найближчий час". Він додав, що підписав нові укази стосовно санкцій України проти осіб, які працюють на російське військове виробництво і на російську пропаганду.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Володимир Зеленський заявив про необхідність накладення санкцій на 65 ключових кораблів російського "тіньового флоту".