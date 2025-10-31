Необхідно накласти санкції на 65 ключових кораблів "тіньового флоту" росії - Зеленський

російський тіньовий флот налічує понад 1500 суден. З-поміж них ключовими є 340 кораблів, ядром яких є 65 з них, на які ще треба накласти санкції повідомив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, пише УНН.

Санкції накладають на кораблі "тіньового" флоту росії. Вважаємо, що десь 1500+, які працюють на росію, а отже працюють на війну. Вважаємо, що ключових - 340. Ядро - 65. Це те, що нам ще треба санкціонувати