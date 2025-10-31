Необхідно накласти санкції на 65 ключових кораблів "тіньового флоту" росії - Зеленський
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський повідомив, що російський тіньовий флот налічує понад 1500 суден, з яких 340 є ключовими, а 65 потребують негайних санкцій. Канада, Британія, Австралія, Японія та ЄС допомагають у цьому, зменшуючи імпорт з РФ.
російський тіньовий флот налічує понад 1500 суден. З-поміж них ключовими є 340 кораблів, ядром яких є 65 з них, на які ще треба накласти санкції повідомив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, пише УНН.
Деталі
Санкції накладають на кораблі "тіньового" флоту росії. Вважаємо, що десь 1500+, які працюють на росію, а отже працюють на війну. Вважаємо, що ключових - 340. Ядро - 65. Це те, що нам ще треба санкціонувати
Президент додав, що найбільше у справі санкцій проти "тіньового" флоту допомагають ті країни, які зменшують імпорт з росією.
Хто допомагає - країни, які зменшують імпорт з російською федерацією. Це Канада, Британія, Австралія, Японія та ЄС. Це ключові наші партнери, які зменшили максимально, аж до нуля, імпорт з російською федерацією
Глава держави також сказав, що країни колишнього соцтабору та низка інших збільшили імпорт з росією, проте щодо цього вже вживаються заходи.
Ті, хто збільшили - Індія, Китай, Туреччина і Центральна Азія. Колишні радянські колеги, так би мовити. Це те, з чим треба працювати і є бачення, з чим треба працювати
Доповнення
Нова Зеландія запровадила санкції проти 65 суден "тіньового флоту" рф та суб'єктів з білорусі, Ірану та Північної Кореї, які займаються переробкою та транспортуванням російської нафти.
Україна готує нові санкції, зокрема проти цілей у російському військовому виробництві, а також їхній пропаганді. Окрім того, Україна синхронізує 19-й пакет санкцій Євросоюзу в українській юрисдикції.