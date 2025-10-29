Україна готує нові санкції проти російського військового виробництва та пропаганди - Зеленський

Україна готує нові санкції, зокрема проти цілей у російському військовому виробництві, а також їхній пропаганді. Окрім того, Україна синхронізує 19-й пакет санкцій Євросоюзу в українській юрисдикції. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Продовжуємо нашу санкційну роботу – ми готуємо нові санкції, зокрема проти цілей у російському військовому виробництві, у їхній пропаганді. Поступово маємо заблокувати контакти зі світом усіх російських суб’єктів, які працюють на війну. Укази – незабаром

Також він зазначив, що Україна синхронізує 19-й пакет санкцій Євросоюзу в українській юрисдикції.

Важливо, щоб наші дипломати та всі представники України активніше працювали у європейських країнах поза межами ЄС, щоб вони теж узяли собі загальні європейські санкції. Ми дуже цінуємо, що Швейцарія, Норвегія та інші країни Європи протягом цих років підтримують спільний європейський тиск заради припинення війни. Вже почалася підготовка й 20-го пакета санкцій Євросоюзу – і не тільки Євросоюз застосує нові кроки