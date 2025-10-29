$42.080.01
Украина готовит новые санкции против российского военного производства и пропаганды - Зеленский

Киев • УНН

 • 292 просмотра

Украина готовит новые санкции против российского военного производства и пропаганды, а также синхронизирует 19-й пакет санкций Евросоюза. Президент Зеленский подчеркнул важность блокирования контактов российских субъектов, работающих на войну.

Украина готовит новые санкции против российского военного производства и пропаганды - Зеленский

Украина готовит новые санкции, в частности против целей в российском военном производстве, а также их пропаганде. Кроме того, Украина синхронизирует 19-й пакет санкций Евросоюза в украинской юрисдикции. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Продолжаем нашу санкционную работу – мы готовим новые санкции, в частности против целей в российском военном производстве, в их пропаганде. Постепенно должны заблокировать контакты с миром всех российских субъектов, работающих на войну. Указы – скоро 

- сказал Зеленский.

Также он отметил, что Украина синхронизирует 19-й пакет санкций Евросоюза в украинской юрисдикции.

Важно, чтобы наши дипломаты и все представители Украины активнее работали в европейских странах вне ЕС, чтобы они тоже приняли общие европейские санкции. Мы очень ценим, что Швейцария, Норвегия и другие страны Европы в течение этих лет поддерживают общее европейское давление ради прекращения войны. Уже началась подготовка и 20-го пакета санкций Евросоюза – и не только Евросоюз применит новые шаги 

- добавил Зеленский.

Напомним

Санкции 19-го пакета применены в отношении почти 120 плавучих средств "теневого флота" и против почти полусотни юридических лиц.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Дипломатка
Швейцария
Европейский Союз
Норвегия
Владимир Зеленский
Украина