Украина готовит новые санкции против российского военного производства и пропаганды - Зеленский

Украина готовит новые санкции, в частности против целей в российском военном производстве, а также их пропаганде. Кроме того, Украина синхронизирует 19-й пакет санкций Евросоюза в украинской юрисдикции. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Продолжаем нашу санкционную работу – мы готовим новые санкции, в частности против целей в российском военном производстве, в их пропаганде. Постепенно должны заблокировать контакты с миром всех российских субъектов, работающих на войну. Указы – скоро - сказал Зеленский.

Также он отметил, что Украина синхронизирует 19-й пакет санкций Евросоюза в украинской юрисдикции.

Важно, чтобы наши дипломаты и все представители Украины активнее работали в европейских странах вне ЕС, чтобы они тоже приняли общие европейские санкции. Мы очень ценим, что Швейцария, Норвегия и другие страны Европы в течение этих лет поддерживают общее европейское давление ради прекращения войны. Уже началась подготовка и 20-го пакета санкций Евросоюза – и не только Евросоюз применит новые шаги - добавил Зеленский.

Напомним

Санкции 19-го пакета применены в отношении почти 120 плавучих средств "теневого флота" и против почти полусотни юридических лиц.