10:10 • 2798 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
09:45 • 6480 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
09:30 • 5216 перегляди
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причиниPhoto
07:25 • 12766 перегляди
Ховають в його улюбленій кепці: в Києві прощаються із лідером гурту Green GreyPhoto
07:22 • 15066 перегляди
ЗАЕС вивели з найдовшого блекауту, її знову під'єднали до української енергосистеми - міністр
07:21 • 22606 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto
06:59 • 14069 перегляди
Графіки погодинних відключень світла сьогодні у 12 регіонах - міністр
06:36 • 13480 перегляди
ЄС ухвалив 19-й пакет санкцій проти рф: що передбачається
22 жовтня, 22:55 • 20983 перегляди
Трамп пояснив, чому важко передати Україні ракети TomahawkVideo
22 жовтня, 22:05 • 30995 перегляди
Президент США скасував зустріч з путіним і прокоментував санкції проти рфVideo
ЄС розкрив деталі 19-го пакету санкцій: під обмеженнями майже 120 суден та 44 компанії

Київ • УНН

 • 1140 перегляди

Офіційний журнал ЄС оприлюднив зміст 19-го пакету санкцій, ухваленого 23 жовтня. Обмеження стосуються 116 суден "тіньового флоту" та 44 юридичних осіб з різних країн, включаючи росію, Гонконг, Китай, Індію, Таїланд.

ЄС розкрив деталі 19-го пакету санкцій: під обмеженнями майже 120 суден та 44 компанії

Санкції 19-го пакету застосовано відносно майже 120 плавучих засобів "тіньового флоту" та проти майже півсотні юридичних осіб. Передає УНН із посиланням на The Official Journal of the European Union.

Деталі

Санкційний реєстр 19-го пакету, який був ухвалений Європейським Союзом 23 жовтня, спрямований проти 116 суден з "тіньового флоту" і 44 юридичних особи з різних країн світу, у тому числі рф, Гонконгу, Китаю, Індії, Таїланду.

Зокрема, ув банківській і фінансовій сфері, ЄС наклав заборону на транзакції з такими установами, як "МТС банк", "Альфа-банк" і "Земський банк" та іншими. Серед 44 юридичних осіб під санкціями від сьогодні компанія "Соллерс", що розташована в особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані, рф.

Під санкції потрапили обличчя з білорусі. Персональні санкції отримали Ілля Ікан, який є наразі головою концерну "Белнефтехим" та гендиректор холдингу "Горизонт" Юрій Предко.

Нагадаємо

Про ухвалення 19-го пакету санкцій повідомила у четвер голова дипломатії ЄС Кая Каллас у X. 

Ми щойно ухвалили наш 19-й пакет санкцій. Він спрямований, серед іншого, проти російських банків, криптовалютних бірж, організацій в Індії та Китаї. ЄС обмежує пересування російських дипломатів, щоб протидіяти спробам дестабілізації. путіну дедалі важче фінансувати цю війну

- заявила естонська та європейська політична діячка.

Ігор Тележніков

ЕкономікаПолітика
Війна в Україні
Дипломатка
Володимир Путін
Білорусь
Кая Каллас
Таїланд
Індія
Європейський Союз
Гонконг
Китай