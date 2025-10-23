ЄС розкрив деталі 19-го пакету санкцій: під обмеженнями майже 120 суден та 44 компанії
Київ • УНН
Офіційний журнал ЄС оприлюднив зміст 19-го пакету санкцій, ухваленого 23 жовтня. Обмеження стосуються 116 суден "тіньового флоту" та 44 юридичних осіб з різних країн, включаючи росію, Гонконг, Китай, Індію, Таїланд.
Деталі
Санкційний реєстр 19-го пакету, який був ухвалений Європейським Союзом 23 жовтня, спрямований проти 116 суден з "тіньового флоту" і 44 юридичних особи з різних країн світу, у тому числі рф, Гонконгу, Китаю, Індії, Таїланду.
Зокрема, ув банківській і фінансовій сфері, ЄС наклав заборону на транзакції з такими установами, як "МТС банк", "Альфа-банк" і "Земський банк" та іншими. Серед 44 юридичних осіб під санкціями від сьогодні компанія "Соллерс", що розташована в особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані, рф.
Під санкції потрапили обличчя з білорусі. Персональні санкції отримали Ілля Ікан, який є наразі головою концерну "Белнефтехим" та гендиректор холдингу "Горизонт" Юрій Предко.
Нагадаємо
Про ухвалення 19-го пакету санкцій повідомила у четвер голова дипломатії ЄС Кая Каллас у X.
Ми щойно ухвалили наш 19-й пакет санкцій. Він спрямований, серед іншого, проти російських банків, криптовалютних бірж, організацій в Індії та Китаї. ЄС обмежує пересування російських дипломатів, щоб протидіяти спробам дестабілізації. путіну дедалі важче фінансувати цю війну