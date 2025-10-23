$41.760.01
48.370.10
ukenru
07:22 • 1490 перегляди
ЗАЕС вивели з найдовшого блекауту, її знову під'єднали до української енергосистеми - міністр
07:21 • 4690 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto
06:59 • 3536 перегляди
Графіки погодинних відключень світла сьогодні у 12 регіонах - міністр
06:36 • 5596 перегляди
ЄС ухвалив 19-й пакет санкцій проти рф: що передбачається
22 жовтня, 22:55 • 18437 перегляди
Трамп пояснив, чому важко передати Україні ракети TomahawkVideo
22 жовтня, 22:05 • 29212 перегляди
Президент США скасував зустріч з путіним і прокоментував санкції проти рфVideo
22 жовтня, 21:40 • 16685 перегляди
"Роснефть" та "Лукойл": США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній Photo
22 жовтня, 20:51 • 24411 перегляди
Трамп назвав фейком інформацію про зняття обмежень на використання Україною ракет дальньої діїPhoto
22 жовтня, 19:25 • 27132 перегляди
ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти росії
Ексклюзив
22 жовтня, 16:59 • 44117 перегляди
Справа “НАБУгейт”: детективи заборонили адвокатам, яких прослуховували, повідомляти інформацію у ЗМІPhoto
ЄС ухвалив 19-й пакет санкцій проти рф: що передбачається

Київ • УНН

 • 5582 перегляди

Європейський Союз ухвалив 19-й пакет санкцій, спрямований проти російських банків, криптовалютних бірж та організацій в Індії та Китаї. ЄС також обмежує пересування російських дипломатів для протидії дестабілізації.

Європейський Союз офіційно схвалив 19-й пакет санкцій щодо росії на тлі війни рф проти України, він націлений у тому числі на російські банки, криптовалютні біржі, організації в Індії та Китаї, а також обмежує пересування блоком російських дипломатів, повідомила у четвер голова дипломатії ЄС Кая Каллас у X, пише УНН.

Ми щойно ухвалили наш 19-й пакет санкцій. Він спрямований, серед іншого, проти російських банків, криптовалютних бірж, організацій в Індії та Китаї. ЄС обмежує пересування російських дипломатів, щоб протидіяти спробам дестабілізації. путіну дедалі важче фінансувати цю війну

- повідомила Каллас у X.

Доповнення

19 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова дипломатії ЄС Кая Каллас презентували новий пакет санкцій проти рф, що охоплює енергетику, фінансові послуги та торговельні обмеження. Забороняється імпорт російського СПГ, а також запроваджуються санкції проти 118 суден "тіньового флоту" та великих енергетичних компаній.

Санкції також торкаються нафтопереробних заводів, нафтотрейдерів та нафтохімічних компаній в третіх країнах, включаючи Китай. Ним ЄС також посилює експортний контроль над підприємствами з росії, а також Китаю та Індії.

ЄС запровадить санкції проти двох китайських НПЗ і трейдера за допомогу росії в обході обмежень – Reuters

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Дипломатка
Володимир Путін
Кая Каллас
Індія
Європейський Союз
Китай