ЄС ухвалив 19-й пакет санкцій проти рф: що передбачається

Європейський Союз офіційно схвалив 19-й пакет санкцій щодо росії на тлі війни рф проти України, він націлений у тому числі на російські банки, криптовалютні біржі, організації в Індії та Китаї, а також обмежує пересування блоком російських дипломатів, повідомила у четвер голова дипломатії ЄС Кая Каллас у X, пише УНН.

Ми щойно ухвалили наш 19-й пакет санкцій. Він спрямований, серед іншого, проти російських банків, криптовалютних бірж, організацій в Індії та Китаї. ЄС обмежує пересування російських дипломатів, щоб протидіяти спробам дестабілізації. путіну дедалі важче фінансувати цю війну - повідомила Каллас у X.

Доповнення

19 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова дипломатії ЄС Кая Каллас презентували новий пакет санкцій проти рф, що охоплює енергетику, фінансові послуги та торговельні обмеження. Забороняється імпорт російського СПГ, а також запроваджуються санкції проти 118 суден "тіньового флоту" та великих енергетичних компаній.

Санкції також торкаються нафтопереробних заводів, нафтотрейдерів та нафтохімічних компаній в третіх країнах, включаючи Китай. Ним ЄС також посилює експортний контроль над підприємствами з росії, а також Китаю та Індії.

