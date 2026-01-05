Атмосферні фронти зумовлять погіршення погоди, а до кінця тижня є тенденція до суттєвого похолодання - синоптик

Атмосферні фронти південного циклону принесуть до України 6 січня складні зимові погодні умови з нічними морозами і снігом, ожеледицею, рвучким вітром і місцями відлигою вдень, повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram, пише УНН.

За прогнозом, найближчої ночі буде мороз, а завтра, 6 січня, вдень температура повітря підвищиться до відлиги і до "плюсів". "Відповідно, сніг почне переходити у дощ. Небезпечною може бути ожеледь", - вказала синоптик.

"Наступної ночі (на 7 січня) почне підмерзати знову і тому особливо небезпечною також може бути ожеледиця. Дуже, дуже обережно пересовуйтеся вулицями та тротуарами!" - наголосила Діденко.

Температура повітря вночі 6 січня очікується -2...-6 градусів, у північних областях та на північному сході -5...-11 градусів, а завтра вдень потепліє до нуля на заході та півночі України, на сході до 0...+2 градусів, у центральних областях до +2...+6 градусів, а в південній частині до +5...+12 градусів.

У Києві, за даними синоптика, найближчої ночі очікується сніг, а вдень він перейде у дощ чи льодяний дощ. "У поєднанні із рвучким вітром буде некомфортно, м'яко кажучи", - зазначила Діденко. І додала, що на дорогах ожеледиця, "вдень льодяна каша". Температура повітря у столиці найближчої ночі -5...-7, завтра вдень потепліє до відлиги.

"Між іншим, при такому потеплінні з'їжджатиме сніг із дахів, обережно!" - вказала вона.

За орієнтовними прогнозами, які ще потребуватимуть уточнення, з 9-10 січня в Україні передбачається суттєве похолодання. Кому необхідно щось чи когось захистити від надмірного морозу, подбайте про це. Хай цей прогноз погоди не справдиться, але подібна перестраховка має сенс. На старого Василя морози відступлять