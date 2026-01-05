$42.290.12
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
09:07 • 51886 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці Odrex
4 січня, 15:52 • 49687 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 77467 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 87687 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січня
4 січня, 09:34 • 63016 перегляди
Виробляють засоби зв'язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 67268 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 63622 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 66120 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 58186 перегляди
У п'яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
Атмосферні фронти зумовлять погіршення погоди, а до кінця тижня є тенденція до суттєвого похолодання - синоптик

Київ • УНН

 • 6 перегляди

6 січня в Україні очікуються складні погодні умови через атмосферні фронти південного циклону. Синоптик Наталка Діденко прогнозує сніг, ожеледицю, рвучкий вітер та перепади температур.

Атмосферні фронти зумовлять погіршення погоди, а до кінця тижня є тенденція до суттєвого похолодання - синоптик

Атмосферні фронти південного циклону принесуть до України 6 січня складні зимові погодні умови з нічними морозами і снігом, ожеледицею, рвучким вітром і місцями відлигою вдень, повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram, пише УНН.

Завтра в Україні - складні погодні умови! Атмосферні фронти південного циклону зумовлять сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, рвучкий вітер

- написала Діденко.

За прогнозом, найближчої ночі буде мороз, а завтра, 6 січня, вдень температура повітря підвищиться до відлиги і до "плюсів". "Відповідно, сніг почне переходити у дощ. Небезпечною може бути ожеледь", - вказала синоптик.

"Наступної ночі (на 7 січня) почне підмерзати знову і тому особливо небезпечною також може бути ожеледиця. Дуже, дуже обережно пересовуйтеся вулицями та тротуарами!" - наголосила Діденко.

Температура повітря вночі 6 січня очікується -2...-6 градусів, у північних областях та на північному сході -5...-11 градусів, а завтра вдень потепліє до нуля на заході та півночі України, на сході до 0...+2 градусів, у центральних областях до +2...+6 градусів, а в південній частині до +5...+12 градусів.

У Києві, за даними синоптика, найближчої ночі очікується сніг, а вдень він перейде у дощ чи льодяний дощ. "У поєднанні із рвучким вітром буде некомфортно, м'яко кажучи", - зазначила Діденко. І додала, що на дорогах ожеледиця, "вдень льодяна каша". Температура повітря у столиці найближчої ночі -5...-7, завтра вдень потепліє до відлиги.

"Між іншим, при такому потеплінні з'їжджатиме сніг із дахів, обережно!" - вказала вона.

За орієнтовними прогнозами, які ще потребуватимуть уточнення, з 9-10 січня в Україні передбачається суттєве похолодання. Кому необхідно щось чи когось захистити від надмірного морозу, подбайте про це. Хай цей прогноз погоди не справдиться, але подібна перестраховка має сенс. На старого Василя морози відступлять

- повідомила Діденко.

Але наголосила, що "прогноз орієнтовний", "проте на зараз, за прогностичними картами, є тенденція до істотного похолодання на кілька днів із 9-10 січня".

В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січня04.01.26, 13:20 • 87686 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоПогода та довкілля
Морози в Україні
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Україна
Київ