alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам
Київ • УНН
Реперка alyona alyona показала кадри у синьому боді та закликала донатити на потреби захисниць. Артистка відзначила силу жінок на фронті та в тилу.
Українська реперка alyona alyona оприлюднила у соцмережах нові кадри з фотосесії та присвятила допис українським жінкам з нагоди Міжнародного дня боротьби за права жінок. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram артистки.
Деталі
Світлинами артистка поділилася на сторінці у фотоблозі. На кадрах виконавиця постає у яскравому образі — синьому боді з мереживними деталями та рожевих черевиках. Частину образу також доповнює шуба.
У своєму дописі співачка наголосила на важливій ролі жінок у житті країни, зокрема тих, хто сьогодні боронить Україну.
"Українські жінки щодня доводять, наскільки вони сильні. Вони воюють на фронті, рятують життя як медикині, волонтерять, працюють у найрізноманітніших сферах, підтримують економіку, виховують дітей, піклуються про близьких. Це справжня суперсила".
Артистка також закликала підтримувати українських захисниць не лише словами, а й донатами.
"Підтримайте та скажіть, як цінуєте. Не тільки за красу і ніжність, а за силу, єдність та сміливість".
Нагадаємо
Раніше УНН писав про те, як Альона Альона пожалілася на те, що захворіла на бронхіт. Артистка заявила про погіршення самопочуття.