Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхіт

$43.170.07
51.160.03
ukenru
Ексклюзив
09:48 • 3890 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
08:25 • 11185 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 23671 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 35049 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 44488 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 35259 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 55127 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 33488 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 62127 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 27733 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
2.5м/с
70%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Земля та території стануть основною темою Женевських переговорів між рф, Україною та США сьогодні – Reuters17 лютого, 04:45 • 14275 перегляди
Сили оборони за добу ліквідували 890 російських окупантів та знищили понад 600 безпілотниківPhoto17 лютого, 04:57 • 11020 перегляди
Світові ціни на золото знизилися через зміцнення долара та низьку активність на азійських ринках05:21 • 11259 перегляди
Трамп перед зустріччю в Женеві закликав Україну діяти "швидко"06:12 • 8786 перегляди
Польща підняла в небо бойову авіацію та привела ППО у готовність через ракетний удар рф по Україні06:14 • 11309 перегляди
Публікації
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto10:46 • 2502 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 25996 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 36439 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 55124 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 62125 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Джеффрі Епштайн
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Женева
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto11:12 • 114 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 19386 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 17176 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06 • 19821 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта16 лютого, 13:26 • 28453 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Facebook
Instagram

Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхіт

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Українська реп-виконавиця alyona alyona повідомила про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхіт, який спричинив біль при диханні. Артистка припускає, що підхопила сезонну вірусну інфекцію.

Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхіт

Популярна українська реп-виконавиця alyona alyona (Альона Савраненко) повідомила про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхіт. Про це повідомляє УНН з посиланням на Threads знаменитості.

Деталі

За словами виконавиці, ще напередодні вона почувалася добре, однак хвороба проявилася раптово. Зараз стан настільки складний, що навіть дихання викликає дискомфорт. Артистка припускає, що могла підхопити сезонну вірусну інфекцію, яка нині активно поширюється, і зізнається, що дуже не любить періоди хвороб.

Захворіла на цей грип, що всі хворіють. Бронхіт такий, що аж боляче дихати. А вчора як огірок була. Це воно з віком так косить? Чи це якісь нові болячки такі, що прогресують? Не люблю хвороби

- зазначила артистка.

Нині співачка проходить лікування та відновлює самопочуття. Шанувальники у коментарях підтримали її теплими словами, порадили способи швидшого одужання та побажали якнайшвидше повернутися до нормального самопочуття.

Нагадаємо

Відомий український хореограф і танцівник Женя Кот нещодавно пережив хірургічне втручання. Він опублікував фото з перев'язаною головою, зазначивши, що операція пройшла успішно.

Також УНН повідомляв, що українська співачка Наталка Карпа потрапила до лікарні через серйозну інтоксикацію організму, спричинену інфекційним захворюванням. Паралельно з її госпіталізацією проблеми зі здоров'ям виникли й у членів родини.

Станіслав Кармазін

СуспільствоЗдоров'яУНН Lite
Музикант
Соціальна мережа