Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхіт
Київ • УНН
Українська реп-виконавиця alyona alyona повідомила про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхіт, який спричинив біль при диханні. Артистка припускає, що підхопила сезонну вірусну інфекцію.
Популярна українська реп-виконавиця alyona alyona (Альона Савраненко) повідомила про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхіт. Про це повідомляє УНН з посиланням на Threads знаменитості.
Деталі
За словами виконавиці, ще напередодні вона почувалася добре, однак хвороба проявилася раптово. Зараз стан настільки складний, що навіть дихання викликає дискомфорт. Артистка припускає, що могла підхопити сезонну вірусну інфекцію, яка нині активно поширюється, і зізнається, що дуже не любить періоди хвороб.
Захворіла на цей грип, що всі хворіють. Бронхіт такий, що аж боляче дихати. А вчора як огірок була. Це воно з віком так косить? Чи це якісь нові болячки такі, що прогресують? Не люблю хвороби
Нині співачка проходить лікування та відновлює самопочуття. Шанувальники у коментарях підтримали її теплими словами, порадили способи швидшого одужання та побажали якнайшвидше повернутися до нормального самопочуття.
