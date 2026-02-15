Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладнень

Епідеміологи, фахівці Ценру громадського та сімейна лікарка Наталія Брозднякова пояснили, як розпізнати грип А, кому варто звертатися до лікаря без зволікань, які ускладнення можливі та чому раннє призначення противірусної терапії й вакцинація знижують ризики інфікуватися.

В Україні триває сезонне зростання захворюваності на грип. На цьому тлі медики нагадують про типові симптоми грипу А, групи підвищеного ризику та можливі ускладнення, зокрема вірусні пневмонії.

У матеріалі УНН зібрав основні рекомендації щодо того, коли варто звернутися до лікаря, як ухвалюється рішення про лікування та яку роль відіграє раннє призначення противірусної терапії.

Поточний спалах ГРВІ та грипу в Україні: що говорить статистика

За даними, надрукованими в Інформаційном бюлетні Центру громадського здоров’я (ЦГЗ), за останні чотири повні тижні епідемічного сезону (12 січня - 8 лютого) в Україні спостерігається стійке зростання зареєстрованої захворюваності на ГРВІ. Кількість хворих збільшилася від 122 335 на третьому тижні періоду до 160 255 інфікованих на шостому тижні (+31% за 4 тижні), із паралельним зростанням госпіталізацій з 4 422 до 5 660 за тиждень.

У ЦГЗ інформують: з 2 по 8 лютого 2026 року перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип (середній рівень) зафіксували у:

Київській;

Полтавській;

Хмельницькій областях.

Низький рівень — у Волинській, Житомирській, Рівненській, Сумській та Черкаській областях.

Таким чином, станом на зараз ситуація в Україні така: тяжкі пневмонії та летальні випадки виникають не тому, що з’явився невідомо-звідки смертоносний грип, а тому що сезонний грип A активно циркулює, частина населення (особливо діти,літні люди та пацієнти з хронічними недугами) вразлива, вакцинація дуже низька, а звернення за допомогою до медиків часто запізнілі, адже люди до останнього обирають самолікування.

В Україні за тиждень госпіталізували близько 5 тис. пацієнтів з ГРВІ

УВАГА! Матеріал носить виключно ознайомчий характер. Якщо вас турбують проблеми зі здоров’ям, – зверніться до лікаря.

Грип А в Україні: як розпізнати, коли звертатися до лікаря і чому самолікування небезпечне

Про те, як виявити недугу та чим вона може бути небезпечна, УНН поговорив із сімейною лікаркою Наталією Броздняковою. Медик підкреслила: грип А — вірусне захворювання, яке щороку активізується в осінньо-зимовий період і може давати серйозні ускладнення, особливо для людей із хронічними хворобами та дітей.

За словами лікарки, грип А найчастіше проявляється типовими для грипу ознаками у людей будь-якого віку: це висока температура, ломота в тілі.

"Водночас початок може бути не класичним, коли температура з’являється з першого дня. У частини пацієнтів спершу може домінувати загальна слабкість. Відчуття втомлюваності може виходити на перше місце, а вже потім — з’являтися температура", — пояснила Брозднякова.

Серед інших можливих проявів вона назвала головний біль, сонливість, першіння в горлі, сухість у носі, а також втрату голосу.

Скільки триває гострий період і як розвивається хвороба

Лікарка описує розвиток симптомів як хвилеподібний. За її словами, симптоми можуть розвиватися впродовж 3 –5 днів.

Також вона згадує так званий продромальний період, коли людина ще ніби не розхворілася, але вже відчуває себе зле.

"Може бути ломота в тілі, слабкість, втрата голосу день-два. А потім з’являється температура і вже будуть клінічні прояви в періоді розпалу хвороби", — закцентувала сімейна лікарка.

Кому не варто відлежуватися вдома: групи ризику серед хворих на грип А

Наталія Брозднякова наголошує: навіть якщо симптоми здаються слабкими, людям із груп ризику краще не гаяти час зі зверненням до лікаря.

До таких груп належать:

люди з цукровим діабетом;

гіпертоніки;

пацієнти з хронічними недугами;

діти з аутоімунними хворобами.

Окремо лікарка підкреслює вразливість найменших.

"Найвразливіші — малючки. Особливо діти до 6 місяців, новонароджені", — наголосила співрозмовниця УНН.

Вона ще раз закцентувала: своєчасний огляд, тестування та правильно підібране лікування можуть зменшити ризики ускладнень і загострень супутніх діагнозів.

Що можна зробити в перші дні хвороби на грип А

За словами лікарки, у перші день-два люди інколи намагаються впоратися самі, приймаючи жарознижувальні. Але далі важливо не очікувати, доки погіршення самопочуття мине самостійно.

"Якщо наростає слабкість, є проблеми з тиском або загострюються хронічні стани, потрібно звертатися до сімейного лікаря, провести тест і після цього ухвалити рішення про терапію від грипу", — сказала Наталія Брозднякова.

Які ускладнення може давати грип А

Найнебезпечніші наслідки грипу пов’язані з ураженням дихальних шляхів. У першу чергу сімейна лікарка у цьому контексті називає пневмонію. Також серед ускладнень — ларингіти та ларинготрахеїти, а ще отити, які можуть призводити до проблем зі слухом. Останнє особливо небезпечно для маленьких дітей.

Окрема ризикова зона — хронічні захворювання у дорослих. Наталія Брозднякова пояснює, що навіть контрольовані стани можуть різко погіршитися на фоні інфікування грипом А. Зокрема, це стосується астми, яка може загостритися у людини, яка заразилася.

Як та чим лікують грип А в Україні

Медикиня наголосила, що ключовий препарат у лікуванні грипу — противірусний засіб. Він вважається серед лікарів "золотим стандартом" лікування грипу А. Призначають ліки пацієнтам з першого дня діагностування недуги.

Сімейна лікарка пояснила: раннє призначення терапії дозволяє попередити ризик ускладнень, швидко знизити вірусне навантаження й нормалізувати стан хворого. При цьому окремо підкреслила: дозування препарату розраховується з опорою на вагу конкретної людини і призначає його медик на особистому прийомі.

Додатково людині, що інфікувалася грипом, можут також призначати нестероїдні протизапальні засоби.

Вакцинація від грипу А: для українців рекомендована, але не безкоштовна

Співрозмовниця УНН пояснила, що щеплення від грипу в Україні — рекомендоване, але вакцину держава не закуповує як обов’язкову, як це відбувається з препаратами для вакцинацій, які включені до Національного календаря щеплень.

Водночас вакцинуватися від грипу А можна власним коштом.

"Кожен із батьків може придбати (вакцину, — ред.) самостійно в аптеці, а потім — звернутися до свого сімейного лікаря і провести щеплення прямо в кабінеті", — сказала медикиня.

В Україні набрав чинності оновлений Календар профілактичних щеплень

Чи особливий цьогорічний грип А й чи правда, що він "заразніший" за інші

Лікарка Наталія Брозднякова зазначила, що сезонність для грипу цьогоріч типова:

"Щороку фіксуємо багато випадків грипу в період з листопада по квітень".

Водночас від сезону до сезону може змінюватися домінуючий тип.

"Минулого року ми мали спалах грипу B. У цьому році (дає про себе знати, — ред.) спалах грипу A в більшості випадків", — підтвердила сімейна лікарка.

Щодо особливої "заразності" грипу типу А лікарка прямо спростувала це популярне в соцмережах твердження. Наголосила, що і грип типу А, і грип типу Б — висококонтагіозні штами.

Тому система профілактики в сім’ях однакова: якщо хтось захворів, іншим варто подбати про захист та консультацію з лікарем.

Нагадаємо, нещодавно в Азії зафіксували спалахи вірусу Ніпах з високою летальністю. Експерти зазначають, що вірус передається від кажанів до тварин, а потім до людини контактним шляхом.