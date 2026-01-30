$42.850.08
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України

Київ • УНН

 • 174 перегляди

В Азії фіксують спалахи вірусу Ніпах з високою летальністю. Експерти зазначають, що вірус передається від кажанів до тварин, а потім до людини контактним шляхом.

Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України

У країнах Південно-Східної Азії знову фіксують спалахи вірусу Ніпах - небезпечної інфекції з високою летальністю. Детальніше про те, що це за вірус, як він передається і чи варто побоюватися його поширення в Європі, зокрема, в Україні розповіла журналістці УНН Головна інфекціоністка України, заслужена лікарка, професорка Ольга Голубовська та лікар-інфекціоніст Ігор Марков.

У низці країн Азії посилюють протиепідемічні заходи через нові випадки зараження вірусом Ніпах. Осередком спалаху стала приватна лікарня в індійському штаті Західна Бенгалія, де зафіксовано щонайменше п’ять підтверджених випадків інфекції. На тлі цієї ситуації Таїланд і Тайвань уже відреагували, запровадивши додатковий санітарний контроль. Нині обговорюють підвищення статусу вірусу як серйозної загрози для громадського здоров’я.

Водночас вірус Ніпах не є новим для медицини, каже професорка Ольга Голубовська. Його вивчають понад 25 років, а перший масштабний спалах зафіксували наприкінці 1990-х років у Малайзії. Відтоді випадки захворювання періодично реєструють у країнах Азії, зокрема в Індії. Інфекція привертає увагу медиків через тяжкий перебіг та високий рівень смертності.

Це вірус, який відомий із 1999 року, коли сталася перша велика спалахова хвиля в Малайзії. Захворювання супроводжувалося дуже високою летальністю до 85%. З того часу в країнах Південно-Східної Азії, Індії, Тихоокеанського регіону практично щороку фіксують спалахи цієї інфекції

- розповіла лікарка-інфекціоністка.

Джерелом такого вірусу є летючі миші, каже професорка. Вони самі не хворіють, але можуть передавати інфекцію тваринам, а вже від них може заразитися і людина.

Резервуаром вірусу є летючі миші. Вони не хворіють, але передають інфекцію домашнім тваринам, найчастіше свиням. Людина заражається під час тісного контакту з тваринами. Далі вірус може передаватися від людини до людини, але лише контактним шляхом, як у випадку з вірусом Ебола

- пояснила професорка.

За словами експертки, вірус Ніпах не передається повітряно-крапельним шляхом, як грип чи COVID-19. Саме це наразі стримує його масове поширення.

Цей вірус не має такої вираженої передачі, як грип чи коронавірус. Якби він легко передавався повітрям, жителі тих регіонів давно б масово загинули. Найбільші ризики - у фермерських господарствах і в лікарнях, де можливе зараження медичних працівників

- зазначила Голубовська.

Якщо говорити про прояви інфекції, то вони можуть бути різними: від безсимптомного перебігу до важких уражень нервової системи. До речі, саме ураження головного мозку стає причиною смерті від такої хвороби. 

Можливі легкі або навіть безсимптомні форми, і саме такі люди є найнебезпечнішими. Але у важких випадках розвиваються менінгіти та менінгоенцефаліти. Навіть після одужання людина може померти через ускладнення, такі випадки описувалися навіть через 14 місяців після початку хвороби

- наголошує лікарка-інфекціоністка.

Крім того, зараз в полі уваги медиків перебуває, також, і питання можливого поширення вірусу в Європі, зокрема у Великій Британії, бо саме туди подорожують багато людей з регіону Азії, де є випадки зараження . Проте експертка наголошує: підстав говорити про спалах у Європі наразі немає.

Я не думаю, що у Великій Британії може статися спалах, бо основне джерело вірусу - це летючі миші, які проживають в тих регіонах. Вони передають вірус тваринам, а вже потім від тварини заражається людина - коли доглядають, годують чи гладять тварин, вірус може залишитись на руках чи на предметах побуту. І навіть якщо буде завезений одиничний випадок, то інтенсивної передачі від людини до людини немає

- підкреслила професорка.

Окрему увагу викликають і чутки про можливе зараження вірусом через фрукти, зокрема через манго. Лікар-інфекціоніст Ігор Марков каже, що в країні, де, наразі, виник спалах - такий шлях зараження теоретично можливий.

Не має значення, фрукти це чи овочі. Йдеться про плоди, які були надгризені летючими мишами - природним резервуаром вірусу. Після цього фрукт падає, і люди могли його з’їсти, зокрема і манго, адже це дуже смачний та популярний у тих краях фрукт. У такому випадку, також, могло відбутися зараження від тварини до людини, і на цьому ланцюг передачі обривається

- пояснив Марков.

А також, лікар наголошує, що для країн поза регіоном спалаху такі випадки не становлять загрози, бо імпортовані фрукти проходять логістичний шлях, під час якого вірус не зберігається. Тому ризик зараження через продукти в Україні практично відсутній.

До наших регіонів цей вірус у такому вигляді просто не доходить. Навіть якщо говорити теоретично, шлях передачі через фрукти можливий лише там, де є природний резервуар - летючі миші. Для України та Європи це не актуально і не може бути джерелом спалаху

- додав Ігор Марков.

Тож, наразі, за словами експертів, вірус Ніпах не становить безпосередньої загрози для нашої країни. Водночас лікарі наголосили, що людям, які подорожують до Азії, варто знати про епідемічну ситуацію і обов’язково повідомляти лікарів про нещодавні поїздки у разі будь-якого погіршення самопочуття.

Алла Кіосак

