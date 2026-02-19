"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні

Україні для проведення виборів потрібно кілька місяців, а коли росіяни говорять, розмовляючи з американцями, що можуть провести вибори за один-два тижні, вони забувають, що ми не росія, заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану, пише УНН.

Деталі

"Я думаю, що росіяни хочуть просто мене змінити", - зазначив Зеленський.

"Цивілізований шлях - це вибори. Так. Але ви не можете впливати на людей іншої країни. Вони повинні вибирати, з ким жити. Але я сказав, що ніколи не зупиню жодних пропозицій американців, якщо вони можуть принести нам мир. Тож, якщо ми можемо мати два місяці припинення вогню для виборів, я зроблю все можливе, щоб поговорити з парламентом і підштовхнути парламент до цього шляху, який вони не підтримують", - вказав Президент.

І додав, що "навіть люди не підтримують проведення виборів під час війни, тому що навіть якщо у вас є припинення вогню на два місяці, це не кінець війни".

"Але навіть у такому випадку, якщо у вас є припинення вогню лише на два місяці, так, якщо це може призвести до кінця цих двох місяців, це може призвести до підписання всього або референдуму чи чогось подібного, і люди приймуть мир, я зроблю все можливе. Я розмовлятиму з парламентом. Вони змінять закон. Я сподіваюся на це. Я сподіваюся на це. Вони, до речі, також незалежні люди", - вказав Зеленський.

"Ми не повинні забувати, коли росіяни, наприклад, розмовляють з американцями, я знаю, що вони говорять, що можуть провести вибори протягом одного чи двох тижнів, це не має значення. Ні, вони забувають, вони завжди забувають, що ми не росія, що в парламенті, так, це наші партії, різні партії, але навіть під час війни у ​​нас різна позиція щодо багатьох законів, різна позиція щодо багатьох речей, і тому ви не можете просто тиснути чи просто розривати парламент", - наголосив Зеленський.

І вів далі: "Ви повинні розмовляти з ними та мати реальні причини для проведення виборів зараз, тому що це... Я маю на увазі, що зараз це суперечить чинному закону, ми можемо проводити вибори лише в мирний час, ось і все".

"Але я сказав, зробіть рішучий перший крок, змусьте росію до двох місяців припинення вогню для виборів. Якщо вони хочуть виборів, ми можемо подумати про це, вони повинні зробити свою домашню роботу. Я маю на увазі американців, вони... але я сказав, що домашня робота не означає, що ми підштовхуємо їх до цього. Вони порушили цю тему, тому я сказав: добре, хлопці, якщо ви можете зупинити путіна на кілька місяців для виборів, давайте зробимо це", - вказав Зеленський.

