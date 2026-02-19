"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні

$43.290.03
Ексклюзив
18 лютого, 16:17
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
18 лютого, 15:06
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
18 лютого, 14:25
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Ізраїль готується до війни: рятувальні служби отримали вказівки - ЗМІ
18 лютого, 23:02
Зеленський: сумніваюся, що переговорні команди можуть вирішити питання щодо територій
18 лютого, 23:39
Нафтобаза у російських великих луках загорілася після атаки дронів
19 лютого, 00:14
"Давай, Європо": Борис Джонсон закликає ЄС надати Україні всю зброю для перемоги над рф
19 лютого, 00:51
США завершують десятирічну військову операцію в Сирії - WSJ
03:56
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення
18 лютого, 17:10
Винищувачі лінійки "F": від культового "Топ Ган" до сучасного F-35
18 лютого, 15:06
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?
18 лютого, 13:04
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 12:34
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує суд
17 лютого, 10:46
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбу
18 лютого, 19:06
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталі
18 лютого, 12:23
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамою
18 лютого, 11:16
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитини
17 лютого, 17:21
Ірина Білик вразила новим іміджем після б'юті-перевтілення
17 лютого, 11:43
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні

Київ • УНН

 • 650 перегляди

Для проведення виборів в Україні потрібно кілька місяців, а не тижнів, як вважають росіяни. Президент Зеленський готовий обговорити це питання з парламентом, якщо буде двомісячне припинення вогню.

"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні

Україні для проведення виборів потрібно кілька місяців, а коли росіяни говорять, розмовляючи з американцями, що можуть провести вибори за один-два тижні, вони забувають, що ми не росія, заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану, пише УНН.

Деталі

"Я думаю, що росіяни хочуть просто мене змінити", - зазначив Зеленський.

"Цивілізований шлях - це вибори. Так. Але ви не можете впливати на людей іншої країни. Вони повинні вибирати, з ким жити. Але я сказав, що ніколи не зупиню жодних пропозицій американців, якщо вони можуть принести нам мир. Тож, якщо ми можемо мати два місяці припинення вогню для виборів, я зроблю все можливе, щоб поговорити з парламентом і підштовхнути парламент до цього шляху, який вони не підтримують", - вказав Президент.

І додав, що "навіть люди не підтримують проведення виборів під час війни, тому що навіть якщо у вас є припинення вогню на два місяці, це не кінець війни".

"Але навіть у такому випадку, якщо у вас є припинення вогню лише на два місяці, так, якщо це може призвести до кінця цих двох місяців, це може призвести до підписання всього або референдуму чи чогось подібного, і люди приймуть мир, я зроблю все можливе. Я розмовлятиму з парламентом. Вони змінять закон. Я сподіваюся на це. Я сподіваюся на це. Вони, до речі, також незалежні люди", - вказав Зеленський.

"Ми не повинні забувати, коли росіяни, наприклад, розмовляють з американцями, я знаю, що вони говорять, що можуть провести вибори протягом одного чи двох тижнів, це не має значення. Ні, вони забувають, вони завжди забувають, що ми не росія, що в парламенті, так, це наші партії, різні партії, але навіть під час війни у ​​нас різна позиція щодо багатьох законів, різна позиція щодо багатьох речей, і тому ви не можете просто тиснути чи просто розривати парламент", - наголосив Зеленський.

І вів далі: "Ви повинні розмовляти з ними та мати реальні причини для проведення виборів зараз, тому що це... Я маю на увазі, що зараз це суперечить чинному закону, ми можемо проводити вибори лише в мирний час, ось і все".

"Але я сказав, зробіть рішучий перший крок, змусьте росію до двох місяців припинення вогню для виборів. Якщо вони хочуть виборів, ми можемо подумати про це, вони повинні зробити свою домашню роботу. Я маю на увазі американців, вони... але я сказав, що домашня робота не означає, що ми підштовхуємо їх до цього. Вони порушили цю тему, тому я сказав: добре, хлопці, якщо ви можете зупинити путіна на кілька місяців для виборів, давайте зробимо це", - вказав Зеленський.

Зеленський не виключає своєї участі у майбутніх виборах
17.02.26, 22:59

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна