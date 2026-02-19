"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине

Украине для проведения выборов нужно несколько месяцев, а когда россияне говорят, разговаривая с американцами, что могут провести выборы за одну-две недели, они забывают, что мы не россия, заявил Президент Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, пишет УНН.

Детали

"Я думаю, что россияне хотят просто меня сменить", - отметил Зеленский.

"Цивилизованный путь - это выборы. Да. Но вы не можете влиять на людей другой страны. Они должны выбирать, с кем жить. Но я сказал, что никогда не остановлю никаких предложений американцев, если они могут принести нам мир. Так что, если мы можем иметь два месяца прекращения огня для выборов, я сделаю все возможное, чтобы поговорить с парламентом и подтолкнуть парламент к этому пути, который они не поддерживают", - указал Президент.

И добавил, что "даже люди не поддерживают проведение выборов во время войны, потому что даже если у вас есть прекращение огня на два месяца, это не конец войны".

"Но даже в таком случае, если у вас есть прекращение огня всего на два месяца, да, если это может привести к концу этих двух месяцев, это может привести к подписанию всего или референдума или чего-то подобного, и люди примут мир, я сделаю все возможное. Я буду разговаривать с парламентом. Они изменят закон. Я надеюсь на это. Я надеюсь на это. Они, кстати, тоже независимые люди", - указал Зеленский.

"Мы не должны забывать, когда россияне, например, разговаривают с американцами, я знаю, что они говорят, что могут провести выборы в течение одной или двух недель, это не имеет значения. Нет, они забывают, они всегда забывают, что мы не россия, что в парламенте, да, это наши партии, разные партии, но даже во время войны у нас разная позиция по многим законам, разная позиция по многим вещам, и поэтому вы не можете просто давить или просто разрывать парламент", - подчеркнул Зеленский.

И продолжил: "Вы должны разговаривать с ними и иметь реальные причины для проведения выборов сейчас, потому что это... Я имею в виду, что сейчас это противоречит действующему закону, мы можем проводить выборы только в мирное время, вот и все".

"Но я сказал, сделайте решительный первый шаг, заставьте россию к двум месяцам прекращения огня для выборов. Если они хотят выборов, мы можем подумать об этом, они должны сделать свою домашнюю работу. Я имею в виду американцев, они... но я сказал, что домашняя работа не означает, что мы подталкиваем их к этому. Они подняли эту тему, поэтому я сказал: хорошо, ребята, если вы можете остановить путина на несколько месяцев для выборов, давайте сделаем это", - указал Зеленский.

Зеленский не исключает своего участия в будущих выборах