Зеленский не исключает своего участия в будущих выборах

Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
17 февраля, 14:26 • 13726 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 19728 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
17 февраля, 12:23 • 21793 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
17 февраля, 12:15 • 22010 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
17 февраля, 09:48 • 22034 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
17 февраля, 08:25 • 26354 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 35526 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 47099 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
16 февраля, 16:45 • 55641 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Слушания по делу Галущенко прервали из-за воздушной тревоги17 февраля, 11:22 • 4436 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 20700 просмотра
Галущенко заявил, что обучение его сына в Швейцарии оплатил кум17 февраля, 12:06 • 3850 просмотра
Галущенко грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества - прокурор САП17 февраля, 12:50 • 13468 просмотра
Украинская невестка президента Азербайджана оказалась в эпицентре псевдоскандалаPhoto16:32 • 5074 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 31270 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 45493 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 54180 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
16 февраля, 13:44 • 74930 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 11:42 • 78594 просмотра
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17:21 • 3378 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 20760 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 16963 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 27235 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 24909 просмотра
Зеленский не исключает своего участия в будущих выборах

Киев • УНН

 • 384 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможности баллотироваться на будущих выборах при условии поддержки народа. Он предположил, что выборы могут состояться во время неустойчивого прекращения огня.

Зеленский не исключает своего участия в будущих выборах

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможности баллотироваться на предстоящих выборах президента, но подчеркнул, что это будет зависеть от народа. Об этом Зеленский заявил в интервью Axios, передает УНН

Детали

Как заявил Зеленский, "ничего не решено, но возможно, что новые президентские выборы состоятся одновременно с референдумом". 

Он предположил, что любые выборы, возможно, придется провести во время неустойчивого прекращения огня, и что он может быть кандидатом при таком сценарии. 

Это будет зависеть от людей. Посмотрим, чего они хотят 

- добавил Зеленский. 

По его словам, россия согласилась лишь на однодневное прекращение огня для Украины для организации и проведения общенационального голосования, а не на 60 дней, которые, по мнению Зеленского, необходимы.

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта к выборам, если это необходимо, но для этого необходимо прекращение огня.

Павел Башинский

