Зеленский не исключает своего участия в будущих выборах
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможности баллотироваться на будущих выборах при условии поддержки народа. Он предположил, что выборы могут состояться во время неустойчивого прекращения огня.
Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможности баллотироваться на предстоящих выборах президента, но подчеркнул, что это будет зависеть от народа. Об этом Зеленский заявил в интервью Axios, передает УНН.
Детали
Как заявил Зеленский, "ничего не решено, но возможно, что новые президентские выборы состоятся одновременно с референдумом".
Он предположил, что любые выборы, возможно, придется провести во время неустойчивого прекращения огня, и что он может быть кандидатом при таком сценарии.
Это будет зависеть от людей. Посмотрим, чего они хотят
По его словам, россия согласилась лишь на однодневное прекращение огня для Украины для организации и проведения общенационального голосования, а не на 60 дней, которые, по мнению Зеленского, необходимы.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта к выборам, если это необходимо, но для этого необходимо прекращение огня.