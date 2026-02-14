Дайте нам припинення вогню і ми проведемо вибори за два місяці - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита до виборів, якщо це необхідно, але для цього необхідне припинення вогню. Про це Зеленський сказав під час Мюнхенської безпекової конференції, передає УНН.

Я говорив про це вже багато разів. Гаразд. Дайте нам припинення вогню, і ми підемо на вибори. Ось і все. Дайте нам безпечну інфраструктуру. Дайте нам два місяці припинення вогню – ми влаштуємо вибори. Дайте нам припинення вогню, дайте нам безпекову інфраструктуру. Можливо, не два місяці, але нам треба багато днів для підготовки

Він зазначив, що також необхідно дати можливість проголосувати солдатам, які у цей момент знаходяться на передовій.

Іноді я чую, що США мали вибори в часи Лінкольна. Але як ми можемо порівнювати це? У нас ракети, наші люди під ракетами. Це не просто наземна війна. Дайте нам припинення вогню. Президент Трамп може це зробити, натиснувши на путіна. Тоді наш парламент змінить закон і можна буде влаштовувати вибори - якщо вже США і росії вони так потрібні. Але і Україна готова дати росії припинення вогню, якщо вона проведе в себе вибори