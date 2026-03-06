Під Полтавою впав ворожий безпілотник, пошкоджено покрівлю будинку
Київ • УНН
У Полтавському районі зафіксовано падіння ворожого безпілотника. Пошкоджено покрівлю приватного домоволодіння, постраждалих немає.
На Полтавщині зафіксовано падіння ворожого безпілотника, є пошкодження покрівлі приватного домоволодіння. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає УНН.
У Полтавському районі зафіксовано падіння ворожого безпілотника. Є пошкодження покрівлі приватного домоволодіння. На щастя – без постраждалих
На Полтавщині ворог вдарив по промислових підприємствах, до 20 тис. знеструмлених26.02.26, 08:58 • 4432 перегляди