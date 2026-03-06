$43.810.09
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
15:23 • 32367 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 29079 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 50515 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 24210 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 22849 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 21862 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
6 березня, 09:57 • 20183 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
6 березня, 09:32 • 20429 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
6 березня, 09:22 • 17813 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
Під Полтавою впав ворожий безпілотник, пошкоджено покрівлю будинку

Київ • УНН

 • 28 перегляди

У Полтавському районі зафіксовано падіння ворожого безпілотника. Пошкоджено покрівлю приватного домоволодіння, постраждалих немає.

Під Полтавою впав ворожий безпілотник, пошкоджено покрівлю будинку

 На Полтавщині зафіксовано падіння ворожого безпілотника, є пошкодження покрівлі приватного домоволодіння. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає УНН.

У Полтавському районі зафіксовано падіння ворожого безпілотника. Є пошкодження покрівлі приватного домоволодіння. На щастя – без постраждалих 

- повідомив голова ОВА.

На Полтавщині ворог вдарив по промислових підприємствах, до 20 тис. знеструмлених26.02.26, 08:58 • 4432 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Полтавська область