ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"

Європейська комісія вивчає можливість надання фінансової підтримки для відновлення постачання нафти через трубопровід "Дружба". Про це заявив представник Єврокомісії під час брифінгу, передає УНН.

За його словами, у Брюсселі аналізують різні варіанти підтримки відновлення транспортування нафти, зокрема й можливість фінансової допомоги.

Можу підтвердити, що Комісія розглядає варіанти підтримки відновлення постачання нафти, включно з можливою фінансовою підтримкою – зазначив речник Єврокомісії.

Водночас він не уточнив деталей можливих механізмів допомоги.

Крім того, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн планує провести зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Очікується, що під час переговорів сторони також обговорять ситуацію навколо нафтопроводу "Дружба".

При цьому точна дата цієї зустрічі наразі не визначена.

Нагадаємо

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Єврокомісія підтримує Україну та співпрацює з Хорватією для блокування поставок російської нафти до Угорщини та Словаччини. За його словами, Київ відмовляється відновлювати транзит нафти з політичних причин.