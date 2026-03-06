Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що Укрнафта продаватиме пальне з мінімальною націнкою. АМКУ та Держпродспоживслужбі доручено посилити контроль за цінами.
Для стабілізації ринку Укрнафта тимчасово продаватиме пальне з мінімальною націнкою, а АМКУ і Держпродспоживслужбі доручено посилити контроль за цінами, аби уникнути маніпуляцій із завищенням вартості, заявила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у п'ятницю у соцмережах, пише УНН.
Деталі
Свириденко повідомила про координаційну нараду з ключовими міністерствами та керівництвом НАК "Нафтогаз України" щодо ситуації на ринку пального.
"Поточна ситуація на паливному ринку має передусім зовнішні причини. Водночас ціни на пальне в Україні залишаються нижчими, ніж у низці сусідніх країн Європи", - зазначила вона.
Для стабілізації ринку уряд реалізує комплекс заходів. Зокрема, державна компанія "Укрнафта" до стабілізації ситуації реалізовуватиме пальне з мінімальною торговельною націнкою, формуючи орієнтир справедливої ціни на ринку в нинішніх умовах. Паралельно працюємо з іншими операторами паливного ринку та розраховуємо на їх відповідальну і зважену цінову політику
"Також доручила Антимонопольному комітету України та Держпродспоживслужбі посилити контроль за ціновою політикою операторів, щоб не допустити необґрунтованих націнок і ринкових маніпуляцій з боку окремих учасників ринку", - повідомила Свириденко.
Окремо першому віце-прем’єр-міністру - міністру енергетики доручено разом з Міноборони, Мінрозвитку, Мінекономіки та Нафтогазом "приділити особливу увагу забезпеченню ключових сфер". "Безумовним пріоритетом залишається забезпечення потреб сектору оборони. Водночас важливо гарантувати наявність пального та стабільність цін для аграріїв, а також достатній ресурс і цінову стабільність для громадського транспорту", - вказала вона.
"Також працюємо з міжнародними партнерами над збільшенням обсягів імпорту пального на український ринок", - зазначила Свириденко.
