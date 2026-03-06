$43.810.09
12:20 • 354 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
11:26 • 7498 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
10:48 • 10199 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
09:57 • 12658 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
09:32 • 14170 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
09:22 • 13691 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
07:00 • 12846 перегляди
США і Катар обговорюють придбання українських дронів-перехоплювачів проти іранських "шахедів" - Reuters
5 березня, 23:07 • 20296 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43 • 33142 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
5 березня, 17:39 • 35621 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Публікації
Ексклюзиви
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки

Київ • УНН

 • 356 перегляди

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що Укрнафта продаватиме пальне з мінімальною націнкою. АМКУ та Держпродспоживслужбі доручено посилити контроль за цінами.

Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки

Для стабілізації ринку Укрнафта тимчасово продаватиме пальне з мінімальною націнкою, а АМКУ і Держпродспоживслужбі доручено посилити контроль за цінами, аби уникнути маніпуляцій із завищенням вартості, заявила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у п'ятницю у соцмережах, пише УНН.

Деталі

Свириденко повідомила про координаційну нараду з ключовими міністерствами та керівництвом НАК "Нафтогаз України" щодо ситуації на ринку пального.

"Поточна ситуація на паливному ринку має передусім зовнішні причини. Водночас ціни на пальне в Україні залишаються нижчими, ніж у низці сусідніх країн Європи", - зазначила вона.

Для стабілізації ринку уряд реалізує комплекс заходів. Зокрема, державна компанія "Укрнафта" до стабілізації ситуації реалізовуватиме пальне з мінімальною торговельною націнкою, формуючи орієнтир справедливої ціни на ринку в нинішніх умовах. Паралельно працюємо з іншими операторами паливного ринку та розраховуємо на їх відповідальну і зважену цінову політику

- написала Свириденко.

"Також доручила Антимонопольному комітету України та Держпродспоживслужбі посилити контроль за ціновою політикою операторів, щоб не допустити необґрунтованих націнок і ринкових маніпуляцій з боку окремих учасників ринку", - повідомила Свириденко.

Окремо першому віце-прем’єр-міністру - міністру енергетики доручено разом з Міноборони, Мінрозвитку, Мінекономіки та Нафтогазом "приділити особливу увагу забезпеченню ключових сфер". "Безумовним пріоритетом залишається забезпечення потреб сектору оборони. Водночас важливо гарантувати наявність пального та стабільність цін для аграріїв, а також достатній ресурс і цінову стабільність для громадського транспорту", - вказала вона.

"Також працюємо з міжнародними партнерами над збільшенням обсягів імпорту пального на український ринок", - зазначила Свириденко.

Юлія Шрамко

