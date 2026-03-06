$43.810.09
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисників

Київ • УНН

 • 590 перегляди

Президент Зеленський повідомив про другий етап обміну полоненими, в рамках якого 300 українських захисників повертаються додому. Серед звільнених – військові ЗСУ, Нацгвардії та прикордонники, які захищали Україну на різних напрямках.

Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисників

Президент Володимир Зеленський повідомив про другий етап обміну - додому повертаються ще 300 українських захисників з російського полону - загалом 500 за два дні. Координаційний штаб з питань полонених вказав, що з російської неволі сьогодні визволено також двох цивільних українців, пише УНН.

Ще 300 українських захисників повертаються додому з російського полону. Також двох цивільних українців вдалося сьогодні повернути. Серед них хлопці зі Збройних Сил України, Національної гвардії, нашої прикордонної служби. Рядові, сержанти, офіцери. Захищали Україну на різних напрямках: Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, у Маріуполі. Більшість із них були в полоні понад рік, деякі – з 2022 року

- написав Зеленський у соцмережах.

Президент подякував "всім нашим воїнам, які забезпечують цей результат, поповнюючи обмінний фонд для України".

"Дякую всій команді, яка працювала заради цього результату. Вдячний Сполученим Штатам за посередництво. Важливо що домовленості спрацювали. Памʼятаємо про кожного та кожну й обовʼязково маємо повернути всіх наших людей", - наголосив Глава держави.

Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя05.03.26, 14:39 • 120052 перегляди

Координаційний штаб з питань полонених вказав, що це другий день обміну і що "з російської неволі визволено 300 військових та двох цивільних українців".

"Сьогодні відбувся другий і заключний етап обміну полоненими відповідно до домовленостей у Женеві. Координаційним штабом за дорученням Президента України звільнено із російського полону ще 300 українських військовослужбовців. Також сьогодні вдалося повернути двох цивільних громадян", - зазначили у Коордштабі.

"Додому повертаються представники Сухопутних військ, ДШВ, Військово-Морських Сил, Сил ТрО, Повітряних Сил, Сил Безпілотних Систем, а також бійці Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Серед визволених сьогодні захисників, окрім солдатів та сержантів, є офіцери. Наймолодшому звільненому бранцю виповнилося 26 років, найстаршому - 60. Загалом на Батьківщину повертаються українці, що воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому та Херсонському напрямках, а також брали участь в обороні Маріуполя", - повідомили деталі в Коордштабі.

Як зазначається, "визволені Захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень, подальшого лікування та медичної реабілітації. Вони будуть забезпечені необхідною допомогою, отримають документи та належні грошові виплати".

У Коордштабі також висловили вдячність Сполученим Штатам Америки та Об’єднаним Арабським Еміратам за важливе посередництво та сприяння. "Дякуємо також усім дотичним структурам і організаціям за допомогу в реалізації цього обміну. Координаційний штаб продовжує роботу! Працюємо над поверненням усіх! Слава Україні!" - підкреслили в Коордштабі.

Юлія Шрамко

