Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані
Київ • УНН
Американську співачку Брітні Спірс затримали в окрузі Вентура, Каліфорнія, за підозрою у керуванні авто в нетверезому стані. Це сталося після скасування 13-річної опіки її батька.
Популярну американську співачку Брітні Спірс затримали в окрузі Вентура за підозрою у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Співачку Брітні Спірс заарештували в середу ввечері в окрузі Вентура, штат Каліфорнія, за підозрою у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння
Каліфорнійський дорожній патруль підтвердив факт арешту, який відбувся в середу ввечері, проте офіційні представники артистки наразі утримуються від розширених коментарів. Цей інцидент став черговим гучним епізодом у житті виконавиці після того, як у 2021 році вона офіційно позбулася 13-річної опіки свого батька, що обмежувала її особисту та фінансову свободу.
Повернення до правових проблем після скасування опікунства
Нове звинувачення актуалізувало дискусії навколо психологічного стану зірки, оскільки подібні інциденти з порушенням правил дорожнього руху вже траплялися в її біографії у 2007 році.
Тоді Спірс інкримінували втечу з місця ДТП та відсутність дійсного водійського посвідчення, що передувало її тривалій госпіталізації. Попри успішне завершення руху #FreeBritney та повернення контролю над статками у 60 мільйонів доларів, останні події вказують на можливе погіршення ситуації з дотриманням правопорядку.
