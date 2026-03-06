$43.720.26
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43 • 15370 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
5 березня, 17:39 • 21485 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 48134 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаю
5 березня, 12:39 • 85790 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 48348 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
5 березня, 12:00 • 43310 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 69562 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 26206 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 49854 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Американську співачку Брітні Спірс затримали в окрузі Вентура, Каліфорнія, за підозрою у керуванні авто в нетверезому стані. Це сталося після скасування 13-річної опіки її батька.

Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані
Фото: Reuters

Популярну американську співачку Брітні Спірс затримали в окрузі Вентура за підозрою у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Співачку Брітні Спірс заарештували в середу ввечері в окрузі Вентура, штат Каліфорнія, за підозрою у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння

– повідомили представники Каліфорнійського дорожнього патруля агентству Reuters.

Каліфорнійський дорожній патруль підтвердив факт арешту, який відбувся в середу ввечері, проте офіційні представники артистки наразі утримуються від розширених коментарів. Цей інцидент став черговим гучним епізодом у житті виконавиці після того, як у 2021 році вона офіційно позбулася 13-річної опіки свого батька, що обмежувала її особисту та фінансову свободу.

Повернення до правових проблем після скасування опікунства

Нове звинувачення актуалізувало дискусії навколо психологічного стану зірки, оскільки подібні інциденти з порушенням правил дорожнього руху вже траплялися в її біографії у 2007 році.

Тоді Спірс інкримінували втечу з місця ДТП та відсутність дійсного водійського посвідчення, що передувало її тривалій госпіталізації. Попри успішне завершення руху #FreeBritney та повернення контролю над статками у 60 мільйонів доларів, останні події вказують на можливе погіршення ситуації з дотриманням правопорядку.

Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжі21.02.26, 17:47 • 73311 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоСвітУНН Lite
Музикант
Дорожньо-транспортна пригода
Reuters
Каліфорнія