Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжі
Київ • УНН
Брітні Спірс опублікувала в Instagram нове відверте фото без одягу з пляжу. 44-річна співачка позує спиною до камери, прикривши сідниці емодзі.
Американська співачка Брітні Спірс поділилася новим відвертим фото у своєму Instagram. Знімок був опублікований у п’ятницю без підпису. Про це повідомляє Daily Mail, передає УНН.
Деталі
Схоже, Брітні Спірс повернулася до своїх порнографічних витівок, опублікувавши оголену фотографію під час відпочинку на пляжі. 44-річна співачка, яка нещодавно продала свій культовий музичний каталог у рамках шокуючої "знакової угоди" , у п'ятницю опублікувала пікантний знімок на своїй головній сторінці в Instagram, щоб поділитись зі своїми підписниками. Хітмейкерку Baby One More Time можна було побачити повністю оголеною, коли вона повернулася спиною до камери та озирнулася через плече
На знімку світле волосся співачки зібране у неохайну зачіску напівзачіску. Також, на фотоповерх сідниць додано емодзі у вигляді червоної троянди. Фото зроблене на піщаному березі під час відпочинку.
Брітні Спірс вирішила не додавати жодного підпису до публікації.
Нагадаємо
Американська поп-виконавиця Брітні Спірс передала права на свій музичний каталог видавничій компанії Primary Wave. Угода оцінюється у суму близько 200 мільйонів доларів.