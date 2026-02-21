Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжі

$43.270.00
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
11:17 • 11474 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
11:02 • 13515 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
09:59 • 12978 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 14371 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 22813 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 33281 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 26655 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 30590 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 28210 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
Популярнi новини
В'єтнам отримає доступ до критичних технологій США після домовленостей із Трампом21 лютого, 05:50 • 4398 перегляди
Погрози Трампа завдати ударів, щоб змусити Іран укласти угоду, ризикують мати зворотний ефект - Bloomberg21 лютого, 07:00 • 7170 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 13163 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 10177 перегляди
Нічна атака рф завдала значних руйнувань об'єкту енергетики на Одещині - ДТЕК21 лютого, 08:45 • 4742 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 34769 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 44054 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 55411 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 71723 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 109402 перегляди
УНН Lite
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto15:47 • 76 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 10291 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 13270 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 13112 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 15895 перегляди
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжі

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Брітні Спірс опублікувала в Instagram нове відверте фото без одягу з пляжу. 44-річна співачка позує спиною до камери, прикривши сідниці емодзі.

Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжі

Американська співачка Брітні Спірс поділилася новим відвертим фото у своєму Instagram. Знімок був опублікований у п’ятницю без підпису. Про це повідомляє Daily Mail, передає УНН.

Деталі

Схоже, Брітні Спірс повернулася до своїх порнографічних витівок, опублікувавши оголену фотографію під час відпочинку на пляжі. 44-річна співачка, яка нещодавно продала свій культовий музичний каталог у рамках шокуючої "знакової угоди" , у п'ятницю опублікувала пікантний знімок на своїй головній сторінці в Instagram, щоб поділитись зі своїми підписниками. Хітмейкерку Baby One More Time можна було побачити повністю оголеною, коли вона повернулася спиною до камери та озирнулася через плече

 - пише видання.

На знімку світле волосся співачки зібране у неохайну зачіску напівзачіску. Також, на фотоповерх сідниць додано емодзі у вигляді червоної троянди. Фото зроблене на піщаному березі під час відпочинку.

Брітні Спірс вирішила не додавати жодного підпису до публікації.

Нагадаємо

Американська поп-виконавиця Брітні Спірс передала права на свій музичний каталог видавничій компанії Primary Wave. Угода оцінюється у суму близько 200 мільйонів доларів.

Алла Кіосак

