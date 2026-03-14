Армія рф втратила 810 солдатів та понад дві тисячі безпілотників за добу - Генштаб

За добу 13 березня російські війська втратили на війні з Україною 810 солдатів та 2147 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.26 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1278430 (+810) осіб ліквідовано

танків ‒ 11777 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 24212 (+10)

артилерійських систем ‒ 38421(+52)

РСЗВ ‒ 1686 (+1)

засоби ППО ‒ 1332 (+1)

літаків ‒ 435 (0)

гелікоптерів ‒ 349 (0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 177286 (+2147)

крилаті ракети ‒ 4403 (0)

кораблі / катери ‒ 31 (0)

підводні човни ‒ 2 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 83403 (+180)

спеціальна техніка ‒ 4088 (0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

