Долар по 44 гривні - валютна криза чи закономірний процес
Армія рф втратила 810 солдатів та понад дві тисячі безпілотників за добу - Генштаб

Київ • УНН

 • 3714 перегляди

Генштаб повідомив про ліквідацію 810 окупантів та 2147 БпЛА за добу. Також знищено 52 артилерійські системи, 4 танки та 180 одиниць автотехніки ворога.

Армія рф втратила 810 солдатів та понад дві тисячі безпілотників за добу - Генштаб

За добу 13 березня російські війська втратили на війні з Україною 810 солдатів та 2147 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1278430 (+810) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11777 (+4)
      • бойових броньованих машин ‒ 24212 (+10)
        • артилерійських систем ‒ 38421(+52)
          • РСЗВ ‒ 1686 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1332 (+1)
              • літаків ‒ 435 (0)
                • гелікоптерів ‒ 349 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 177286 (+2147)
                    • крилаті ракети ‒ 4403 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 31 (0)
                        • підводні човни ‒ 2 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 83403 (+180)
                            • спеціальна техніка ‒ 4088 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Війна вступила у нову стадію, збільшення протяжності "кілл-зон" стає наслідком зростання спроможностей ударних БпЛА, повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський.

