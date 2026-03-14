Армія рф втратила 810 солдатів та понад дві тисячі безпілотників за добу - Генштаб
Київ • УНН
Генштаб повідомив про ліквідацію 810 окупантів та 2147 БпЛА за добу. Також знищено 52 артилерійські системи, 4 танки та 180 одиниць автотехніки ворога.
За добу 13 березня російські війська втратили на війні з Україною 810 солдатів та 2147 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.26 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1278430 (+810) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11777 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 24212 (+10)
- артилерійських систем ‒ 38421(+52)
- РСЗВ ‒ 1686 (+1)
- засоби ППО ‒ 1332 (+1)
- літаків ‒ 435 (0)
- гелікоптерів ‒ 349 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 177286 (+2147)
- крилаті ракети ‒ 4403 (0)
- кораблі / катери ‒ 31 (0)
- підводні човни ‒ 2 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 83403 (+180)
- спеціальна техніка ‒ 4088 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Війна вступила у нову стадію, збільшення протяжності "кілл-зон" стає наслідком зростання спроможностей ударних БпЛА, повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський.
