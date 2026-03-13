$44.160.1950.960.02
ukenru
Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 19159 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Ексклюзив
12 березня, 16:05 • 49513 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30 • 46164 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 68628 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 36917 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 24760 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 20131 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 23585 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 40365 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 50280 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Понад 15 000 цивільних українців загинули від дій рф за час війни - Лубінець

Київ • УНН

 • 502 перегляди

Дмитро Лубінець повідомив про 220 493 злочини агресії та 15 172 загиблих цивільних. Серед жертв 688 дітей, проте реальні масштаби набагато більші.

Понад 15 000 цивільних українців загинули від дій рф за час війни - Лубінець

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну зафіксовано 220 493 злочини агресії та воєнні злочини, 15 172 цивільних загинули, 688 дітей вбито. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Деталі

Під час виступу на Інтерактивному діалозі з Незалежною міжнародною комісією ООН з розслідування порушень в Україні омбудсман наголосив: йдеться про підтверджені дані - реальні масштаби російського насильства та жорстокості є значно більшими.

Лубінець закликав міжнародну спільноту негайно документувати кожен випадок насильства, кожен удар і кожного загиблого чи постраждалого, забезпечити належну правову оцінку.

Злочини росії проти України не мають строку давності і повинні бути повністю оцінені та притягнуті до відповідальності

- наголосив омбудсман.

Нагадаємо

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про ймовірне викрадення та вивезення 19 українців із села Сопич на Сумщині. Він звернувся до російського омбудсмана тетяни москалькової з вимогою організувати відвідування та повернення громадян.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Село
Війна в Україні
Верховна Рада України
Організація Об'єднаних Націй
Україна