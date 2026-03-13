Понад 15 000 цивільних українців загинули від дій рф за час війни - Лубінець

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну зафіксовано 220 493 злочини агресії та воєнні злочини, 15 172 цивільних загинули, 688 дітей вбито. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Деталі

Під час виступу на Інтерактивному діалозі з Незалежною міжнародною комісією ООН з розслідування порушень в Україні омбудсман наголосив: йдеться про підтверджені дані - реальні масштаби російського насильства та жорстокості є значно більшими.

Лубінець закликав міжнародну спільноту негайно документувати кожен випадок насильства, кожен удар і кожного загиблого чи постраждалого, забезпечити належну правову оцінку.

Злочини росії проти України не мають строку давності і повинні бути повністю оцінені та притягнуті до відповідальності - наголосив омбудсман.

Нагадаємо

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про ймовірне викрадення та вивезення 19 українців із села Сопич на Сумщині. Він звернувся до російського омбудсмана тетяни москалькової з вимогою організувати відвідування та повернення громадян.