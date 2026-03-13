Понад 15 000 цивільних українців загинули від дій рф за час війни - Лубінець
Київ • УНН
Дмитро Лубінець повідомив про 220 493 злочини агресії та 15 172 загиблих цивільних. Серед жертв 688 дітей, проте реальні масштаби набагато більші.
З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну зафіксовано 220 493 злочини агресії та воєнні злочини, 15 172 цивільних загинули, 688 дітей вбито. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.
Деталі
Під час виступу на Інтерактивному діалозі з Незалежною міжнародною комісією ООН з розслідування порушень в Україні омбудсман наголосив: йдеться про підтверджені дані - реальні масштаби російського насильства та жорстокості є значно більшими.
Лубінець закликав міжнародну спільноту негайно документувати кожен випадок насильства, кожен удар і кожного загиблого чи постраждалого, забезпечити належну правову оцінку.
Злочини росії проти України не мають строку давності і повинні бути повністю оцінені та притягнуті до відповідальності
