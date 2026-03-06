росіяни викрали 19 українців на Сумщині - Лубінець звернувся до російської уповноваженої

росіяни ймовірно викрали та вивезли 19 українців з села Сопич на Сумщині, повідомив Уповноважений ВР України з прав людини Дмитро Лубінець у п'ятницю у соцмережах, вказавши, що звернувся до російської уповноваженої з прав людини, пише УНН.

Як пояснив Омбудсман, "росіяни ймовірно викрали та вивезли жителів села Сопич Есманьської громади на Сумщині". "Ідеться про 19 громадян України. За інформацією, з ними спочатку зник зв’язок, а згодом їхні інтерв’ю з’явилися на російському каналі", - зазначив Лубінець.

"Такі дії є явним порушенням міжнародного гуманітарного права — примусова депортація цивільного населення та грубе нехтування законами і звичаями війни", - вказав Омбудсман.

Я невідкладно звернувся до уповноваженої з прав людини в російській федерації з вимогою організувати термінове відвідування громадян України, після відвідування повідомити мені про стан їхнього здоров’я та умови утримання, а головне - забезпечити їхнє швидке повернення додому. Україна наполягає на дотриманні міжнародного права та захисті прав своїх громадян