Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
09:32 • 5256 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
09:22 • 7046 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
07:00 • 8586 перегляди
США і Катар обговорюють придбання українських дронів-перехоплювачів проти іранських "шахедів" - Reuters
5 березня, 23:07 • 17519 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43 • 31435 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
5 березня, 17:39 • 34238 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 70182 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39 • 118778 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 55934 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
росіяни викрали 19 українців на Сумщині - Лубінець звернувся до російської уповноваженої

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив про ймовірне викрадення та вивезення 19 українців із села Сопич на Сумщині. Він звернувся до російської уповноваженої з прав людини з вимогою організувати відвідування та повернення громадян.

росіяни викрали 19 українців на Сумщині - Лубінець звернувся до російської уповноваженої

росіяни ймовірно викрали та вивезли 19 українців з села Сопич на Сумщині, повідомив Уповноважений ВР України з прав людини Дмитро Лубінець у п'ятницю у соцмережах, вказавши, що звернувся до російської уповноваженої з прав людини, пише УНН

росіяни викрали 19 українців на Сумщині: звернувся до російської уповноваженої з прав людини

- написав Лубінець.

Як пояснив Омбудсман, "росіяни ймовірно викрали та вивезли жителів села Сопич Есманьської громади на Сумщині". "Ідеться про 19 громадян України. За інформацією, з ними спочатку зник зв’язок, а згодом їхні інтерв’ю з’явилися на російському каналі", - зазначив Лубінець.

"Такі дії є явним порушенням міжнародного гуманітарного права — примусова депортація цивільного населення та грубе нехтування законами і звичаями війни", - вказав Омбудсман.

Я невідкладно звернувся до уповноваженої з прав людини в російській федерації з вимогою організувати термінове відвідування громадян України, після відвідування повідомити мені про стан їхнього здоров’я та умови утримання, а головне - забезпечити їхнє швидке повернення додому. Україна наполягає на дотриманні міжнародного права та захисті прав своїх громадян

- підкреслив Омбудсман.

Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути21.12.25, 11:49 • 65286 переглядiв

Юлія Шрамко

Суспільство Війна в Україні Політика
Село
російська пропаганда
Війна в Україні
Сумська область
Україна