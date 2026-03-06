россияне похитили 19 украинцев в Сумской области - Лубинец обратился к российской уполномоченной

россияне, вероятно, похитили и вывезли 19 украинцев из села Сопыч Сумской области, сообщил Уполномоченный ВР Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в пятницу в соцсетях, указав, что обратился к российской уполномоченной по правам человека, пишет УНН.

Как пояснил Омбудсмен, "россияне, вероятно, похитили и вывезли жителей села Сопыч Эсманской громады Сумской области". "Речь идет о 19 гражданах Украины. По информации, с ними сначала пропала связь, а затем их интервью появились на российском канале", - отметил Лубинец.

"Такие действия являются явным нарушением международного гуманитарного права - принудительная депортация гражданского населения и грубое пренебрежение законами и обычаями войны", - указал Омбудсмен.

Я безотлагательно обратился к уполномоченной по правам человека в российской федерации с требованием организовать срочное посещение граждан Украины, после посещения сообщить мне о состоянии их здоровья и условиях содержания, а главное - обеспечить их скорейшее возвращение домой. Украина настаивает на соблюдении международного права и защите прав своих граждан