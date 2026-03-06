$43.810.09
Украинцам не стоит ехать в Венгрию – МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
09:32 • 6040 просмотра
Международные резервы Украины «похудели» на 5% — НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
09:22 • 7742 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
07:00 • 9190 просмотра
США и Катар обсуждают приобретение украинских дронов-перехватчиков против иранских "шахедов" - Reuters
5 марта, 23:07 • 17760 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
5 марта, 17:43 • 31584 просмотра
Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "шахедов" в регионе Ближнего Востока - Зеленский
Эксклюзив
5 марта, 17:39 • 34337 просмотра
Доллар летит вверх – финансист объяснил причины и дал советы украинцам
Эксклюзив
5 марта, 12:41 • 70277 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
5 марта, 12:39 • 118954 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
5 марта, 12:11 • 55966 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
россияне похитили 19 украинцев в Сумской области - Лубинец обратился к российской уполномоченной

Киев • УНН

 • 254 просмотра

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о вероятном похищении и вывозе 19 украинцев из села Сопыч в Сумской области. Он обратился к российской уполномоченной по правам человека с требованием организовать посещение и возвращение граждан.

россияне похитили 19 украинцев в Сумской области - Лубинец обратился к российской уполномоченной

россияне, вероятно, похитили и вывезли 19 украинцев из села Сопыч Сумской области, сообщил Уполномоченный ВР Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в пятницу в соцсетях, указав, что обратился к российской уполномоченной по правам человека, пишет УНН.

россияне похитили 19 украинцев в Сумской области: обратился к российской уполномоченной по правам человека

- написал Лубинец.

Как пояснил Омбудсмен, "россияне, вероятно, похитили и вывезли жителей села Сопыч Эсманской громады Сумской области". "Речь идет о 19 гражданах Украины. По информации, с ними сначала пропала связь, а затем их интервью появились на российском канале", - отметил Лубинец.

"Такие действия являются явным нарушением международного гуманитарного права - принудительная депортация гражданского населения и грубое пренебрежение законами и обычаями войны", - указал Омбудсмен.

Я безотлагательно обратился к уполномоченной по правам человека в российской федерации с требованием организовать срочное посещение граждан Украины, после посещения сообщить мне о состоянии их здоровья и условиях содержания, а главное - обеспечить их скорейшее возвращение домой. Украина настаивает на соблюдении международного права и защите прав своих граждан

- подчеркнул Омбудсмен.

