Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой информацию об их местонахождении
Киев • УНН
Военнослужащие рф незаконно задержали и принудительно вывезли в рф около 50 гражданских лиц из Сумской области. Омбудсмен Украины обратился к российской коллеге и МККК по поводу их возвращения.
Военнослужащие Вооруженных сил рф принудительно вывезли на свою территорию около 50 граждан Украины из Сумской области. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец уже обратился к своей коллеге в рф с требованием предоставить информацию о местонахождении незаконно депортированных граждан Украины, а также направил письмо в МККК, передает УНН.
По предварительной информации, 18 декабря военнослужащие Вооруженных сил российской федерации незаконно задержали около 50 гражданских лиц — жителей села Грабовское Сумской области, удерживали их без доступа к средствам связи и надлежащих условий, а 20 декабря принудительно вывезли на территорию рф.
Омбудсмен подчеркнул, что "такие действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права — это нарушение законов и обычаев войны, незаконное лишение свободы и принудительная депортация гражданского населения".
Я безотлагательно обратился к уполномоченной по правам человека в российской федерации с требованием предоставить информацию о местонахождении незаконно депортированных граждан Украины, сообщить об условиях их содержания и первоочередных потребностях, а также принять меры для их немедленного возвращения в Украину. Также направил письмо в МККК.
Омбудсмен призвал международное сообщество дать надлежащую правовую оценку действиям рф и использовать все имеющиеся механизмы влияния для прекращения незаконных депортаций гражданского населения Украины.
И обращаюсь к нашим гражданам: оставаться в зоне боевых действий — это опасно. Эвакуация — это шанс сохранить себя и своих близких! Необходимо принять закон о принудительной эвакуации, по меньшей мере детей, с территорий, где существует непосредственная угроза их жизни и свободе.
Украинские силы продвинулись в Купянске, россияне активизировались на Сумщине - ISW21.12.25, 10:42 • 2198 просмотров