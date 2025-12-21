Украинские силы продвинулись в Купянске, россияне активизировались на Сумщине - ISW
Киев • УНН
Украинские войска продвинулись в центральной части Купянска Харьковской области, что подтверждают геолокационные видеозаписи от 20 декабря. Российские войска активизировались на Сумщине, но не достигли подтвержденного прогресса.
Украинские силы недавно продвинулись в центральной части Купянска Харьковской области. Это подтверждают геолокационные видеозаписи, опубликованные 20 декабря. В то же время россияне активизировались в Сумской области. Об этом сообщает ISW, передает УНН.
Детали
Согласно обнародованным геолокационным видео, украинские войска недавно продвинулись вдоль автомагистрали Р-79 Купянск-Чугуев в центре города. В то же время 19 и 20 декабря российские войска атаковали вблизи Купянска, в частности, на восток в направлении Петропавловки, на юго-восток возле Степной Новоселовки и Песчаного, а также на юг вблизи Купянска-Узлового.
В то же время российские милблогеры заявляли, что украинские силы контратаковали из района Соболевки (к западу от Купянска) и Мирового (к северо-западу от города), а также в пределах самого Купянска и вблизи Степной Новоселовки.
Бои на севере Сумской области
20 декабря российские войска продолжили наступательные действия на севере Сумской области, однако подтвержденного прогресса не достигли. Впрочем, российские источники, в частности, минобороны рф, заявляли о захвате населенного пункта Высокое вблизи границы, а российские милблогеры приписывали российским войскам захват Грабовского, однако эти утверждения не подтвердились.
Однако, 19 и 20 декабря российские войска атаковали в Курской и Сумской областях, в частности, вблизи Андреевки, Кондратовки, Варачино, а также, вблизи Высокого. российские милблогеры, также, утверждали об украинских контратаках возле Алексеевки.
Кроме того, по сообщениям российских источников, отдельные подразделения рф на Сумском направлении несут значительные потери и имеют проблемы с эвакуацией и ротациями. Также, говорится о том, что российские войска на Сумском направлении понесли тяжелые потери после того, как командир отправил их занять ветрозащитную полосу, о которой командир ошибочно сообщил, что она свободна от украинских войск.
Напомним
В ночь на 21 декабря противник атаковал Украину 97 ударными БпЛА различных типов. Силы ПВО обезвредили 75 дронов, однако зафиксировано попадание 19 беспилотников в восьми локациях.