20 декабря, 17:28
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
20 декабря, 08:51
Отключение света 20 декабря: россияне обесточили потребителей в четырех областях Украины
20 декабря, 07:13
Силы обороны поразили российский корабль "Охотник" и платформу "Лукойла" в Каспийском море
Украинские силы продвинулись в Купянске, россияне активизировались на Сумщине - ISW

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Украинские войска продвинулись в центральной части Купянска Харьковской области, что подтверждают геолокационные видеозаписи от 20 декабря. Российские войска активизировались на Сумщине, но не достигли подтвержденного прогресса.

Украинские силы продвинулись в Купянске, россияне активизировались на Сумщине - ISW

Украинские силы недавно продвинулись в центральной части Купянска Харьковской области. Это подтверждают геолокационные видеозаписи, опубликованные 20 декабря. В то же время россияне активизировались в Сумской области. Об этом сообщает ISW, передает УНН.

Детали

Согласно обнародованным геолокационным видео, украинские войска недавно продвинулись вдоль автомагистрали Р-79 Купянск-Чугуев в центре города. В то же время 19 и 20 декабря российские войска атаковали вблизи Купянска, в частности, на восток в направлении Петропавловки, на юго-восток возле Степной Новоселовки и Песчаного, а также на юг вблизи Купянска-Узлового.

В то же время российские милблогеры заявляли, что украинские силы контратаковали из района Соболевки (к западу от Купянска) и Мирового (к северо-западу от города), а также в пределах самого Купянска и вблизи Степной Новоселовки.

Бои на севере Сумской области

20 декабря российские войска продолжили наступательные действия на севере Сумской области, однако подтвержденного прогресса не достигли. Впрочем, российские источники, в частности, минобороны рф, заявляли о захвате населенного пункта Высокое вблизи границы, а российские милблогеры приписывали российским войскам захват Грабовского, однако эти утверждения не подтвердились.

Однако, 19 и 20 декабря российские войска атаковали в Курской и Сумской областях, в частности, вблизи Андреевки, Кондратовки, Варачино, а также, вблизи Высокого. российские милблогеры, также, утверждали об украинских контратаках возле Алексеевки.

Кроме того, по сообщениям российских источников, отдельные подразделения рф на Сумском направлении несут значительные потери и имеют проблемы с эвакуацией и ротациями. Также, говорится о том, что российские войска на Сумском направлении понесли тяжелые потери после того, как командир отправил их занять ветрозащитную полосу, о которой командир ошибочно сообщил, что она свободна от украинских войск.

Напомним

В ночь на 21 декабря противник атаковал Украину 97 ударными БпЛА различных типов. Силы ПВО обезвредили 75 дронов, однако зафиксировано попадание 19 беспилотников в восьми локациях.

Алла Киосак

Война в Украине
российская пропаганда
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Блогеры
Государственная граница Украины
Курская область
Сумская область
Харьковская область
Украина
Купянск