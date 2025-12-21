$42.340.00
20 грудня, 17:28 • 19765 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 45199 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 46978 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 33234 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 30402 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 33224 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 37112 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 26452 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51 • 25554 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 20760 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
Українські сили просунулись у Куп’янську, росіяни активізувались на Сумщині - ISW

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Українські війська просунулися в центральній частині Куп’янська Харківської області, що підтверджують геолокаційні відеозаписи від 20 грудня. Російські війська активізувалися на Сумщині, але не досягли підтвердженого прогресу.

Українські сили просунулись у Куп’янську, росіяни активізувались на Сумщині - ISW

Українські сили нещодавно просунулися в центральній частині Куп’янська Харківської області. Це підтверджують геолокаційні відеозаписи, опубліковані 20 грудня. Натомість, росіяни активізувались у Сумській області. Про це повідомляє ISW, передає УНН.

Деталі

За оприлюдненими геолокаційними відео, українські війська нещодавно просунулися вздовж автомагістралі Р-79 Куп’янськ-Чугуїв у центрі міста. Водночас 19 і 20 грудня російські війська атакували поблизу Куп’янська, зокрема, на схід у напрямку Петропавлівки, на південний схід біля Степової Новоселівки та Піщаного, а також на південь поблизу Куп’янська-Вузлового.

Натомість, російські мілблогери заявляли, що українські сили контратакували з району Соболівки (на захід від Куп’янська) та Мирового (на північний захід від міста), а також у межах самого Куп’янська і поблизу Степової Новоселівки.

Бої на півночі Сумської області

20 грудня російські війська продовжили наступальні дії на півночі Сумської області, однак підтвердженого прогресу не досягли. Втім, російські джерела, зокрема, міноборони рф, заявляли про захоплення населеного пункту Високе поблизу кордону, а російські мілблогери приписували російським військам захоплення Грабовського, однак ці твердження не підтвердилися.

Однак, 19 і 20 грудня російські війська атакували в Курській та Сумській областях, зокрема, поблизу Андріївки, Кіндратівки, Варачиного, а також, поблизу Високого. російські мілблогери, також, стверджували про українські контратаки біля Олексіївки.

Крім того, за повідомленнями російських джерел, окремі підрозділи рф на Сумському напрямку зазнають значних втрат і мають проблеми з евакуацією та ротаціями. Також, йдеться про те, що російські війська у Сумському напрямку зазнали важких втрат після того, як командир відправив їх зайняти вітрозахисну смугу, про яку командир помилково повідомив, що вона вільна від українських військ.

Нагадаємо

У ніч на 21 грудня противник атакував Україну 97 ударними БпЛА різних типів. Сили ППО знешкодили 75 дронів, проте зафіксовано влучання 19 безпілотників у восьми локаціях.

Алла Кіосак

Куп'янськ