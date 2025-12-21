Українські сили просунулись у Куп’янську, росіяни активізувались на Сумщині - ISW
Київ • УНН
Українські війська просунулися в центральній частині Куп’янська Харківської області, що підтверджують геолокаційні відеозаписи від 20 грудня. Російські війська активізувалися на Сумщині, але не досягли підтвердженого прогресу.
Українські сили нещодавно просунулися в центральній частині Куп’янська Харківської області. Це підтверджують геолокаційні відеозаписи, опубліковані 20 грудня. Натомість, росіяни активізувались у Сумській області. Про це повідомляє ISW, передає УНН.
Деталі
За оприлюдненими геолокаційними відео, українські війська нещодавно просунулися вздовж автомагістралі Р-79 Куп’янськ-Чугуїв у центрі міста. Водночас 19 і 20 грудня російські війська атакували поблизу Куп’янська, зокрема, на схід у напрямку Петропавлівки, на південний схід біля Степової Новоселівки та Піщаного, а також на південь поблизу Куп’янська-Вузлового.
Натомість, російські мілблогери заявляли, що українські сили контратакували з району Соболівки (на захід від Куп’янська) та Мирового (на північний захід від міста), а також у межах самого Куп’янська і поблизу Степової Новоселівки.
Бої на півночі Сумської області
20 грудня російські війська продовжили наступальні дії на півночі Сумської області, однак підтвердженого прогресу не досягли. Втім, російські джерела, зокрема, міноборони рф, заявляли про захоплення населеного пункту Високе поблизу кордону, а російські мілблогери приписували російським військам захоплення Грабовського, однак ці твердження не підтвердилися.
Однак, 19 і 20 грудня російські війська атакували в Курській та Сумській областях, зокрема, поблизу Андріївки, Кіндратівки, Варачиного, а також, поблизу Високого. російські мілблогери, також, стверджували про українські контратаки біля Олексіївки.
Крім того, за повідомленнями російських джерел, окремі підрозділи рф на Сумському напрямку зазнають значних втрат і мають проблеми з евакуацією та ротаціями. Також, йдеться про те, що російські війська у Сумському напрямку зазнали важких втрат після того, як командир відправив їх зайняти вітрозахисну смугу, про яку командир помилково повідомив, що вона вільна від українських військ.
Нагадаємо
У ніч на 21 грудня противник атакував Україну 97 ударними БпЛА різних типів. Сили ППО знешкодили 75 дронів, проте зафіксовано влучання 19 безпілотників у восьми локаціях.