Окупанти обстріляли Куп'янськ та інші райони Харківщини керованими бомбами, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Семеро людей постраждали внаслідок ворожих атак.
12 квітня Куп'янськ знову опинився під вогнем: пошкоджено багатоповерхівки, є поранені в приватному секторі. Розпочато розслідування воєнних злочинів.
росіяни вдарили КАБом по приватному будинку в Куп'янську. Четверо людей отримали поранення, можливо, під завалами ще троє.
Протягом доби на фронті відбулося 75 бойових зіткнень, найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку, де ворог 26 разів намагався прорвати оборону. Сили оборони стримують натиск.
За минулу добу на фронті зафіксовано 161 бойове зіткнення, третина з яких припала на Покровський напрямок. Українські війська відбили численні атаки ворога на різних ділянках фронту.
Від початку доби відбулося 135 бойових зіткнень. Найбільш гаряче на Покровському напрямку, де ворог 51 раз намагався прорвати оборону ЗСУ.
У Вовчанську 64-річний чоловік отримав важкі поранення внаслідок скидання вибухівки з дрона. Постраждалого у важкому стані госпіталізовано.
Внаслідок російського обстрілу Харківщини ракетами, КАБами та дронами загинула людина, 8 поранено. У Високому ракета влучила в будівлю, у Токарівці загинув чоловік.
Протягом доби зафіксовано 159 бойових зіткнень, третина з яких – на Покровському напрямку. Сили оборони уразили райони зосередження живої сили та техніки окупантів.
У Білому Колодязі FPV-дрон переслідував авто патрульних. Поліцейські встигли вистрибнути з машини до удару, але отримали контузії. Відкрито кримінальне провадження.
Внаслідок обстрілів Костянтинівки Донецької області загинула людина, двоє поранені, серед них 9-річна дівчинка. У місті пошкоджено будинки, адмінбудівлі та крамницю.
Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки, є поранені. Богодухівський район потерпав від ударів КАБів та FPV-дронів, пошкоджено будинки, є постраждала.
6 квітня на фронті відбулося 135 бойових зіткнень, найгарячіша ситуація на Покровському, Лиманському, Торецькому та Курському напрямках. Ворог завдав 63 авіаудари та залучив 718 дронів.
російська авіація завдала чотири удари КАБами по Золочівській громаді на Харківщині. Пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди, постраждала 67-річна жінка.
МЗС України закликало світ посилити тиск на Москву, щоб зупинити терористичні атаки. Росія відповіла на пропозиції США новими ракетами та дронами.
Внаслідок влучання КАБу у 9-поверховий будинок в Куп'янську двоє людей отримали поранення. Сталася пожежа на площі 100 м.кв., пошкоджено балкони та квартири.
російські пропагандисти поширюють фейки про використання Україною хімічної зброї в курській області. Мета таких дій рф – дискредитація України та створення інформаційного алібі.
Протягом доби відбулося 191 бойове зіткнення, найбільша активність ворога на Покровському напрямку, де зафіксовано 69 штурмів. ЗСУ ліквідували понад 1400 окупантів та знищили 10 танків.
росія почала активно застосовувати скиди з отруйними речовинами на Куп'янському напрямку. У ЦПД наголосили, що рф порушує всі правила ведення війни.
На Харківщині бійці ЗСУ дронами знищили танк Т-90М окупантів, також уразили ще один танк. Екіпажі полку "Ахіллес" знищили ворожу техніку в районах Куп'янська та Дворічної.
Вночі Харків зазнав масованого обстрілу БпЛА, що спричинило масштабні пожежі на цивільному підприємстві. У Куп'янську внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та автомобілі, є поранені.
Минулої доби на фронті відбулася 171 бойова сутичка, найбільше на Покровському напрямку. Ворог активно атакував на Курщині та Лиманському напрямку, завдавши ракетних та авіаційних ударів.
30 березня росіяни скинули керовану авіабомбу на Куп'янськ, Харківщина. Пошкоджено багато будівель, є постраждала, під завалами можуть бути люди.
росія знову атакувала Куп'янськ, поранені двоє цивільних. Внаслідок ворожих ударів загорівся будинок та господарча споруда, також пошкоджено житловий будинок.
29 березня на російсько-українському фронті зафіксовано 183 боєзіткнення, на Покровському напрямку ворог 73 рази атакував позиції ЗСУ. За добу ліквідовано 1740 окупантів.
Російські війська знову обстріляли Куп'янськ, пошкодивши приватний будинок, гараж та господарчі споруди. Також під ударом опинилися Золочів, Світличне та Борова, є постраждалі.
28 березня росіяни атакували Куп'янськ на Харківщині. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди, троє людей отримали поранення внаслідок обстрілів.
Минулої доби на фронті відбулося 224 бої, третина з них – на Покровському напрямку. ЗСУ відбили атаки та завдали значних втрат ворогу, знищивши особовий склад і техніку.
ЗСУ дають відсіч спробам противника просунутись. Росіяни завдали 76 авіаційних ударів, залучили 794 дрони-камікадзе та здійснили 4749 обстрілів.
Протягом доби на фронті відбулося 118 боєзіткнень, 50 з них на Покровському напрямку. росіяни завдали 59 авіаударів та використали понад 1000 дронів-камікадзе.