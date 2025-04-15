Пожежа на підприємстві і троє постраждалих: показали наслідки масованої атаки рф дронами на Харків

Вночі Харків зазнав масованого обстрілу БпЛА, що спричинило масштабні пожежі на цивільному підприємстві. У Куп'янську внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та автомобілі, є поранені.