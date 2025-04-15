$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 26174 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 156308 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 136095 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 139071 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 134752 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134726 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196400 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77586 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164665 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116959 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.5м/с
22%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 45912 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 58619 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 64054 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 54754 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 35816 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 15410 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 25272 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 55402 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 64659 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 156301 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 7896 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 13249 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 15157 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 110805 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 112360 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Куп'янськ

Новини по темi

Куп'янськ під щільним ударом окупантів, також атаковано низку інших районів Харківщини: семеро поранених

Окупанти обстріляли Куп'янськ та інші райони Харківщини керованими бомбами, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Семеро людей постраждали внаслідок ворожих атак.

Війна • 13 квітня, 06:29 • 4725 перегляди

Удар по Харківщині: прокуратура оприлюднила наслідки обстрілу Куп’янська

12 квітня Куп'янськ знову опинився під вогнем: пошкоджено багатоповерхівки, є поранені в приватному секторі. Розпочато розслідування воєнних злочинів.

Війна • 12 квітня, 18:34 • 3851 перегляди

Куп’янськ під щільним обстрілом: четверо постраждалих, під завалами можуть бути люди

росіяни вдарили КАБом по приватному будинку в Куп'янську. Четверо людей отримали поранення, можливо, під завалами ще троє.

Суспільство • 12 квітня, 17:25 • 8390 перегляди

На фронті відбулося 75 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському напрямку - Генштаб

Протягом доби на фронті відбулося 75 бойових зіткнень, найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку, де ворог 26 разів намагався прорвати оборону. Сили оборони стримують натиск.

Війна • 11 квітня, 14:55 • 10195 перегляди

Понад третина боїв - на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

За минулу добу на фронті зафіксовано 161 бойове зіткнення, третина з яких припала на Покровський напрямок. Українські війська відбили численні атаки ворога на різних ділянках фронту.

Війна • 9 квітня, 05:59 • 4443 перегляди

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 135 бойових зіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку

Від початку доби відбулося 135 бойових зіткнень. Найбільш гаряче на Покровському напрямку, де ворог 51 раз намагався прорвати оборону ЗСУ.

Війна • 8 квітня, 19:48 • 4865 перегляди

У Вовчанську, внаслідок скиду вибухівки росіянами, важких поранень зазнав чоловік

У Вовчанську 64-річний чоловік отримав важкі поранення внаслідок скидання вибухівки з дрона. Постраждалого у важкому стані госпіталізовано.

Війна • 8 квітня, 10:14 • 7174 перегляди

росія вдарила балістикою та КАБами по Харківщині: є загиблі та поранені

Внаслідок російського обстрілу Харківщини ракетами, КАБами та дронами загинула людина, 8 поранено. У Високому ракета влучила в будівлю, у Токарівці загинув чоловік.

Суспільство • 8 квітня, 07:30 • 8440 перегляди

Найбільше боїв - на Покровському напрямку: карта від Генштабу

Протягом доби зафіксовано 159 бойових зіткнень, третина з яких – на Покровському напрямку. Сили оборони уразили райони зосередження живої сили та техніки окупантів.

Війна • 8 квітня, 05:59 • 5042 перегляди

На Харківщині дрон атакував поліцейських, є постраждалі

У Білому Колодязі FPV-дрон переслідував авто патрульних. Поліцейські встигли вистрибнути з машини до удару, але отримали контузії. Відкрито кримінальне провадження.

Війна • 7 квітня, 17:10 • 14161 перегляди

Окупанти обстріляли Костянтинівку: є загиблий та поранені, серед них дитина

Внаслідок обстрілів Костянтинівки Донецької області загинула людина, двоє поранені, серед них 9-річна дівчинка. У місті пошкоджено будинки, адмінбудівлі та крамницю.

Війна • 7 квітня, 13:12 • 8428 перегляди

Куп'янськ з ранку обстрілює ворог: двоє постраждалих

Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки, є поранені. Богодухівський район потерпав від ударів КАБів та FPV-дронів, пошкоджено будинки, є постраждала.

Війна • 7 квітня, 05:58 • 4349 перегляди

Найгарячіше на Покровському напрямку: за добу на фронті відбулося 135 боєзіткнень

6 квітня на фронті відбулося 135 бойових зіткнень, найгарячіша ситуація на Покровському, Лиманському, Торецькому та Курському напрямках. Ворог завдав 63 авіаудари та залучив 718 дронів.

Війна • 6 квітня, 19:35 • 15271 перегляди

Низка населенних пунктів Харківщини, зокрема Золочів, були атаковані КАБами рф: є постраждала

російська авіація завдала чотири удари КАБами по Золочівській громаді на Харківщині. Пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди, постраждала 67-річна жінка.

Війна • 6 квітня, 17:18 • 17215 перегляди

"Час посилювати тиск на москву": у МЗС відреагували на нічну атаку рф

МЗС України закликало світ посилити тиск на Москву, щоб зупинити терористичні атаки. Росія відповіла на пропозиції США новими ракетами та дронами.

Війна • 6 квітня, 08:40 • 57511 перегляди

У Куп'янську ворожий КАБ влучив у багатоповерхівку: є поранені

Внаслідок влучання КАБу у 9-поверховий будинок в Куп'янську двоє людей отримали поранення. Сталася пожежа на площі 100 м.кв., пошкоджено балкони та квартири.

Війна • 6 квітня, 04:52 • 8749 перегляди

рф поширює чергову хвилю фейків про використання Україною хімзброї в курській області - ЦПД РНБО

російські пропагандисти поширюють фейки про використання Україною хімічної зброї в курській області. Мета таких дій рф – дискредитація України та створення інформаційного алібі.

Суспільство • 3 квітня, 09:43 • 12134 перегляди

Генштаб про ситуацію на фронті: окупанти здійснили 69 штурмів на Покровському напрямку

Протягом доби відбулося 191 бойове зіткнення, найбільша активність ворога на Покровському напрямку, де зафіксовано 69 штурмів. ЗСУ ліквідували понад 1400 окупантів та знищили 10 танків.

Війна • 2 квітня, 19:58 • 10408 перегляди

росіяни використовують отруйні речовини на Куп'янському напрямку - ЦПД

росія почала активно застосовувати скиди з отруйними речовинами на Куп'янському напрямку. У ЦПД наголосили, що рф порушує всі правила ведення війни.

Війна • 1 квітня, 05:19 • 25792 перегляди

Бійці ЗСУ показали ефектне знищення дронами російського танка Т-90М на Харківщині

На Харківщині бійці ЗСУ дронами знищили танк Т-90М окупантів, також уразили ще один танк. Екіпажі полку "Ахіллес" знищили ворожу техніку в районах Куп'янська та Дворічної.

Війна • 1 квітня, 02:12 • 11604 перегляди

Пожежа на підприємстві і троє постраждалих: показали наслідки масованої атаки рф дронами на Харків

Вночі Харків зазнав масованого обстрілу БпЛА, що спричинило масштабні пожежі на цивільному підприємстві. У Куп'янську внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки та автомобілі, є поранені.

Війна • 31 березня, 06:59 • 11341 перегляди

Понад половина боїв - на двох напрямках: карта бойових дій від Генштабу

Минулої доби на фронті відбулася 171 бойова сутичка, найбільше на Покровському напрямку. Ворог активно атакував на Курщині та Лиманському напрямку, завдавши ракетних та авіаційних ударів.

Війна • 31 березня, 05:27 • 15026 перегляди

Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

30 березня росіяни скинули керовану авіабомбу на Куп'янськ, Харківщина. Пошкоджено багато будівель, є постраждала, під завалами можуть бути люди.

Війна • 30 березня, 16:17 • 56575 перегляди

Куп'янськ під обстрілами: поранені жінка та чоловік, пошкоджено будинок

росія знову атакувала Куп'янськ, поранені двоє цивільних. Внаслідок ворожих ударів загорівся будинок та господарча споруда, також пошкоджено житловий будинок.

Війна • 29 березня, 22:10 • 14650 перегляди

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 73 атаки окупантів: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

29 березня на російсько-українському фронті зафіксовано 183 боєзіткнення, на Покровському напрямку ворог 73 рази атакував позиції ЗСУ. За добу ліквідовано 1740 окупантів.

Війна • 29 березня, 06:48 • 23256 перегляди

Російські загарбники завдали чергового удару по Куп’янську - є руйнування

Російські війська знову обстріляли Куп'янськ, пошкодивши приватний будинок, гараж та господарчі споруди. Також під ударом опинилися Золочів, Світличне та Борова, є постраждалі.

Суспільство • 28 березня, 17:28 • 36932 перегляди

Окупанти обстріляли Куп'янськ: є постраждалі і руйнування

28 березня росіяни атакували Куп'янськ на Харківщині. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди, троє людей отримали поранення внаслідок обстрілів.

Війна • 28 березня, 09:49 • 35662 перегляди

Понад третина боїв - на Покровському напрямку: карта від Генштабу

Минулої доби на фронті відбулося 224 бої, третина з них – на Покровському напрямку. ЗСУ відбили атаки та завдали значних втрат ворогу, знищивши особовий склад і техніку.

Війна • 27 березня, 06:18 • 32780 перегляди

На фронті 138 боєзіткнень: ворог завдав 76 авіаударів та задіяв 794 дрони

ЗСУ дають відсіч спробам противника просунутись. Росіяни завдали 76 авіаційних ударів, залучили 794 дрони-камікадзе та здійснили 4749 обстрілів.

Війна • 24 березня, 20:36 • 11621 перегляди

Бої на фронті: 118 зіткнень, Покровський напрямок – найгарячіша точка

Протягом доби на фронті відбулося 118 боєзіткнень, 50 з них на Покровському напрямку. росіяни завдали 59 авіаударів та використали понад 1000 дронів-камікадзе.

Війна • 23 березня, 21:16 • 37957 перегляди