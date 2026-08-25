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Відбулось понад 170 бойових зіткнень, ворог запустив 6,5 тис. дронів - Генштаб про ситуацію на фронті 25 серпня 2026

Київ • УНН

 • 664 перегляди

Російські війська здійснили 173 атаки, запустили 6517 дронів і скинули 201 керовану авіабомбу. Найактивніші бої тривають біля Покровська та Костянтинівки.

Відбулось понад 170 бойових зіткнень, ворог запустив 6,5 тис. дронів - Генштаб про ситуацію на фронті

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 173 бойових зіткнення. Ворог запустив 6,5 тис. дронів та скинув 201 керовану авіабомбу, активно діє на Покровському та Костянтинівському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник завдав 58 авіаційних ударів, скинув 201 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 6517 дронів-камікадзе та здійснив 1965 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках Сили оборони успішно відбили дві атаки противника. Крім того, ворог завдав одного авіаційного удару із застосуванням чотирьох керованих авіабомб та здійснив 65 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів біля Ізбицького, Стариці та Вовчанська; одне боєзіткнення триває дотепер.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог здійснив два штурми позицій Сил оборони в напрямку населених пунктів Курилівка та Ківшарівка.

Дві спроби загарбників просунутися відбито на Лиманському напрямку в районі Шийківки; ще одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили одинадцять спроб загарбників іти вперед поблизу Діброви, Кривої Луки та Рай-Олександрівки;  одне боєзіткнення триває.

Три ворожі штурми зафіксовано на Краматорському напрямку в районі Юрківки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 22 ворожі штурми поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Довгої Балки, Русиного Яру та Іванопілля.

Усього 29 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Світле, Новий Донбас, Ганнівка, Білицьке, Шевченко, Мирне, Василівка, Сергіївка, Удачне, Біляківка, Муравка, Молодецьке, Новопавлівка, Грузьке та Чернігівка.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 48 окупантів та 24 — поранено; знищено один танк, дві артилерійські системи, 20 одиниць автомобільної, дві одиниці спеціальної техніки та 31 укриття ворога. Пошкоджено п'ять артилерійських систем, 10 одиниць автомобільної техніки, два пункти управління безпілотних літальних апаратів та 102 укриття противника. Знищено або подавлено 371 безпілотний літальний апарат різних типів.

Три атаки окупантів відбили наші захисники на Олександрівському напрямку в районах Олександрограда та Красногірського.

 На Гуляйпільському напрямку зафіксовано три атаки окупантів у районах населених пунктів Верхня Терса, Білогір'я та Червона Криниця.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в районі Павлівки.

На Придніпровському напрямку штурмових дій противника не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося, резюмували у Генштабі.

росія за добу втратила понад 1200 військових та близько 1500 дронів25.08.26, 07:15 • 3638 переглядiв

Антоніна Туманова

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