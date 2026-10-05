Вже 77% лікарень спроможної мережі є повністю автономними
Київ • УНН
За даними МОЗ, в Україні всі лікарні мають генератори, 96% — автономне опалення, а 78% — власні джерела води.
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що в Україні 77% лікарень спроможної мережі є повністю автономними, пише УНН.
У міністерстві наголошують, що посилення автономності медичних закладів залишається пріоритетом. За даними МОЗ, 100% лікарень забезпечені генераторами, 96% мають автономне опалення, а 78% локальні джерела водопостачання. Крім того, 468 закладів забезпечені системами супутникового зв’язку Starlink.
Як писав УНН, повна автономність включає у себе не лише забезпечення резервними джерелами електропостачання, а й автономне опалення (власні котельні чи можливість швидкого підключення до мобільних котелень у разі перебоїв з централізованим опаленням), а також власне джерело водопостачання.
У міністерстві також повідомили про розвиток альтернативної енергетики. Сонячні енергетичні системи вже встановлені у 303 лікарнях спроможної мережі. До кінця року планується встановити ще понад 200 таких систем.
Окрему увагу держава приділяє безпеці пацієнтів і медичних працівників: у складі 750 закладів охорони здоров’я є 1 362 об’єкти захисних споруд цивільного захисту. Наразі триває робота над модернізацією наявних укриттів, приведенням їх у відповідність до встановлених вимог та подальшим розширенням мережі захисних споруд у медзакладах.
Водночас розвиваються захищені медичні простори, які дозволяють продовжувати лікування навіть під час обстрілів. Зокрема, у Харкові триває будівництво підземного медичного комплексу "Ковчег", а в Запоріжжі вже облаштовані захищені медичні приміщення з палатами та операційною.
Ситуація з автономністю лікарень у Києві
11 вересня Департамент охорони здоров’я КМДА повідомляв, що понад 65% закладів спроможної мережі вже повністю автономні. А до кінця жовтня планується довести готовність до 100%.
Особлива увага приділяється закладам, що приймають пацієнтів із політравмами та пораненнями, за даними Департаменту охорони здоров'я, вже забезпечені не тільки основними, а й додатковими генераторами на випадок відмови основного обладнання. Загалом же саме питання резервного електроживлення у столичних лікарнях практично закрите, але повна автономність, як ми писали, означає альтернативні джерела водо- та теплопостачання і саме над цими аспектами деякі медзаклади столиці ще працюють. Водночас, є заклади, як наприклад, столичний Перинатальний центр, які ще до початку повномасштабної війни побудували пелетну котельню та мають власну свердловину.