Вже 77% лікарень спроможної мережі є повністю автономними

$44.990.1550.530.16
ukenru
14:03 • 2172 перегляди
Новий рекорд - курс долара в Україні перевищив 45 гривеньPhoto
13:11 • 10467 перегляди
Фотографувалась зі зброєю і має футболку "F*ck Joe Biden" - Трамп взяв у свою медійну команду 24-річну журналісткуPhotoVideo
12:55 • 6144 перегляди
В АТБ прокоментували хакерську атаку на сайт - чи варто клієнтам хвилюватись за витік данихPhoto
Ексклюзив
11:37 • 26855 перегляди
FP-7 розширює можливості ударів України по росії: експерт назвав потенційні цілі
Ексклюзив
10:48 • 33451 перегляди
Україна готується до відновлення авіасполучення: чи зможуть повернутися вітчизняні перевізники
09:38 • 23061 перегляди
Нобелівську премію з медицини 2026 року присудили за відкриття з оптогенетики
Ексклюзив
5 жовтня, 08:11 • 41243 перегляди
"Осине гніздо" рік потому: експертизи, слідство і боротьба родин померлих пацієнтів OdrexPhoto
5 жовтня, 06:33 • 36125 перегляди
Ми залишаємося в Києві - посольства низки країн ЄС в Україні відреагували на російські погрози
5 жовтня, 04:58 • 33816 перегляди
Контрнаступальні дії України біля Лимана вже можуть створювати проблеми для наступу росіян на Слов'янськ – ISW
5 жовтня, 04:25 • 31574 перегляди
путін цього року раніше розпочав зимову кампанію ударів по Україні, і в ISW пояснили його розрахунок
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+18°
2м/с
47%
751мм
Популярнi новини
Індія прагне більшої ролі у зусиллях з припинення війни рф проти України - Bloomberg5 жовтня, 05:45 • 20196 перегляди
Директор ФБР Каш Патель заручився з кантрі-співачкоюPhoto5 жовтня, 06:18 • 39507 перегляди
Колишній принц Ендрю подав до суду на поліцію через арешт на тлі справи Епштейна - ЗМІ5 жовтня, 06:34 • 39466 перегляди
Як обрати, почистити та зберігати свіжі печериці без ризику09:49 • 27144 перегляди
Повернення до витоків та графічна революція - реліз гри Gears of War: E-DayPhotoVideo12:15 • 15875 перегляди
Публікації
Вже 77% лікарень спроможної мережі є повністю автономними14:20 • 162 перегляди
Повернення до витоків та графічна революція - реліз гри Gears of War: E-DayPhotoVideo12:15 • 16011 перегляди
FP-7 розширює можливості ударів України по росії: експерт назвав потенційні цілі
Ексклюзив
11:37 • 26854 перегляди
Україна готується до відновлення авіасполучення: чи зможуть повернутися вітчизняні перевізники
Ексклюзив
10:48 • 33450 перегляди
Як обрати, почистити та зберігати свіжі печериці без ризику09:49 • 27216 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Джорджа Мелоні
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Китай
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Куплену за $30 знайдену в "темному кутку" картину продали на аукціоні за $1,35 млнVideo14:03 • 1126 перегляди
Віскі вперше відправлять у космос для витримкиPhoto13:20 • 5358 перегляди
Фотографувалась зі зброєю і має футболку "F*ck Joe Biden" - Трамп взяв у свою медійну команду 24-річну журналісткуPhotoVideo13:11 • 10466 перегляди
Повернення до витоків та графічна революція - реліз гри Gears of War: E-DayPhotoVideo12:15 • 16011 перегляди
Колишній принц Ендрю подав до суду на поліцію через арешт на тлі справи Епштейна - ЗМІ5 жовтня, 06:34 • 39558 перегляди
Актуальне
Financial Times
Шахед-136
Серіали
Fox News
Золото

Вже 77% лікарень спроможної мережі є повністю автономними

Київ • УНН

 • 178 перегляди

За даними МОЗ, в Україні всі лікарні мають генератори, 96% — автономне опалення, а 78% — власні джерела води.

Вже 77% лікарень спроможної мережі є повністю автономними
Фото ілюстративне

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що в Україні 77% лікарень спроможної мережі є повністю автономними, пише УНН

У міністерстві наголошують, що посилення автономності медичних закладів залишається пріоритетом. За даними МОЗ, 100% лікарень забезпечені генераторами, 96% мають автономне опалення, а 78% локальні джерела водопостачання. Крім того, 468 закладів забезпечені системами супутникового зв’язку Starlink.

Як писав УНН, повна автономність включає у себе не лише забезпечення резервними джерелами електропостачання, а й автономне опалення (власні котельні чи можливість швидкого підключення до мобільних котелень у разі перебоїв з централізованим опаленням), а також власне джерело водопостачання. 

У міністерстві також повідомили про розвиток альтернативної енергетики. Сонячні енергетичні системи вже встановлені у 303 лікарнях спроможної мережі. До кінця року планується встановити ще понад 200 таких систем. 

Окрему увагу держава приділяє безпеці пацієнтів і медичних працівників: у складі 750 закладів охорони здоров’я є 1 362 об’єкти захисних споруд цивільного захисту. Наразі триває робота над модернізацією наявних укриттів, приведенням їх у відповідність до встановлених вимог та подальшим розширенням мережі захисних споруд у медзакладах.

Водночас розвиваються захищені медичні простори, які дозволяють продовжувати лікування навіть під час обстрілів. Зокрема, у Харкові триває будівництво підземного медичного комплексу "Ковчег", а в Запоріжжі вже облаштовані захищені медичні приміщення з палатами та операційною.

Ситуація з автономністю лікарень у Києві 

11 вересня Департамент охорони здоров’я КМДА повідомляв, що понад 65% закладів спроможної мережі вже повністю автономні. А до кінця жовтня планується довести готовність до 100%. 

Особлива увага приділяється закладам, що приймають пацієнтів із політравмами та пораненнями, за даними Департаменту охорони здоров'я, вже забезпечені не тільки основними, а й додатковими генераторами на випадок відмови основного обладнання. Загалом же саме питання резервного електроживлення у столичних лікарнях практично закрите, але повна автономність, як ми писали, означає альтернативні джерела водо- та теплопостачання і саме над цими аспектами деякі медзаклади столиці ще працюють. Водночас, є заклади, як наприклад, столичний Перинатальний центр, які ще до початку повномасштабної війни побудували пелетну котельню та мають власну свердловину.  

Лілія Подоляк

СуспільствоЗдоров'яПублікації
Вибухи
Евакуація
Пожежі
Дмитро Говсєєв
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Повітряна тривога
Відключення світла
Блекаут 
Starlink
Київська міська державна адміністрація
Україна
Запоріжжя
Київ
Харків