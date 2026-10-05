Вже 77% лікарень спроможної мережі є повністю автономними

Нобелівську премію з медицини 2026 року присудили за відкриття з оптогенетики

Нобелівську премію з медицини 2026 року присудили за відкриття з оптогенетики

Нобелівську премію з медицини 2026 року присудили за відкриття з оптогенетики

Нобелівську премію з медицини 2026 року присудили за відкриття з оптогенетики

Ми залишаємося в Києві - посольства низки країн ЄС в Україні відреагували на російські погрози

Ми залишаємося в Києві - посольства низки країн ЄС в Україні відреагували на російські погрози

Ми залишаємося в Києві - посольства низки країн ЄС в Україні відреагували на російські погрози

Ми залишаємося в Києві - посольства низки країн ЄС в Україні відреагували на російські погрози

Контрнаступальні дії України біля Лимана вже можуть створювати проблеми для наступу росіян на Слов'янськ – ISW

Контрнаступальні дії України біля Лимана вже можуть створювати проблеми для наступу росіян на Слов'янськ – ISW

Контрнаступальні дії України біля Лимана вже можуть створювати проблеми для наступу росіян на Слов'янськ – ISW

Контрнаступальні дії України біля Лимана вже можуть створювати проблеми для наступу росіян на Слов'янськ – ISW