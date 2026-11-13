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путін живе в іншій реальності: Зеленський розповів, як росіяни намагаються обманути США щодо ситуації на фронті

Київ • УНН

 • 12838 перегляди

Зеленський заявив, що росіяни перебільшують територіальні здобутки перед США. рф щомісяця втрачає близько 40 тисяч військових, але продовжує наступ.

путін живе в іншій реальності: Зеленський розповів, як росіяни намагаються обманути США щодо ситуації на фронті

росія продовжує наступ на Донеччині, попри величезні втрати, а її представники на мирних переговорах в Абу-Дабі намагаються переконати США у нібито значно більших територіальних здобутках. Президент України Володимир Зеленський вважає, що володимир путін отримує викривлену інформацію про реальну ситуацію на полі бою. Про це повідомляє литовський мовник LRT, пише УНН.

Деталі

За словами Зеленського, під час переговорів в Абу-Дабі російські представники стверджували, що контролюють половину тієї частини Донбасу, яка насправді залишається під контролем України.

Це створює проблеми для переговорів. Я думаю, що путін живе з дещо іншою інформацією, бачить іншу реальність. І, звичайно, потім він каже американцям, що йому потрібен лише один, два чи три місяці. Але я також можу намалювати уявну лінію фронту на аркуші паперу, проте це не буде правдою

– заявив президент.

росія зазнає рекордних втрат, але продовжує наступ

За даними, які навів генеральний секретар НАТО, російська армія щомісяця втрачає близько 40 тисяч військовослужбовців убитими та пораненими.

Попри це, окупанти продовжують штурми українських позицій, намагаючись захопити решту Донецької області.

Українські артилеристи розповідають, що ситуацію на фронті ускладнює постійна активність російських безпілотників. Іноді після пострілу військові ледь встигають замаскувати позиції, перш ніж до них наближаються ворожі дрони.

російські генерали почали показувати путіну фейкові перемоги в Україні, змонтовані за допомогою ШІ – FT10.11.26, 02:16 • 15375 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
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